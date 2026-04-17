Как компенсировать вред здоровью из-за врачебной ошибки и почему клиники не выплачивают страховку

Гражданин заболел, лег в клинику, но вместо исцеления получил новую болячку. Из-за неправильной схемы лечения вследствие неверного диагноза или неудачной операции, например. Как компенсировать врачебную ошибку? Zakon.kz рассказывает о способах и проблемах, что мешают ими воспользоваться.

До 2024 года у пострадавших пациентов был один способ компенсации – через суд. Надежней всего – сначала заявление в полицию о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, в результате чего был причинен вред здоровью (статья 317 Уголовного кодекса). А уж затем, в ходе уголовного процесса подать иск против медицинского учреждения – на возмещение вреда в соответствии с главой 47 Гражданского кодекса.

Однако полтора года назад появился еще один метод – страхование ответственности медработников. 21 октября 2024 года вступили в силу поправки в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", а именно статьи 270-1, 270-2, 270-3 и 270-4, которые и содержат в себе положения относительно нового механизма.

Медучреждение (страхователь) раз в год перечисляет страховой компании (страховщику) взнос (страховую премию) в размере, которая установлена в зависимости от специальности работающего медперсонала. Когда же наступает страховой случай – "факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности" – пациент получает страховую выплату.

Такова схема вкратце, а за подробностями можно пройти по ссылке. При этом авторы реформы позаботились и о самих медработниках, чтобы те финансово не пострадали: медучреждения целиком страхуют ответственность работников за свой счет – с врачей, медсестер и санитаров денег не берут.

Вроде бы все предусмотрено и оправдано: ведь судебный способ решения проблемы с предусмотренными апелляциями и кассациями – весьма нескорый. А деньги на исправление врачебной ошибки нужны срочно. Но уже на стадии обсуждения идеи возникли сомнения относительно того, как получится на практике. Почему?

Опять же обозначим возникшие вопросы кратко:

достаточна ли сумма компенсации;

что считать страховым случаем;

кто принимает решение.

Что касается последних двух пунктов. Имел место страховой случай или нет (т.е. следует ли выплачивать пациенту страховку), решает специально создаваемая по каждому факту независимая экспертная комиссия из профильных специалистов. В помощь им оговаривается, что не всякий вред наказуем. В частности, при т.н. медицинском инциденте – нет. Статьей 270-3 Кодекса разъясняется новое понятие:

"Медицинским инцидентом является событие, связанное с оказанием медицинской помощи в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи и с использованием технологий, оборудования и инструментов, обусловленное отклонением от нормального функционирования организма, которое может нанести вред жизни и здоровью пациента, а также привести к смерти пациента".

Ключевые слова здесь – "соответствие со стандартами". Если врач соблюдал правила, а пациент все равно при (после) операции пострадал, то это "отклонение от нормального функционирования организма". Не врачебная ошибка и, соответственно, не страховой случай.

Так вот, сомнение еще до принятия закона было в следующем. Грань между понятиями – весьма тонкая. Организмы у всех разные, и подход к лечению должен быть все-таки индивидуальным, тем более учитывая, что вообще-то на больничной койке с "нормальным функционированием организма" не оказываются...

Когда врачебная ошибка доказывается в суде, эта процедура выглядит более, что ли, прозрачно, чем если бы некая комиссия доказывала или, наоборот, отрицала наличие страхового случая. Уточним, их, экспертов, суд и так, если понадобится, допросит. Но в суде над ними не так явственно будет довлеть позиция медучреждения, которое они представляют, чем если свое мнение им придется высказывать внутри корпоративных стен.

Однако на практике выявились другие проблемы – проще. Хотя и тоже предсказуемые.

Почему не выплачивают страховку

Дело в том, что в выводах экспертной комиссии заинтересована еще одна сторона – страховая компания. А страховые компании, как явствует из практики (по крайней мере, отечественной), весьма неохотно признают страховыми случаями все то, что чревато для них выплатой страховой суммы и, соответственно, потерей прибыли.

В своем недавнем запросе в Минздрав депутат Мажилиса Екатерина Смышляева озвучила такую удручающую статистику:

"По состоянию на март 2026 года... зарегистрировано 332 заявки. Из них только 52 завершились страховыми выплатами, 38 находятся на рассмотрении, а 242, или 72,9 процента, получили отказ".

Если в деньгах, то за полтора года при общем объеме страховых премий порядка 6 миллиардов тенге фактический объем страховых выплат составил чуть более 230 миллионов тенге. И подытожила:

"Понятно, что внедрение новых видов страхования – процесс небыстрый. Но даже на этапе настройки не должно быть такого разрыва между объемом собранных премий и фактическими выплатами. То есть, пока это больше похоже на защиту страховых администраторов, чем пациента или медицинского работника".

Но это, что называется, общая температура по больнице. А интереснее всего детали. Статьей 270-4 Кодекса предусмотрены следующие размеры страховых выплат за вред, повлекший установление инвалидности:

III группа и дети с инвалидностью – не менее 500 МРП, т.е. 2 162 500 тенге в 2026 году;

II группа – 600 МРП;

I группа – 800 МРП.

за вред, повлекший смерть, – не менее 3 тысяч МРП.

Однако самый распространенный случай – если вред нанесен без установления инвалидности (средней тяжести, выражаясь языком УК). В этих случаях выплата должна производиться в размере фактических расходов, связанных с заболеванием, но не более 300 МРП. Подчеркиваем: не более. А именно, суммы чуть менее 1,3 миллиона тенге. (Вопросом, достаточно ли этого, сейчас задаваться не будем).

Таких обращений больше половины, но при этом в структуре фактических выплат на данную категорию приходится менее 10%. Причина частых отказов заключается, по сути, в самой формулировке. Ведь в заявке пострадавший пациент должен привести фактические расходы – и подтвердить их. Но в Казахстане действует система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а также предусмотрен гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). В рамках и ОСМС, и тем паче ГОБМП получатель медицинских услуг не несет прямых расходов, так что их не подтвердишь.

Может быть, логика в том, что раз лечат бесплатно, то и страховка не нужна? Но если по существу вина медиков в нанесенном вреде есть, то по справедливости должна быть и компенсация. А главное – услуги-то на самом деле не бесплатные: в систему ОСМС граждане делают ежемесячные отчисления, ГОБМП формируется из бюджета, а значит, и налогов граждан тоже.

Если в таких случаях не выплачивать страховок, то получается, что пациенты должны залечивать нанесенный медиками вред из своего кармана. В конечном счете.

Непорядок. И в депутатском запросе сказано, что необходимо:

"Пересмотреть механизм выплат по случаям причинения вреда без установления инвалидности, чтобы установленный факт причинения вреда не определялся понесенными расходами пациента".

Каким образом? Посмотрим. Но пока проблема не решена, пациентам приходится добиваться достойной компенсации, скажем так, старыми проверенными методами. Благо, новые правила оставляют за пострадавшими такое право.

В случае несогласия с заключением экспертов пациент, его родственники или представители могут обратиться в государственный орган в сфере оказания медицинских услуг. Ну и, разумеется, обжаловать в судебном порядке.

Однако, подчеркиваем, алгоритм таков: сначала решение принимает экспертная комиссия в рамках медучреждения, т.е. нужно подать заявку в медучреждение. И только затем, при отказе, возможен суд. Многоступенчато, да и тяжба, как уже говорилось – дело небыстрое.

Зато в этом случае потолка в размере компенсации нет: все зависит от конкретной ситуации и предоставленных аргументов.