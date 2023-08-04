Как бороться с апатией

Апатия – пониженный интерес к собственной жизни, окружающим событиям и другим людям. Причины такого состояния могут лежать в различных плоскостях. Чтобы избежать серьезных проблем, в материале Zakon.kz собрал основные симптомы для выявления недуга и своевременной борьбы с ним.

Различают разные степени выраженности этого психологического состояния. Самые тяжелые предполагают полную отрешенность и невозможность самостоятельно найти смысл вернуться к нормальному существованию. В этом случае следует обязательно обратиться за помощью к специалисту.

Симптомы

Прежде чем подозревать развитие апатии, важно понимать ее различие с обычным пониженным настроением. Бить тревогу стоит, если симптомы проявляются на протяжении более чем двух недель. Причем подозрительные перемены более заметны со стороны. Именно поэтому родственникам и друзьям следует быть особенно внимательными: близкий человек кардинально меняется, будто утрачивает энергию и жизненные силы. К основным проявлениям апатии относят:

отсутствие инициативы. Это касается всех жизненных аспектов. Люди в угнетенном состоянии теряют интерес к работе, учебе, хобби и даже сексуальным отношениям с любимым человеком;

Это касается всех жизненных аспектов. Люди в угнетенном состоянии теряют интерес к работе, учебе, хобби и даже сексуальным отношениям с любимым человеком; пониженное настроение. Важно помнить, что оно чередуется с периодами "просветления". Однако больной сам понимает, что с ним что-то не так и он живет не на полную;

Важно помнить, что оно чередуется с периодами "просветления". Однако больной сам понимает, что с ним что-то не так и он живет не на полную; сниженный аппетит. Это может привести практически к полному отказу от пищи и сильному истощению. В некоторых случаях отмечается развитие неприязни к определенным запахам или вкусам продуктов;

Это может привести практически к полному отказу от пищи и сильному истощению. В некоторых случаях отмечается развитие неприязни к определенным запахам или вкусам продуктов; замкнутость. Проявляется как к посторонним, так и к близким людям. Человек перестает развлекаться, стремится уединиться. Он чувствует безысходность и не понимает, как быть дальше;

Проявляется как к посторонним, так и к близким людям. Человек перестает развлекаться, стремится уединиться. Он чувствует безысходность и не понимает, как быть дальше; чувство постоянной усталости . Даже после сна, многочасового отдыха наступает быстрое утомление, чувство разбитости;

. Даже после сна, многочасового отдыха наступает быстрое утомление, чувство разбитости; прочие сложности. Это могут быть проблемы с памятью, вниманием, концентрацией и прочим.

Виды апатии

В клинической практике имеют дело с серьезными, запущенными случаями апатии. В зависимости от специфики различают два подвида. Во многих случаях специалисты сталкиваются с пассивной апатичной депрессией, когда больной из социально активного, трудолюбивого и внимательного человека превращается в отчужденного, мало интересующегося происходящим вокруг, замкнутого, лишенного эмоциональных реакций "буку". Настроение и жизненные устои меняются очень быстро. Человек не скрывает таких перемен. Реже диагностируется активная апатия. В этом случае изменения тщательно маскируются мнимой активностью. Пересиливая сильный душевный дискомфорт, человек выполняет повседневные обыденные для него действия. Такое состояние приводит к еще большему эмоциональному и физическому выгоранию, может привести к суицидальным мыслям.

Причины появления

Апатия зачастую обуславливается серьезными проблемами и может иметь значительные последствия. Если не обращать на перемены внимания, то ситуация усугубится и без квалифицированной помощи уже не обойтись. К возможным причинам появления апатии относят:

длительное психологическое напряжение. Оно может быть связано с личными переживаниями, активной умственной деятельностью и др.;

Оно может быть связано с личными переживаниями, активной умственной деятельностью и др.; профессиональное выгорание. Хронический стресс на работе приводит к истощению энергетических, умственных и эмоциональных ресурсов человека;

Хронический стресс на работе приводит к истощению энергетических, умственных и эмоциональных ресурсов человека; "синдром отличника" , перфекционизм, гипертрофированную ответственность. Чрезмерное желание достичь идеала требует значительных умственных и физических затрат, что ведет к истощению организма;

, перфекционизм, гипертрофированную ответственность. Чрезмерное желание достичь идеала требует значительных умственных и физических затрат, что ведет к истощению организма; значительные или непосильные нагрузки. Ситуацию усугубляет отсутствие полноценного отдыха;

Ситуацию усугубляет отсутствие полноценного отдыха; продолжительную борьбу с тяжелым недугом, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) . Равнодушие к происходящим событиям, окружающему миру может быть вызвано психотравмой: тяжелым разводом, смертью близкого или потерей имущества;

. Равнодушие к происходящим событиям, окружающему миру может быть вызвано психотравмой: тяжелым разводом, смертью близкого или потерей имущества; алкоголизм или наркомания. Также апатия может возникать при резком отказе от пагубной привычки, в связи с тяжелым абстинентным синдромом;

Также апатия может возникать при резком отказе от пагубной привычки, в связи с тяжелым абстинентным синдромом; ментальные расстройства. К ним относят болезнь Альцгеймера, шизоидную психопатию, все виды шизофрении. Угнетенное состояние осложняется невозможностью больного устанавливать связи между явлениями, отделять главное от второстепенного.

Важно! Иногда апатия развивается как побочное явление при неконтролируемом, неправильном приеме снотворных средств.

