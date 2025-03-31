Какой долей природных ресурсов Казахстана может бесплатно воспользоваться каждый гражданин

"Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу", – сказано в пункте 3 статьи 6 Конституции РК. Но какие конкретно права на пользование природными ресурсами – и на какие именно ресурсы – это дает гражданам на практике? Тему изучал Zakon.kz.

Принадлежит народу – это значит, что в каком-то смысле принадлежит и каждому конкретному человеку. Но вот в каком именно смысле? Можно ли выделить эту долю в природных ресурсах и пользоваться ею бесплатно, на праве собственности? Или эта доля не может быть обособлена? И в каких случаях за пользование надо платить? И почему?

Природа народа

Для начала определимся, какие существуют виды природопользования. В зависимости от того, какие природные ресурсы используются, это:

землепользование; водопользование; лесопользование; недропользование; пользование животным миром; пользование растительным миром; эмиссии в окружающую среду; иные виды природопользования, устанавливаемые законами РК.

Ранее данный список был размещен в пункте 5 статьи 10 Экологического кодекса РК от 9.01.2007, ныне утратившего силу. Напомним, 2.01.2021 был принят новый ЭК, и в нем данный перечень отсутствовал.

Однако совсем он не исчез. Поскольку и поныне действует приказ Министра охраны окружающей среды РК от 29 ноября 2010 года № 298, утвердивший в числе прочего "Методические рекомендации по разработке документов для возникновения права специального природопользования" (Приложение 34 к приказу). И там (в главе 1.Общие положения) этот перечень сохранился.

Так вот, в каких ситуациях вышеперечисленными ресурсами можно пользоваться бесплатно и без получения разрешения, а когда придется платить?

Для начала немного истории. До 8 июня 2022 года казахстанская природа принадлежала государству (за исключением тех участков земли, которые находятся в частной собственности). Об этом говорилось все в том же вышеупомянутом пункте 3 статьи 6 Конституции РК, в старой ее редакции:

"Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности".

В соответствии с этой нормой люди могли природными ресурсами лишь пользоваться – пока не приобрели что-либо из них (те же земельные участки) в собственность. До тех же пор отношения в этой сфере складывались как между хозяином квартиры и арендатором. Поэтому и оперировали понятием природопользования, которое разделяли на общее и специальное. В чем разница?

Все физические и юридические лица в РК, если желают воспользоваться теми или иными природными ресурсами, обращаются к государству. И за плату по договору получают их в специальное природопользование, если ресурсы им нужны для какого-то дела, например, бизнеса.

Или не обращаются, если это удовлетворение базовых потребностей. Например, в воде. Это называется общее природопользование, которое провозглашается бесплатным. Тем не менее собственником всех этих природных благ (ресурсов), повторимся, ранее оставалось государство, граждане же считались природопользователями.

Однако 8 июня 2022 года формулировка конституционной нормы была изменена, и в качестве собственника природы указывалось уже не государство, а народ:





"Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство".

На самом деле разница принципиальная. Да, если речь идет о специальном природопользовании, например, недропользовании, когда некоему лицу выделяется в разработку принадлежащее всему народу нефтяное месторождение, то без посредника от имени народа (в виде госоргана) не обойтись. Но если ресурс не выделяется, не обособляется, поскольку обеспечивает базовые потребности людей (как вода), если это общее природопользование, посредник не нужен.

Мало того, называть людей в данном случае природопользователями – это анахронизм. Какие же они пользователи, если они собственники?! В таком случае и принцип платности использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) неуместен. Это ведь абсурд – если государство будет взимать с народа плату за использование того, что и так народу принадлежит.

Собственно, поэтому плату за использование ООПТ и отменили, исключив параграф 7 главы 69 НК, где расписаны правила взимания этой платы. Уточним, однако, что новый порядок, который введен в действие с 21 июля 2024 года, отменяет только плату за пользование ООПТ, но не за услуги, которые предоставляет, например, нацпарк (уборка территории, паркинг и т.п.).

