Если вор проник в дом, какими методами позволено защищать свое жилище: чужие

"Жилище неприкосновенно", – говорится в пункте 1 статьи 25 Конституции РК. А в Гражданском кодексе эта максима растолковывается:

Эта формулировка (право пресекать) требует, конечно, комментария. Дело в том, что по общему правилу защита гражданских прав и вообще правосудие в Казахстане осуществляется судом. Самосуд в современном обществе, как известно, запрещен.

Однако в некоторых экстраординарных случаях государство допускает и самозащиту. Например, при защите жизни (необязательно своей), собственности или жилища (которое, в свою очередь, необязательно должно быть в собственности обороняющегося).

Не всегда ведь полиция может вовремя прийти на помощь. Например, гопники напали в подворотне и, угрожая расправой, требуют отдать телефон и деньги. Или воры ночью проникли в жилище. В подобных случаях посягательства на законные интересы человек имеет право, защищая их, нанести вред агрессору.

Причинение такого вреда не считается уголовным правонарушением. Это еще одно право, которое гарантируется Конституцией РК (пунктом 1 статьи 13) – на необходимую самооборону. Но когда речь идет именно о защите жилища, государство предоставляет гражданину, если угодно, дополнительные опции.

Так, право пресекать попытки вторжения звучит как служебные полномочия полиции. Но главное – это правовой иммунитет, которым наделяется защищающий свой дом, если придется применить силу.

Что это значит? Вообще, пределы причинения вреда при необходимой самообороне ограничиваются не абсолютно, а лишь относительно – адекватностью ответных мер. То есть, уголовным правонарушением может не быть признано причинение вреда посягавшему лицу вплоть до не совместимого с дальнейшим его (лица) существованием… Но при этом оборона непременно должна быть соразмерна нападению (согласно части 2 статьи 32 УК). И определяет эту соразмерность сам обороняющийся в момент посягательства. А уже затем устанавливает соответствие/несоответствие суд.

Но в случае с защитой жилища действует особое правило. То самое: my house is my castle. В сущности, формула не из средневековой Англии, а досталась, наверное, со времен древнего римского права, когда власть судить-то судила, но принуждать проигравшего ответчика к исполнению решения суда истец должен был, как правило, своими силами (а также друзей, домочадцев, клиентов). Позже государство освободило граждан от этих патрицианских хлопот. Однако кое-что оставило. Например, право самостоятельной защиты дома. За вторжение в который человек, кстати, наказать может гораздо строже, чем государство.