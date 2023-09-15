топ советов для правильного резюме

Как правильно составить резюме, чтобы заинтересовать потенциального работодателя? Вопрос, который волнует практически всех, кто сейчас находится в поиске работы.

Менеджер по маркетингу и PR известной компании по поиску работы Рахима Махмудова рассказала корреспонденту Zakon.kz некоторые советы по составлению резюме.

Первый взгляд

По словам эксперта, название – первое, что бросается в глаза работодателю, когда он просматривает резюме. Сформулируйте его точнее, резюме – не трудовая книжка, дословное соответствие между ними не обязательно, главное – суть.

Также в названии должно быть понятно какая у вас специальность. К примеру, "ведущий специалист" совершенно неконкретное название, поэтому уточните специалист в какой области.

Обязательно ли фото?

Фотография – один из важных пунктов правильного резюме на работу. По данным Рахимы Махмудовой, резюме с фотографиями имеют на 25% больше просмотров.

Поэтому, даже если должность не предполагает общение с людьми, приложите к резюме фотографию – она сделает вашу презентацию более заметной и запоминающейся.

Выбирайте фото в деловой одежде, со спокойным выражением лица и на нейтральном фоне. Не стоит прикреплять к резюме фото с вечеринок, домашние селфи или фотографии, где в кадре есть кто-то еще.

Про опыт и навыки

Разделы опыт и навыки – самая важная часть профессиональной визитки.

"В большинстве случаев достаточно перечислить, где и кем вы работали за последние 10 лет. Более ранний опыт можно не указывать вообще или описать очень кратко, чтобы показать общий стаж в отрасли или путь по карьерной лестнице. Особое внимание уделите двум-трем последним местам работы, так как именно на них работодатели смотрят прежде всего", – отметила Рахима Махмудова.



Как правильно написать в резюме про опыт:

Укажите название компании. Если она известна на рынке под определенным брендом, в этом пункте пишите именно его, а не условное ТОО, АО и прочее.

Должность. В случае, если в трудовой книжке использована слишком общая формулировка, то в резюме постарайтесь ее конкретизировать, чтобы работодатель уже из названия должности понял в чем заключалась ваша работа. К примеру: специалист по контекстной рекламе, руководитель отдела по работе с партнерами.

Основные обязанности, начиная с самых важных. Обычно достаточно 5-7 пунктов. Если список ваших обязанностей крайне разнообразен, сосредоточьтесь на тех, которые важны для будущего работодателя.

Ключевые результаты работы. Это 3−7 пунктов в зависимости от уровня должности. Здесь можно написать о том, что вы выполняете или перевыполняете KPI, перечислить проекты, в которых участвовали, рассказать об инициативах по улучшению бизнес-процессов и прочее.

Однако не у всех может быть богатый профессиональный опыт. В этом случае можно указать:

Неофициальный опыт работы. Например, если вы брались за частные заказы или помогали знакомым в ведении их бизнеса в статусе индивидуального предпринимателя, по договору гражданско-правового характера или вообще без оформления.

Производственная, учебная практика. Также напишите, в какой организации была практика, что входило в обязанности и каковы были результаты работы.

Практические задания, учебные проекты, выполненные во время обучения на профессиональных курсах.

Общественная деятельность: участие в работе студенческих объединений, волонтерских проектах.

Как правильно написать в резюме про навыки:

В разделе "навыки" важно дать представление о знаниях, которые непосредственно относятся к вашей работе. Например, разработчик должен указать применяемый технологический стек, юрист – специализацию на конкретных отраслях права, опыт работы в арбитраже и судах общей юрисдикции, а маркетолог – хорошо знакомые маркетинговые инструменты и направления.

Избегайте очевидных вещей: не нужно писать, что вы уверенный пользователь ПК, знаете Windows и пользуетесь электронной почтой.

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Заработная плата

Указывать желаемую зарплату в резюме необязательно, но любой работодатель будет рад, если вы это сделаете. Универсальный совет в такой ситуации: написать сумму на 15-20% больше, чем та, которую вы зарабатываете сейчас. Это даст возможность торговаться без ущерба для собственных интересов.

Сверяйте свои ожидания со средней зарплатой по рынку: посмотрите на вакансии, на статистику по региону и профессиональной области. Завышенный на 40% и более оклад однозначно отпугнет рекрутера. Исключение – резюме топ-менеджеров. Зарплаты руководителей рассчитываются в разных компаниях по-разному, и конкретные ожидания могут помешать получить выгодное предложение.

Что можно и не нужно писать в разделе "о себе"

В заключительном разделе в зависимости от вашей ситуации можно перечислить ключевые навыки и компетенции, которые характеризуют вас как высококлассного специалиста. Также укажите общий стаж в вашей профессиональной области.

Расскажите о совместительстве, общественной деятельности, если это может дополнительно подчеркнуть ваш профессионализм. Еще один вариант – описать личные качества, способные выделить вас на фоне других соискателей. При этом старайтесь избегать шаблонов: вместо заезженного "коммуникабельный" лучше выбрать формулировки "развитые коммуникативные и презентационные навыки", "умею находить контакт с разными людьми", "есть навыки ведения переговоров на любом уровне", "умение договариваться".

Еще несколько интересных советов для правильного резюме

Вставляйте в свое резюме слова-маркеры, по которым рекрутер сможет его отыскать через поиск. Например, если вы аудитор и работаете с офшорными компаниями, то в вашем резюме обязательно должно встречаться слово "офшоры".

Подумайте над тем, какие ключевые слова относятся к вашей профессии, представив, какие термины рекрутер будет использовать при поиске резюме. Используйте информацию из интересных вам вакансий.

Еще один неочевидный, но важный нюанс, который поможет выделить ваше резюме на фоне остальных. Чтобы показать свою активность, в описании прошлых обязанностей стоит избегать пассивных формулировок вроде "помогал", "участвовал". Намного эффективнее использовать варианты "добился", "освоил", "повысил", "внедрил". Работодатель всегда хочет видеть инициативного и ответственного сотрудника, даже если речь идет о стартовых позициях.

Также в резюме можно поставить ссылку на свой профиль в социальных сетях. Это уже стало правилом хорошего тона, потому что есть позиции, кандидатов на которые почти все работодатели предварительно проверяют в соцсетях. Если вы не относитесь к тем категориям работников, чьи личные страницы обязательно смотрят, и, если содержание вашей страницы далеко от деловой тематики, лучше обойтись без ссылки на нее.

Фото: freepik

Но не стоит забывать, что резюме не главное при устройстве на работу. Человека с уникальными опытом и компетенциями пригласят на собеседование, даже если его резюме составлено на "салфетке". Другое дело, если к категории редких суперпрофессионалов он пока не относится. Тогда шанс встретить конкурентов в борьбе за работу мечты возрастает, а качество резюме выйдет на первый план.

