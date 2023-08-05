Топ бесполезных расходов

Рациональное расходование заработанных средств – важная составляющая поддержания благосостояния семьи. Но иногда деньги тратят не задумываясь, по собственной прихоти. Такие покупки не всегда оправданы и необходимы. Рейтинг самых бесполезных расходов от Zakon.kz и советы, как их избежать.

Почему совершают бесполезные покупки

Часто говорят, что реклама – двигатель прогресса. Но для многих рядовых потребителей она может стать источником дополнительных финансовых расходов. Ведь маркетологи уже давно научились создавать яркие и красивые ролики, в выгодном свете выставлять свои товары. Качественная реклама действует на подсознательном уровне и способна повлиять на решение приобрести порой не самый нужный товар. Также покупки нередко совершают под давлением близких или друзей во время совместных походов по магазинам. У некоторых потребителей может срабатывать рефлекс: у соседа есть, пусть и у меня будет. Зачастую такие необдуманные действия и приводят к тому, что товар куплен, но не используется или без него вполне можно было обойтись.

Перечень бесполезных расходов

Одноразовая продукция

Приобретая подобные товары, мало кто задумывается, сколько на это уходит денег. В первую очередь, исходят из собственного удобства. Ведь намного проще в офисе или на природе использовать одноразовые стаканчики, а потом выбросить в мусорный контейнер. Однако экономнее такую посуду заменить обычной чашкой. То же самое касается влажных салфеток (по возможности стоит мыть руки водой), магазинных пакетов (легко носить с собой уже приобретенные или использовать специальные сумки для продуктов). Это не только избавляет от лишних трат, но и способствует борьбе за чистую окружающую среду.

Некоторые продукты питания

Во время рабочего либо учебного перерыва быстрее всего перекусить уличным фастфудом. Но задумайтесь, сколько на это уходит средств. К тому же такую еду полезной не назовешь. Быстрые перекусы ведут к набору лишних калорий, проблемам с желудком. В эту же категорию стоит отнести сладкие газированные напитки и жвачки. Не слишком рациональной тратой также будет покупка дорогих несезонных овощей и фруктов.

Брендовые вещи

В их стоимость известные производители вводят специальную наценку "за имя". Однако это не делает вещи более качественными или привлекательными. Прежде чем совершать подобную покупку, следует задуматься: а так ли это нужно? В торговых точках можно подобрать стильные вещи, которые мало уступают брендовым. Если уж очень хочется, то лучше дождаться периода скидок.

Питьевая вода

Для продавцов это прибыльный бизнес. Приобретая питьевую воду, вы дополнительно оплачиваете тару. Причем чем меньше объем, тем больше наценка за упаковку. Чтобы экономить, можно приобретать большую бутылку и по необходимости наливать в маленькие. Оптимальным решением для дома или квартиры станет система доочистки. Это компактное оборудование, которое способно уместиться под кухонную мойку.

Алкоголь и табак

Подобные пристрастия способны значительно облегчить семейный бюджет. Только задумайтесь, сколько денег уходит на сигареты каждый месяц и что на них можно было бы купить? Не стоит забывать и о косвенных затратах, которые связаны с ухудшением здоровья вследствие табакокурения или распития алкогольных напитков. Конечно, за один день от такой вредной привычки не откажешься, но можно постепенно уменьшать количество выкуренных сигарет.

Транспорт

Городские жители в своем большинстве привыкли перемещаться с относительным комфортом. Для этого они используют личные автомобили. Однако такие траты не всегда выгодны. Ведь приходится выделять деньги на топливо и регулярное обслуживание, ремонты. В то же время утренние поездки на работу, по делам часто не обходятся без стояния в "пробках". А это трата времени и нервов. Уменьшить расходы позволяет перемещение на общественном транспорте. Короткие дистанции удобно и полезно преодолевать пешком.

Гаджеты и их обслуживание

Не нужно гнаться за новинками. Их выход не значит, что ваша модель устройства стала неактуальной. Еще один важный момент – платный контент к гаджетам. Прежде чем приобретать программу, стоит поискать ее бесплатный аналог, более дешевые стартовые пакеты. Сюда же можно отнести замену печатных книг электронными, стоимость которых значительно ниже.

Лотереи и ставки

Каждому человеку хотелось бы быстро и просто получить доход. В стремлении к этому они принимают участие в разнообразных розыгрышах, приобретают лотерейные билеты. Однако в большинстве случаев это бесполезная трата денег. Ведь система построена таким образом, что шанс выиграть минимален, а азарт провоцирует значительные дополнительные расходы.

Дополнительная бытовая техника

Полезные приборы прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Ведь намного удобнее использовать стиральную машину вместо ручной стирки, а кофемашина станет функциональной заменой турке. Чтобы не тратить лишние деньги и сэкономить место на полках или столешницах, стоит приобретать более универсальную технику, например, кухонный комбайн.

Сторонняя помощь

Потек кран в ванной или распустилась строчка на любимом платье? А может, случилась какая-то другая мелкая поломка? Не стоит сразу бежать к мастеру. Возможно, с этим можно справиться самостоятельно. Это не только позволит не тратить заработанные деньги, но и поспособствует повышению самооценки. Если без сторонней помощи не обойтись, то убедитесь, что вы действительно обращаетесь к специалисту.

Как избежать бесполезных расходов

Чтобы избежать излишних трат, лучше ходить по магазинам с заранее написанным списком. Дома при его составлении не будет сторонних факторов, которые способны повлиять на ваше решение, и в него вносятся только необходимые позиции. Причем важно строго его придерживаться. Психологи приводят и другие практичные, полезные советы:

не стоит совершать покупки под влиянием эмоций. Ведь зачастую впоследствии человек даже себе не может объяснить, зачем ему приобретенная вещь необходима;

не ходить бесцельно по торговым центрам. Зачастую их посещение происходит с целью скоротать время, а также от скуки или за компанию. Это лишний соблазн, особенно для шопоголика. Подобному недостатку более подвержена женская половина человечества. Именно девушки чаще совершают ненужные покупки под влиянием подруги, мамы и других близких;

не поддаваться влиянию рекламы. Не стоит принимать на веру все, что показывают по телевизору. Прежде чем оформить заказ, подумайте: а стоит ли это делать;

не всегда стоит учитывать веяния моды. Если вы не звезда подиума или другая известная личность, то не нужно гнаться за трендами. Вещи из прошлых коллекций могут оставаться актуальными и используемыми;

не делать покупки лишь из-за скидки. Распродажи – удачный для продавцов маркетинговый ход. Причем процент экономии может быть не таким уж и высоким;

подумать, прежде чем сделать покупку. Задайте себе вопрос: когда я воспользуюсь приобретенным товаром и так ли он мне нужен? Если нашли положительные ответы, то можете отправляться на кассу.

Сделанные под эмоциями, бесполезные расходы могут отнимать значительную часть нашего бюджета. Чтобы сэкономить, важно заранее взвесить все "за" и "против" приобретения. Также лучше придерживаться описанных выше рекомендаций.