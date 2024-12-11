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Советы

Как выбрать вкусные мандарины

Как выбрать вкусные мандарины , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 01:55 Фото: pixabay
Российский нутрициолог Ольга Панова поделилась советами по выбору вкусных мандаринов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Москвой 24" эксперт отметила, что при выборе мандаринов важно обращать внимание на состояние кожуры.

"Кожура должна плотно прилегать к плоду. Если она отходит или заметны пустоты, это может свидетельствовать о порче фрукта", — объяснила Панова.

Она также предупредила, что подмороженные мандарины будут невкусными. Такие фрукты можно определить по нехарактерной твердости и тусклой, матовой кожуре.

Панова добавила, что зеленые веточки на мандаринах не всегда являются показателем свежести, так как листья могут сохранять свой цвет длительное время.

А о том, кому не стоит есть мандарины, можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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