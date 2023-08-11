Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа

В Сети появился гороскоп на 11 августа для представителей всех знаков зодиака. Кому звезды сулят успех, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)



Овнам стоит набраться терпения: у них могут возникнуть проблемы с техникой и связью. Сегодня лучше не пытаться дозвониться до важных для вас людей, а набраться смелости и встретиться с ними лично. Открываются хорошие возможности для новых путешествий, а творческая активность и самовыражение принесут отличные результаты.

Телец (20 апреля – 20 мая)



Тельцам астрологи рекомендуют проявлять осторожность на дорогах и отказаться от несрочных поездок. Зато в домашних и любовных делах представителям этого знака будет сопутствовать успех. Сегодня Тельцы могут захотеть провести некоторое время в одиночестве – его будет полезно потратить на саморазвитие и духовные практики.

Близнецы (21 мая – 20 июня)



Близнецам звезды сулят множество приглашений на социальные мероприятия. Но прежде чем их принимать, нужно будет хорошенько подумать и решить, с кем вам на самом деле хочется общаться. В этом поможет то, что сегодня у Близнецов резко обострится внутреннее чутье. На работе и в бизнесе потребуется проявить настойчивость и даже умеренную агрессивность.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки сегодня окажутся в центре внимания и насладятся заслуженным общественным признанием. Это хорошее время, чтобы провести вечер с любимым человеком, повидаться со старым другом или спланировать отпуск. На работе могут укрепиться отношения с коллегами.

Лев (23 июля – 22 августа)



Мысли Львов будут заняты большими проектами и глобальными вопросами, но за построением грандиозных планов не следует забывать о решении мелких повседневных дел. Вы можете встретить человека, который многому вас научит. На работе стоит уделить время долговременному планированию. Не пренебрегайте здоровьем.

Дева (23 августа – 22 сентября)



Девам выпадет шанс построить новые долговременные отношения – будь то в бизнесе или в личной жизни. В рабочем плане день сулит новые неожиданные решения и источники вдохновения. Если вы делаете ремонт или планируете что-то поменять дома, дерзайте: сегодня самое время.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов может обеспокоить поведение их близких и любимых людей. Возможно, стоит уделить этому время и изучить причины, по которым между вами что-то изменилось. День предоставляет шанс проявить себя на работе или службе. Друг или родственник может попросить о финансовой помощи – действуйте осторожно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам предстоят встречи с друзьями и новые знакомства. Сегодня прекрасное время для отдыха и вечеринок. На работе и в личной жизни все будет складываться на удивление легко. Можно расслабиться и не брать на себя слишком много инициативы: пускай все идет своим чередом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня вы можете потерять что-то важное – например, ценный документ, поэтому не витайте в облаках. Сегодня нужно собраться и не позволять себе чересчур расслабляться. Проявляйте хладнокровие, собранность и уверенность, иначе вам предстоит трудный день. Вечером будет полезно провести некоторое время в одиночестве, почитать книгу или послушать музыку.

Сегодня Козероги могут захотеть закрыться от мира и провести день наедине со своими мыслями и чувствами. Не стоит бороться с этим ощущением. На работе следует уделить внимание подготовке к будущим крупным проектам. Хороший день для творчества и занятий спортом.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолеям может быть полезно проявить внимание к психологии людей, чтобы понять мотивы действий окружающих. Это пригодится, если кто-то из старых знакомых внезапно решит поплакаться вам в жилетку. Представятся шансы изменить что-то в повседневной жизни и внедрить новые идеи как в быту, так и на работе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

День может быть непростым. Есть риск, что на работе возникнет "завал", который лучше не пытаться разобрать в одиночку. Вместо этого лучше проявить дипломатические навыки и организовать других, чтобы они вам помогли. Зато появится хорошая возможность наконец поговорить о своих чувствах с объектом вашего интереса. Если подходить к решению сегодняшних проблем уверенно и практично, вас ждет успех.