Как выбрать вкусные мандарины
Фото: pixabay
Российский нутрициолог Ольга Панова поделилась советами по выбору вкусных мандаринов, сообщает Zakon.kz.
В беседе с "Москвой 24" эксперт отметила, что при выборе мандаринов важно обращать внимание на состояние кожуры.
"Кожура должна плотно прилегать к плоду. Если она отходит или заметны пустоты, это может свидетельствовать о порче фрукта", — объяснила Панова.
Она также предупредила, что подмороженные мандарины будут невкусными. Такие фрукты можно определить по нехарактерной твердости и тусклой, матовой кожуре.
Панова добавила, что зеленые веточки на мандаринах не всегда являются показателем свежести, так как листья могут сохранять свой цвет длительное время.
А о том, кому не стоит есть мандарины, можно узнать здесь.
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