Отказ от завтрака повышает риск диабета и сердечных заболеваний
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Гандельман отметил, что пропуск утреннего приема пищи увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 22% и риск преждевременной смерти на 25%. Кроме того, разовый отказ от завтрака повышает риск развития сахарного диабета на 6%. Если завтрак пропускается четыре-пять раз в неделю, вероятность развития диабета увеличивается почти на 55%, уточнил специалист.
Иммунолог Продеус подчеркнул, что завтракать следует до восьми часов утра. По его словам, если прием пищи происходит после девяти часов, каждый последующий час увеличивает озвученные риски на 6%.
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