#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
503.05
542.99
5.98
Советы юриста

Какое авто можно ввезти в РК почти даром; а еще золото, ноутбук и два смартфона без пошлин

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 17:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Какие товары для личного пользования и в каком количестве казахстанцы могут привозить на родину из-за границы без уплаты таможенных пошлин? Сколько нужно платить, если превысил лимит? И какие в данном перечне существуют исключения из правил, а также льготные тарифы? Тему изучал Zakon.kz.

Если купцы-предприниматели профессионально занимаются импортом товаров, очевидно, что они должны платить таможенные пошлины. Однако если это просто граждане, которые возвращаются в Казахстан из отпуска или командировки и решили провести через границу гостинцы – не для продажи, а для личного пользования, в определенных объемах им разрешено это сделать бесплатно.

Уточним, в данном случае речь идет не о провозе имущества внутри ЕАЭС, а именно о ввозе извне на таможенную территорию союза, то есть из дальнего зарубежья.

Существуют общие правила для всех стран Евразийского экономического союза, куда входит и Казахстан. Действующий порядок установлен решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования". В зависимости от способа ввоза разнятся и лимиты.

Согласно приложению №1 к документу, товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без пошлин, если:

  • при ввозе в багаже воздушным видом транспорта – стоят не более 10 тысяч евро, а весят – не более 50 кг;
  • при ввозе в багаже другими видами транспорта – стоят не более 500 евро, а весят – не более 25 кг;
  • при доставке перевозчиком (при покупке через маркетплейс, например) – стоят не более 200 евро, а весят – не более 31 кг;
  • при доставке почтой – стоят не более 200 евро, а весят – не более 31 кг.

При превышении лимита придется доплатить (согласно таблице 1 приложения 2). Если речь о багаже, то 30% от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 4 евро за 1 кг лишнего веса. В случае же, когда гражданин воспользовался услугами перевозчика или почты, – 15%.

Однако это, повторимся, общие нормы. Так, для алкоголя и табака имеются исключения; любители могут пройти по вышеуказанным ссылкам, чтобы узнать, какие.

Какие товары относятся к категории "для личного пользования"

Но есть нюансы более важные. Что, например, считать вещами личного пользования? Какие существуют критерии? Тут – по ситуации.

Человек ведь едет не голым. Непосредственно на нем и в чемодане наличествуют одежда, обувь и т. п. И таможенному офицеру правила (примечание 2 к приложению 1) предписывают, что нормы ввоза товаров для личного пользования в багаже определяются без учета товаров, "бывших в употреблении и необходимых в пути следования и (или) месте назначения, исходя из следующих критериев:

  • общепринятая (традиционная) практика использования этих вещей, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта, частоты пересечения таможенной границы союза;
  • наличие признаков износа (в том числе царапин, вмятин, иных механических повреждений), стирки, иного использования;
  • отсутствие бирок, ярлыков, этикеток, первичной упаковки;
  • ввоз в единичном или ином количестве, необходимом для общепринятой (традиционной) практики использования.

Но ведь есть вещи, которые в силу их особенностей затруднительно проверить: б/у они или не б/у.

Например, смартфон или ноутбук. Нельзя влезть в чужой телефон: нормы казахстанского законодательства о неприкосновенности частной жизни и о персональных данных (статьи 147 и 148 УК) не позволяют.

Поэтому для этих и других случаев (когда проверить новизну вещи маловероятно) законодатель приводит прямой перечень предметов, которые относятся к товарам для личного пользования. Он содержится в приказе министра финансов РК от 31 марта 2015 года №250 (в Приложении от 11.01.2017) – Критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования. К ним относятся:

  • изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые – не более одного предмета одного наименования, размера и фасона;
  • мобильный телефон – 2 единицы;
  • планшет – также не более 2 единиц;
  • портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук) – 1 единица;
  • ювелирные изделия – 5 предметов;
  • велосипед – 1 штука;
  • детская коляска – 1 штука.

Все это – в расчете на одного человека и при соблюдении условия, что "частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не превышает 1 (один) раз в месяц".

Подытожим. Ноутбук может ведь стоить и много дороже, чем 500 евро. И однако он будет рассматриваться как товар для личного пользования и, соответственно, может быть ввезен в РК без пошлины.

Какие ТС можно ввезти практически даром

Отдельного внимания заслуживают транспортные средства. Во-первых, физическим лицам нельзя ввозить больше одного ТС чаще раза в год.

"ТС для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза любым способом, если их количество превышает единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности". Пункт 2 Критериев

Но еще важнее, что и за эту одну-единственную машину придется уплатить таможенную пошлину и прочие сборы. Ставки приведены в таблице 2 приложения 2 к упомянутому в начале статьи решению Совета ЕЭК №107. Сумма зависит от возраста авто и рабочего объема двигателя , а также цены автомобиля. Понятно, что сетка огромная, но в целом тенденция такова: пошлина стремится к половине стоимости самого ТС.

Речь, однако, о легковушках с ДВС и дизельным мотором или в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС – товарная позиция 8703 ТН ВЭД ЕАЭС "Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей".

Тогда как для некоторых других ТС сделаны приятные исключения. В частности, для электромобилей. Таможенная пошлина за их ввоз – льготная, а именно равна нулю. Поэтому уплата совокупного таможенного платежа ограничивается сбором за первичную регистрацию ТС, величина которого зависит от возраста авто.

Если легковушке до года, ставка составляет всего 0,25 МРП. Да и в самом пиковом случае, если электрокар старше 3 лет, сбор равен 250 МРП, что меньше миллиона тенге и несравнимо с растаможкой традиционных автомобилей.

Аналогичные льготы предусмотрены также для квадроциклов, снегоходов, мотоциклов и мопедов (пункт 2 таблицы 2 приложения 2 решения Совета ЕЭК №107). То есть ввозить их на таможенную территорию ЕАЭС (при условии, что они новые) гражданам разрешено, можно сказать, даром.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Губенко
Читайте также
Какой долей природных ресурсов Казахстана может бесплатно воспользоваться каждый гражданин
Советы юриста
18:31, 31 марта 2025
Какой долей природных ресурсов Казахстана может бесплатно воспользоваться каждый гражданин
Накопления жильцов в КСК на капитальный ремонт: что их ждет в связи с реформой ЖКХ
Советы юриста
15:13, 20 марта 2025
Накопления жильцов в КСК на капитальный ремонт: что их ждет в связи с реформой ЖКХ
Новая жилищная реформа: власть Советов – на смену народным вече
Советы юриста
12:57, 20 марта 2025
Новая жилищная реформа: власть Советов – на смену народным вече
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: