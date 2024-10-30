Если вор проник в дом, какими методами позволено защищать свое жилище: чужие

Мой дом – моя крепость. Одним из древнейших и важнейших прав человека является право на неприкосновенность жилища. Защищено оно и в Казахстане. В чем право на неприкосновенность жилища состоит не в теории, а на практике, и почему дома и стены помогают, объясняет Zakon.kz.

"Жилище неприкосновенно", – говорится в пункте 1 статьи 25 Конституции РК. А в Гражданском кодексе эта максима растолковывается:

"Гражданин имеет право на неприкосновенность жилища, то есть право пресекать любые попытки вторжения в жилище помимо его воли, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами". Статья 146 ГК

Эта формулировка (право пресекать) требует, конечно, комментария. Дело в том, что по общему правилу защита гражданских прав и вообще правосудие в Казахстане осуществляется судом. Самосуд в современном обществе, как известно, запрещен.

"Судебная власть в РК принадлежит только судам в лице постоянных судей, а также присяжных заседателей, привлекаемых к уголовному судопроизводству в случаях и порядке, предусмотренных законом". Статья 1 Конституционного закона РК "О судебной системе и статусе судей РК".

Однако в некоторых экстраординарных случаях государство допускает и самозащиту. Например, при защите жизни (необязательно своей), собственности или жилища (которое, в свою очередь, необязательно должно быть в собственности обороняющегося).

Не всегда ведь полиция может вовремя прийти на помощь. Например, гопники напали в подворотне и, угрожая расправой, требуют отдать телефон и деньги. Или воры ночью проникли в жилище. В подобных случаях посягательства на законные интересы человек имеет право, защищая их, нанести вред агрессору.

Причинение такого вреда не считается уголовным правонарушением. Это еще одно право, которое гарантируется Конституцией РК (пунктом 1 статьи 13) – на необходимую самооборону. Но когда речь идет именно о защите жилища, государство предоставляет гражданину, если угодно, дополнительные опции.

Так, право пресекать попытки вторжения звучит как служебные полномочия полиции. Но главное – это правовой иммунитет, которым наделяется защищающий свой дом, если придется применить силу.

Что это значит? Вообще, пределы причинения вреда при необходимой самообороне ограничиваются не абсолютно, а лишь относительно – адекватностью ответных мер. То есть, уголовным правонарушением может не быть признано причинение вреда посягавшему лицу вплоть до не совместимого с дальнейшим его (лица) существованием… Но при этом оборона непременно должна быть соразмерна нападению (согласно части 2 статьи 32 УК). И определяет эту соразмерность сам обороняющийся в момент посягательства. А уже затем устанавливает соответствие/несоответствие суд.

Но в случае с защитой жилища действует особое правило. То самое: my house is my castle. В сущности, формула не из средневековой Англии, а досталась, наверное, со времен древнего римского права, когда власть судить-то судила, но принуждать проигравшего ответчика к исполнению решения суда истец должен был, как правило, своими силами (а также друзей, домочадцев, клиентов). Позже государство освободило граждан от этих патрицианских хлопот. Однако кое-что оставило. Например, право самостоятельной защиты дома. За вторжение в который человек, кстати, наказать может гораздо строже, чем государство.

Сравните. За незаконное проникновение в жилище "с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или в ночное время" частью 2 статьи 149 УК предусмотрено максимум лишение свободы до двух лет.

Хозяин, защищаясь, в определенных условиях вправе лишить посягавших жизни.

Дома помогают и стены, и статьи законов

Приведем цитату из части 3 статьи 32 Уголовного кодекса РК.

"Не является превышением пределов необходимой обороны причинение вреда лицу, посягающему на жизнь человека, либо при отражении иного посягательства, сопряженного с вооруженным нападением или насилием, опасным для жизни обороняющегося или других лиц, либо с непосредственной угрозой такого насилия, либо с насильственным вторжением в жилище, помещение, либо с поджогом жилища, помещения, а также если обороняющийся вследствие внезапности посягательства не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения".

В переводе с юридического на русский это значит, что человек, если в дом к нему насильственно и незаконно вторглись чужие, вправе причинить им тяжкий вред здоровью и даже смерть. И при соблюдении перечисленных в цитате условий это не будет считаться преступлением, не наступит уголовная ответственность. А если вред – легкий или средней тяжести, то уголовно не наказуемо даже превышение необходимой самообороны.

Впрочем, так легко с юридического на русский перевести не получится. Требуются пояснения.

Во-первых, что скрывается под словами "насильственное вторжение"? Это значит: с применением насилия, то есть (одно из):

причинением вреда;

реальной угрозой его причинения;

нанесением побоев (без нанесения даже легкого вреда, но болезненных).

