Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Врач предупредил об опасности домашних консервов

Врач предупредил об опасности домашних консервов Фото: pixabay
Российский диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Zakon.kz о том, что консервированные овощи могут повысить риск развития рака.

Консервированные овощи, как говорится в сообщении "Москва 24", могут ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта, повысить давление и риск развития онкологии.

Эксперт отмечает, что, когда хозяйка консервирует овощи, чтобы сохранить продукт на перспективу, она может положить туда немало соли и уксуса, которые способны нелучшим образом сказаться на здоровье.

"Любые консервированные овощи даже домашнего приготовления входят в список тех продуктов, которые могут потенциально инициировать или поддержать разные проонкологические процессы".Маргарита Королева

Кроме того, из-за большого содержания соли консервированные овощи способны повышать артериальное давление.

"Соль из консервированных продуктов увеличивает объем циркулирующей крови за счет задержки жидкости, поэтому гипертоникам такие продукты надо ограничивать", – заключила специалист.

Материал по теме

Топ-10 проверенных рецептов осенних заготовок

Ранее врач-гастроэнтеролог высшей категории Татьяна Осипова рассказала Zakon.kz, что в процессе термической обработки томаты, огурцы, баклажаны и другие дары лета действительно теряют витамины, но не все.

Читайте также

Почему мужчины после развода забывают про детей

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
отопление
Когда в Астане дадут отопление, рассказали в акимате
На качество строящегося жилья пожаловались астанчане
Кривой потолок и окна без монтажной пены: жители Астаны пожаловались на качество строительства
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления