Какое авто можно ввезти в РК почти даром; а еще золото, ноутбук и два смартфона без пошлин

Какие товары для личного пользования и в каком количестве казахстанцы могут привозить на родину из-за границы без уплаты таможенных пошлин? Сколько нужно платить, если превысил лимит? И какие в данном перечне существуют исключения из правил, а также льготные тарифы? Тему изучал Zakon.kz.

Если купцы-предприниматели профессионально занимаются импортом товаров, очевидно, что они должны платить таможенные пошлины. Однако если это просто граждане, которые возвращаются в Казахстан из отпуска или командировки и решили провести через границу гостинцы – не для продажи, а для личного пользования, в определенных объемах им разрешено это сделать бесплатно.

Уточним, в данном случае речь идет не о провозе имущества внутри ЕАЭС, а именно о ввозе извне на таможенную территорию союза, то есть из дальнего зарубежья.

Существуют общие правила для всех стран Евразийского экономического союза, куда входит и Казахстан. Действующий порядок установлен решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования". В зависимости от способа ввоза разнятся и лимиты.

Согласно приложению №1 к документу, товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без пошлин, если:

при ввозе в багаже воздушным видом транспорта – стоят не более 10 тысяч евро, а весят – не более 50 кг;

при ввозе в багаже другими видами транспорта – стоят не более 500 евро, а весят – не более 25 кг;

при доставке перевозчиком (при покупке через маркетплейс, например) – стоят не более 200 евро, а весят – не более 31 кг;

при доставке почтой – стоят не более 200 евро, а весят – не более 31 кг.

При превышении лимита придется доплатить (согласно таблице 1 приложения 2). Если речь о багаже, то 30% от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 4 евро за 1 кг лишнего веса. В случае же, когда гражданин воспользовался услугами перевозчика или почты, – 15%.

Однако это, повторимся, общие нормы. Так, для алкоголя и табака имеются исключения; любители могут пройти по вышеуказанным ссылкам, чтобы узнать, какие.

Какие товары относятся к категории "для личного пользования"

Но есть нюансы более важные. Что, например, считать вещами личного пользования? Какие существуют критерии? Тут – по ситуации.

Человек ведь едет не голым. Непосредственно на нем и в чемодане наличествуют одежда, обувь и т. п. И таможенному офицеру правила (примечание 2 к приложению 1) предписывают, что нормы ввоза товаров для личного пользования в багаже определяются без учета товаров, "бывших в употреблении и необходимых в пути следования и (или) месте назначения, исходя из следующих критериев:

общепринятая (традиционная) практика использования этих вещей, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта, частоты пересечения таможенной границы союза;

наличие признаков износа (в том числе царапин, вмятин, иных механических повреждений), стирки, иного использования;

отсутствие бирок, ярлыков, этикеток, первичной упаковки;

ввоз в единичном или ином количестве, необходимом для общепринятой (традиционной) практики использования.

Но ведь есть вещи, которые в силу их особенностей затруднительно проверить: б/у они или не б/у.

Например, смартфон или ноутбук. Нельзя влезть в чужой телефон: нормы казахстанского законодательства о неприкосновенности частной жизни и о персональных данных (статьи 147 и 148 УК) не позволяют.

Поэтому для этих и других случаев (когда проверить новизну вещи маловероятно) законодатель приводит прямой перечень предметов, которые относятся к товарам для личного пользования. Он содержится в приказе министра финансов РК от 31 марта 2015 года №250 (в Приложении от 11.01.2017) – Критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования. К ним относятся:

изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые – не более одного предмета одного наименования, размера и фасона;

мобильный телефон – 2 единицы;

планшет – также не более 2 единиц;

портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук) – 1 единица;

ювелирные изделия – 5 предметов;

велосипед – 1 штука;

детская коляска – 1 штука.

Все это – в расчете на одного человека и при соблюдении условия, что "частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не превышает 1 (один) раз в месяц".

Подытожим. Ноутбук может ведь стоить и много дороже, чем 500 евро. И однако он будет рассматриваться как товар для личного пользования и, соответственно, может быть ввезен в РК без пошлины.

Какие ТС можно ввезти практически даром

Отдельного внимания заслуживают транспортные средства. Во-первых, физическим лицам нельзя ввозить больше одного ТС чаще раза в год.

"ТС для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза любым способом, если их количество превышает единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности". Пункт 2 Критериев

Но еще важнее, что и за эту одну-единственную машину придется уплатить таможенную пошлину и прочие сборы. Ставки приведены в таблице 2 приложения 2 к упомянутому в начале статьи решению Совета ЕЭК №107. Сумма зависит от возраста авто и рабочего объема двигателя , а также цены автомобиля. Понятно, что сетка огромная, но в целом тенденция такова: пошлина стремится к половине стоимости самого ТС.

Речь, однако, о легковушках с ДВС и дизельным мотором или в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС – товарная позиция 8703 ТН ВЭД ЕАЭС "Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей".

Тогда как для некоторых других ТС сделаны приятные исключения. В частности, для электромобилей. Таможенная пошлина за их ввоз – льготная, а именно равна нулю. Поэтому уплата совокупного таможенного платежа ограничивается сбором за первичную регистрацию ТС, величина которого зависит от возраста авто.

Если легковушке до года, ставка составляет всего 0,25 МРП. Да и в самом пиковом случае, если электрокар старше 3 лет, сбор равен 250 МРП, что меньше миллиона тенге и несравнимо с растаможкой традиционных автомобилей.

Аналогичные льготы предусмотрены также для квадроциклов, снегоходов, мотоциклов и мопедов (пункт 2 таблицы 2 приложения 2 решения Совета ЕЭК №107). То есть ввозить их на таможенную территорию ЕАЭС (при условии, что они новые) гражданам разрешено, можно сказать, даром.