Кто подвержен апатии

В первую очередь в группу риска попадают трудоголики-перфекционисты. Именно они чаще всего ставят перед собой амбициозные цели и стремятся их достичь. Причем для них важно, чтобы все было выполнено идеально, по точно установленному плану и графику. При этом встроенный радар, система саморегулирования, которая напоминает организму, когда следует остановиться и отдохнуть, может дать сбой, подчиниться ощущению "надо" и человек стремится дальше: еще выше, еще лучше. Но ресурсы не безграничны, и однажды, проснувшись утром, понимаешь, что уже нет сил даже на подъем и душ. Мир вокруг становится далеким и практически ненужным. Наступает апатия. Также подобным состояниям подвержены отличники, которые хотят во что бы то ни стало сохранить свой статус-кво. Отрешение от мира может возникнуть и на почве психических заболеваний.

Способы борьбы с апатией

Если апатия не вызвана серьезными отклонениями, то с ней можно бороться в домашних условиях. К наиболее действенным способам относятся следующие:

отдых . Силе воли, как и всему организму, требуется передышка. Для пополнения энергетических и эмоциональных резервов важно вовремя сделать паузу. Учеба, работа или другие ответственные занятия должны подождать. Уделите время только себе. Возьмите отпуск, отключите телефон и займитесь чем-то расслабляющим, не требующим чрезмерных усилий, пофантазируйте или просто побездельничайте;

. Силе воли, как и всему организму, требуется передышка. Для пополнения энергетических и эмоциональных резервов важно вовремя сделать паузу. Учеба, работа или другие ответственные занятия должны подождать. Уделите время только себе. Возьмите отпуск, отключите телефон и займитесь чем-то расслабляющим, не требующим чрезмерных усилий, пофантазируйте или просто побездельничайте; отсутствие диет . В период борьбы с апатией не следует травмировать свой организм пищевыми ограничениями. Лучше введите в свой рацион побольше продуктов, которые стимулируют выработку гормонов удовольствия. Разрешите себе вкусное пирожное или любимую шоколадку. Также подойдут красная рыба, вино, бананы и орехи;

. В период борьбы с апатией не следует травмировать свой организм пищевыми ограничениями. Лучше введите в свой рацион побольше продуктов, которые стимулируют выработку гормонов удовольствия. Разрешите себе вкусное пирожное или любимую шоколадку. Также подойдут красная рыба, вино, бананы и орехи; беседы по душам . Часто, чтобы справиться с угнетенным состоянием, человеку необходимо выговорится. Для этого не обязательно идти к психологу. Оптимальным вариантом может стать беседа с другом. Однако не следует выливать на него весь скопившийся негатив или проблемы. Если такого близкого человека нет, то можно просто проговорить все, что накопилось, в голос, самому себе;

. Часто, чтобы справиться с угнетенным состоянием, человеку необходимо выговорится. Для этого не обязательно идти к психологу. Оптимальным вариантом может стать беседа с другом. Однако не следует выливать на него весь скопившийся негатив или проблемы. Если такого близкого человека нет, то можно просто проговорить все, что накопилось, в голос, самому себе; удовольствия . Во время отдыха и поиска сил на возвращение в мир стоит заняться любимым делом, спортом, помедитировать. Это позволит разгрузить мозг, избавиться от прежних накопившихся проблем. Также стоит заменить рабочую литературу художественной. Главное – получить удовольствие от каждого процесса;

. Во время отдыха и поиска сил на возвращение в мир стоит заняться любимым делом, спортом, помедитировать. Это позволит разгрузить мозг, избавиться от прежних накопившихся проблем. Также стоит заменить рабочую литературу художественной. Главное – получить удовольствие от каждого процесса; осознание своего места в жизни . Перезагрузив мозг, можно начинать выполнять новые жизненные настройки. Многие мировые специалисты по счастью утверждают, что достичь его невозможно без признания мира и осознания своего места в нем. Путь к пробуждению лежит через раскрытие органов чувств. Прислушайтесь к окружающей среде, осознайте величие природы, и тогда принять реальность станет легче;

. Перезагрузив мозг, можно начинать выполнять новые жизненные настройки. Многие мировые специалисты по счастью утверждают, что достичь его невозможно без признания мира и осознания своего места в нем. Путь к пробуждению лежит через раскрытие органов чувств. Прислушайтесь к окружающей среде, осознайте величие природы, и тогда принять реальность станет легче; участие в настольных играх . Если вы уже готовы встретиться с близкими людьми, то такое занятие будет отличным началом. Дружеское общение за игрой в покер, "Монополию" или "Мафию" поможет гармонично и легко вернуться к обществу, запустить умственные процессы;

. Если вы уже готовы встретиться с близкими людьми, то такое занятие будет отличным началом. Дружеское общение за игрой в покер, "Монополию" или "Мафию" поможет гармонично и легко вернуться к обществу, запустить умственные процессы; объятия. Доказано, что они стимулируют выработку окситоцина – гормона, который способствует снижению тревожности и страха, повышению уровня доверия. Тактильные ощущения при объятиях способны подарить чувство спокойствия и умиротворения.

Апатия – это не отдельное заболевание, а симптомы, которые вызываются разнообразными причинами. Чтобы избежать значительных проблем, следует чутко прислушиваться к своему организму и внимательно следить за близкими. Особенно если существуют предпосылки к развитию угнетенного состояния. Только так можно своевременно начать борьбу с апатией и победить ее.