Дары природы безвозмездно, то есть даром

Но по традиции продолжают использовать термин "общее природопользование", поэтому во избежание путаницы последуем ей и мы. Итак, не требует оплаты и разрешения общее природопользование. Но это – в принципе. Тогда как важны нюансы.

Например, если речь идет о фауне, определения следующие:

"К общему пользованию животным миром относится пользование объектами животного мира, а также их полезными свойствами без изъятия из среды обитания". Пункт 4 статьи 23 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира".

Это, например, спортивное рыболовство по принципу "поймал-отпустил". Или бердвотчинг – наблюдение за птицами в дикой природе. Ну и тому подобное. Тогда как:

"К специальному пользованию животным миром относится пользование объектами животного мира и продуктами их жизнедеятельности с изъятием из среды обитания, за исключением отлова в целях реинтродукции". Пункт 3 статьи 23 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира"

И за такого рода пользование в Казахстане придется платить согласно Параграфам 2-6 Главы 69 Налогового кодекса.

Если резюмировать, по отношению к животному миру общее правило таково. Без изъятия из природы – платить не надо, с изъятием – та же охота или нормальная, с добычей, рыбалка – платить надо. Но есть исключение.

Дело в том, что помимо общего и специального природопользования законодательством РК допускается еще и такой вид природопользования, когда природный объект изымается из естественной среды, однако плата и особое разрешение на то не требуется. В отношении к животному миру это аккуратная, скромная рыбалка:

"Любительское (спортивное) рыболовство в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с изъятием до пяти килограмм на одного рыболова за выезд осуществляется без каких-либо разрешений". Пункт 2 статьи 26 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира"

Аналогичная норма действует и в отношении флоры. То есть помимо общего лесопользования и общего пользования растительным миром (прогулки по лесу, скажем) граждане "имеют право на бесплатное без разрешительных документов пребывание на территории государственного лесного фонда в целях проведения отдыха, участия в оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных мероприятиях, сбора для собственных нужд дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных лесных ресурсов" (пункт 2 статьи 42 Лесного кодекса РК). Исключение составляют краснокнижные виды, разумеется.

При этом бесплатный сбор разрешается в пределах норм, утвержденных решением местного представительного органа (пункт 3 статьи 42 ЛК).

Не требуется лицам и позволения на общее водопользование. То есть искупаться или зачерпнуть воду ведром из озера или реки (чтобы, например, приготовить уху на рыбалке) граждане могут совершенно бесплатно. Мало того, как подчеркивается в действующих Типовых правилах общего водопользования:

"Не допускается ограничение физическими и юридическими лицами доступа населения к водным объектам общего водопользования путем установления заграждений, охранных пунктов, запрещающих знаков, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом". Пункт 4 Правил

А вот с землей, хотя та и принадлежит народу Казахстана, не все так однозначно.

"От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство. При этом осуществление права собственности государством реализуется через режим государственной собственности в интересах народа Казахстана". Статья 2 Земельного кодекса РК

Что это означает на практике? Граждане вправе рассчитывать, в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Земельного кодекса, на предоставление земельных участков бесплатно в частную собственность в следующих размерах:

для ведения личного подсобного хозяйства (включая приусадебный и полевой наделы) в сельской местности – 0,25 гектара на неорошаемых и 0,15 гектара на орошаемых землях; для индивидуального жилищного строительства – 0,10 гектара; для садоводства, а также дачного строительства – 0,12 гектара.

Однако требуется предварительное освоение земельных участков (подведение коммунальной инфраструктуры для ИЖС, в частности), что значительно затрудняет реализацию данной нормы на практике.

Вот, собственно, и всё. Остальные виды ресурсов не предполагают общего природопользования – только специальное (то же недропользование). Однако промышленные объемы, разумеется, требуют оплаты и разрешения – например, приобретения Лесного билета при лесопользовании, а в определенных случаях – и дорогостоящей лицензии.