Все очевидно, кроме определения реальной угрозы применения насилия. И вот тут как раз наблюдаются нюансы из числа тех, когда дома и стены помогают. Если к вам подошел человек с топором в руках, скажем, в парке, требуя "жизнь или кошелек", и вы с перепугу отправили его в кому, впоследствии надо еще доказать, что угроза пустить в ход топор была реальной. Иначе в суде это могут квалифицировать как превышение необходимой самообороны.

А это преступление, хотя, конечно, наказание за него достаточно гуманное. Даже если при превышении необходимой самообороны агрессор был убит, соответствующая статья (102-я УК) предусматривает максимум до 2 лет лишения свободы. Сравните с частью 1 статьи 99 УК (основной состав убийства), которая предполагает до 15 лет лишения свободы.

Тем не менее.

Доказывать никому ничего не надо будет, лишь если в руках у нападавшего было оружие, таковым признанное официально. То есть предметы, отнесенные Законом РК "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" к огнестрельному или холодному оружию, боеприпасам, с помощью которых может быть причинена смерть человеку. Скажем, пистолет или нарезной охотничий карабин.

Но никак не к предметам хозяйственно-бытового и иного назначения – как, например, "молоток, топор, кухонный нож, распылители со слезоточивым или иным раздражающим веществом, камни, палки, кирпичи и т.п." (пункт 12 Нормативного постановления Верховного суда РК "О применении законодательства о необходимой обороне").

Однако, если незнакомца вы нечаянно встретили на своей кухне, проснувшись ночью от постороннего шума, тот же топор у него в руках однозначно будет свидетельствовать о реальной угрозе его применения. Ведь не кашу из топора варить человек залез в дом.

То есть, конечно, может быть и так. Гость оказался душевнобольным, что на языке УК определяется как невменяемый. Однако хозяин не обязан этого знать; что он видит, так это постороннего с топором в своем жилище, это реальная угроза, то есть насильственное вторжение, и значит…

"Посягательство, от которого человек вправе защищаться, может быть умышленным и неосторожным, оно может содержать состав уголовного правонарушения или не быть преступным, однако эти обстоятельства не влияют на право обороняющегося защищаться, поскольку обороняющийся в равной мере вправе защищаться от умышленного или неосторожного посягательства, исходящего от лица, подлежащего уголовной ответственности, и непосредственно от невменяемого или от лица, не достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность". Пункт 4 НП ВС РК "О применении законодательства о необходимой обороне"

Другой важный момент, предусматривающий иммунитет, – внезапность посягательства. Даже в темном переулке этот момент надо доказывать, и решение суда зависит от обстоятельств. Но дом, жилище – это место, где по определению, если вы не впустили гостя сами, его не должно быть, а значит, появление неожиданно. Так что вышеупомянутый самозванец с топором или даже с битой для бейсбола, оказавшийся в доме – безусловный аргумент для освобождения от уголовной ответственности.

Когда дом – не крепость

Ну и, наконец, еще одно обстоятельство. Нельзя забывать, что вторжение может быть вполне легальным. Об этом также сказано в Конституции, в пункте 1 статьи 25 и статье 17 УПК:

"Проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом".

Речь идет о таких следственных действиях, как осмотр помещения (для выявления следов преступления, статья 219 УПК) и обыск (для обнаружения и изъятия определенных предметов, имеющих значение для дела, а также разыскиваемых лиц, статья 252 УПК). В первом случае требуется согласие проживающих или санкция следственного судьи (часть 13 статьи 220 УПК). Во втором – постановление о производстве обыска, опять же санкционированное судом (часть 1 статьи 254 УПК).

Впрочем, если при выполнении оперативно-розыскных и прочих следственных действий, например, при задержании иначе было не поймать преступника, то вторжение также не является уголовным правонарушением (статья 35 УК). Например, сыскари узнали, что разыскиваемый появился по такому-то адресу, на счету каждая минута, и потому проникли в квартиру без ордера.

Наконец, против воли проживающих войти в жилище имеет право еще одно лицо. Согласно пп.9) пункта 1 статьи 126 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", эти последние вправе:

"Входить в помещения и хранилища, занимаемые или принадлежащие должникам, а также другим лицам при наличии данных, подтверждающих нахождение у них имущества, принадлежащего должнику. В случае необходимости без участия должника, принудительно вскрывать помещения и хранилища, производить осмотры".

Понятное дело, при этом требуется наличие соответствующего исполнительного документа и вообще соблюдение правил исполнительного производства. В частности, присутствие понятых.