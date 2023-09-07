Врач предупредил об опасности домашних консервов

Российский диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Zakon.kz о том, что консервированные овощи могут повысить риск развития рака.

Консервированные овощи, как говорится в сообщении "Москва 24", могут ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта, повысить давление и риск развития онкологии.

Эксперт отмечает, что, когда хозяйка консервирует овощи, чтобы сохранить продукт на перспективу, она может положить туда немало соли и уксуса, которые способны нелучшим образом сказаться на здоровье.

"Любые консервированные овощи даже домашнего приготовления входят в список тех продуктов, которые могут потенциально инициировать или поддержать разные проонкологические процессы". Маргарита Королева

Кроме того, из-за большого содержания соли консервированные овощи способны повышать артериальное давление.

"Соль из консервированных продуктов увеличивает объем циркулирующей крови за счет задержки жидкости, поэтому гипертоникам такие продукты надо ограничивать", – заключила специалист.

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