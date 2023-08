Какой парфюм выбрать в жаркое время года

Для создания образа духи или туалетная вода так же важны, как и одежда. Для каждого аромата есть свое место и время. Свои ароматы есть и у каждого сезона. Zakon.kz рассказывает о "летних" духах, правилах их подбора и тонкостях нанесения.

Особенности летнего парфюма

Казалось бы, какая разница, какая погода стоит на улице, холодно там или жарко – ведь парфюм будет пахнуть одинаково. Но это совсем не так. Духи, одеколон, туалетная вода – любой вид парфюмерии реагирует на температуру и уровень влажности воздуха. Чем выше температура и ниже влажность, тем ярче и насыщеннее будет чувствоваться аромат. Именно поэтому парфюм, который зимой ощущается как легкий и изысканный, в жару может стать слишком тяжелым и навязчивым.

Поэтому в жаркую погоду стоит отказаться от насыщенных шлейфовых композиций. Восточные пряные, приторно-сладкие ароматы своей удушливой интенсивностью в сочетании со зноем могут довести окружающих до головной боли. Лучше отдайте предпочтение легким, летучим ноткам – цитрусовым, морского бриза, зелени, лаванды, фруктовым или цветочным. Если же вы соскучились по более ярким композициям, оставьте их на вечернее время, но не переборщите с количеством.

Интенсивность и долговечность парфюма определяется процентным содержанием ароматических масел. По этому критерию парфюмерию делят на:

одеколон – 2-4% ароматических масел;

туалетную воду – 5-10%;

парфюмированную воду – 11-20%;

духи – до 30%.

Большинство известных брендов выпускают свои композиции в нескольких версиях. Это позволяет использовать любимый запах в разных ситуациях – днем и вечером, летом и зимой. Для теплого лета лучшим выбором станет туалетная вода. В жаркую погоду для создания благоухающего шлейфа достаточно невысокой концентрации аромата, а разгоряченная солнцем кожа усилит запах нанесенного на нее парфюма.

Рекомендации по нанесению духов

Основное правило – не злоупотреблять. Правила хорошего тона указывают, что запах должен ощущаться другими людьми только в непосредственной близости от вас. Интенсивнее всего аромат раскрывается при нанесении на запястья и кожу декольте. Более сдержанно проявляет себя при нанесении на шею. Но в солнечные дни на открытую кожу парфюм наносить не рекомендуется – спиртовая основа при интенсивном солнечном свете может вызвать ожог. Лучше брызнуть спреем на волосы или одежду.

Правила хранения парфюма

Парфюмерные средства достаточно требовательны к условиям хранения, а летом эти требования особенно строги. Высокая температура, неплотно закрытая пробка, солнечные лучи способны превратить благоухающий флакон в прокисшую субстанцию.

Условия хранения парфюма таковы:

в темном, защищенном от солнечных лучей месте;

оптимальная температура хранения – 10-22°С;

оптимальный объем флакона – до 50 мл;

при плотно закрытой пробке;

следить за сроком годности.

Популярные летние ароматы

Aqua Media Cologne forte, Maison Francis Kurkdjian. Maison Francis Kurkdjian – знаменитый французский парфюмерный бренд, основанный французом с армянскими корнями. Традиционной особенностью его ароматов стали чайные нотки, свежие и уютные. Парфюмерная вода Aqua Media Cologne forte, новинка 2023 г., подойдет женщинам и мужчинам. Яркий итальянский бергамот и леденцовая вербена верхних нот переходят в средние – сладкий фенхель и воздушно-цветочный гедион. Роскошная композиция дополняется свежестью зеленого чая, терпким мускусом и древесными нотами.

The One for Men, Dolce & Gabbana. Свои первые духи знаменитый итальянский бренд представил в 1992 году и с тех пор регулярно радует поклонников изысканными ароматами. The One for Men – элегантный древесно-пряный парфюм для уверенных в себе мужчин. Верхние ноты – пикантность грейпфрута, пряность кориандра и свежесть базилика. В средних нотах классический аромат цветка апельсина сочетается с теплым оттенком имбиря и пряным кардамоном. И раскрывается парфюм шлейфом благородного кедра с брутальной табачной нотой.

L`eau Kenzo Sunlight, Kenzo Parfums. Французский бренд, созданный японцем, продолжает удивлять неординарностью. У этого парфюма есть две вариации – для мужчин и для женщин. Их общая черта – основа из цветов лотоса. Мужской L`Eau Kenzo Sunlight также дополнили яркий мандарин и сдержанная фиалка, базовой нотой стал элегантный кедр. В L`Eau Kenzo Sunlight для женщин нежность лотоса подчеркивается фруктовыми акцентами редчайшего османтуса и лимонными нотками с дополнением кедрового аромата.

Wind Flowers, Creed. Знаменитый парфюмер Оливье Крид, представитель шестого поколения легендарной династии, создавал этот женский парфюм пять лет, представив его публике в 2021 году. Бесконечно женственный и нежный аромат Creed Wind Flowers наполнен легкостью ветра и изяществом танца. Верхние ноты уникальной композиции включают жасмин, флердоранж и персик, а в средних слышны запахи жасмина самбака, розы и туберозы. В базовом шлейфе с мускусными нотами сплетаются флердоранж, сандал, ирис и пралине. Creed Wind Flowers – это идеальный выбор для жаркого летнего дня, создающий комфортное ощущение свежести.

Mandarine Basilic Harvest, Guerlain. Один из старейших в мире парфюмерных домов Guerlain в 2023 году выпустил очередную новинку – парфюм для женщин и мужчин Mandarine Basilic Harvest. Уникальный горьковато-свежий аромат парфюма создает эссенция из недозревших мандаринов сорта Marzolo. Запах мандариновой зелени оттеняется свежестью базилика и зеленого чая с добавлением древесных ноток. Свежий пряный запах создан для летнего дня.

L.12.12 Blanc, Lacoste. Флакон, украшенный эмблемой-крокодилом, своей элегантной лаконичностью напоминает теннисную рубашку-поло, с которой началась история знаменитого бренда Lacoste. В 2021 году линейка уникальных ярких парфюмов Eau de Lacoste пополнилась еще одним древесным фужерным ароматом для джентльменов – L.12.12 Blanc. Первыми ощущаются ноты розмарина и лайма, затем с ними смешиваются тубероза, эвкалипт и кардамон, базовыми нотами вступают хвойные ароматы сосны и кедра. Композиция создает ощущение динамики, энергии, силы и романтики.

L'Eau par Kenzo pour Homme, Kenzo. Еще один мужской аромат из группы фужерных акватических, прекрасно вписывающийся в безмятежность летнего дня. В этом парфюме стартовый аккорд цитрусовых и акватических нот дополняется элегантным переплетением ноток лотоса и водяной мяты, завершаясь пряным шлейфом из благоухания белого мускуса и кедровой хвои.