Популярные казахстанские фильмы, основанные на реальных событиях

Перед просмотром фильма всегда интересно послушать отзывы зрителей. Вдвойне обостряется любопытство, если эксперт хорошо разбирается в киноискусстве. Корреспондент Zakon.kz пролистал сайт "Казахфильма" имени Шакена Айманова и выбрал новинки из раздела "Популярные".

Отечественные фильмы пробуждают патриотизм. Благодаря им мы больше узнаем о жизни героев, которые прославляли нашу Родину.

"Рассвет великой степи", 2022 год

Режиссер: Акан Сатаев

Историческая лента "Рассвет великой степи" расскажет о становлении личности хана Касыма и его борьбе за расцвет и укрепление Казахского ханства.

"Казахское ханство. Золотой трон", 2019 год

Режиссер: Рустем Абдрашов

События разворачиваются в XV веке. На бескрайних просторах Евразии уже несколько столетий потомки великого Чингисхана создают свои и сокрушают чужие государства. Один из них – легендарный Абулхаир Шайбани, узурпировавший власть в Белой Орде. Два султана-чингизида, законные наследники трона – Керей и Жанибек, призывают уйти часть кочевых племен от жесткого правителя. Откочевав с далекого запада Дешт-и-кипчака в Моголистан в Жетысу, они возрождают свой древний шанырак Ак орду – Казахское ханство. Первым ханом избран прямой потомок Джучи и Урус хана султан Керей. Вот она, земля обетованная, когда можно мирно и свободно жить. Но враги стремятся задушить неокрепшее Казахское ханство еще в колыбели, и впереди их ждут кровопролитные битвы, суровые испытания, горечь потерь и радость побед.

"Жаксылык", 2019 год

Режиссер: Бахыт Каирбеков

Биографическая лента расскажет о судьбе и жизни Героя Труда Казахстана, советского борца греко-римского стиля, чемпиона мира, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР (1980), заслуженного тренера Казахской ССР Жаксылыка Ушкемпирова.

"Композитор", 2019 год

Режиссеры: Шерзат Якуб и Сабит Курманбеков

Художественный фильм "Композитор" рассказывает о жизни и творчестве китайского композитора Сянь Синхая в Советском Союзе, в том числе и во время эвакуации в Алма-Ату, а также о его дружбе с казахским композитором Бахытжаном Байкадамовым. Сянь Синхай – автор более 500 лирических и массовых песен, музыки к 10 кинофильмам, песни из которых имели широкую популярность у китайского народа. В Алма-Ате он завершил свою композицию "Национальное освобождение". Музыка Сянь Синхая пронизана огромной любовью к Родине, направлена против насилия и войн, воспевает свободу и справедливость.

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"Балуан Шолак", 2019 год

Режиссер: Нургельды Садыгулов

История жизни знаменитого борца и музыканта Нурмагамбета Баймырзаулы, прославившегося в народе под именем Балуан Шолақ. Прозвище ему дали после схватки с волком, из которой Нурмагамбет вышел победителем, но лишился нескольких пальцев на руке.