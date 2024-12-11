Отказ от завтрака повышает риск диабета и сердечных заболеваний

Российский кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус в программе "Жить здорово!" на Первом канале предупредили о рисках, связанных с отказом от завтрака, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись выпуска доступна на сайте телеканала.

Гандельман отметил, что пропуск утреннего приема пищи увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 22% и риск преждевременной смерти на 25%. Кроме того, разовый отказ от завтрака повышает риск развития сахарного диабета на 6%. Если завтрак пропускается четыре-пять раз в неделю, вероятность развития диабета увеличивается почти на 55%, уточнил специалист.

Иммунолог Продеус подчеркнул, что завтракать следует до восьми часов утра. По его словам, если прием пищи происходит после девяти часов, каждый последующий час увеличивает озвученные риски на 6%.

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