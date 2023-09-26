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В хозяйстве пригодится: названы неактуальные привычки времен СССР

В хозяйстве пригодится: названы неактуальные привычки времен СССР Фото: pixabay
Кризисный психолог Милена Рижская отмечает, что прошлое надо принимать с уважением. Однако некоторые привычки все-таки стоит оставить в том времени, в котором они были актуальны, сообщает Zakon.kz.

Хранить ненужные вещи на балконе

Сломанные вещи, старая одежда, ненужная мебель, кипа газет – все нередко хранилось "на черный день". Сегодня в такой привычке нет необходимости. Тем более, что сегодня балкон лучше превращать в дополнительную зону отдыха.

Носить дома старые вещи

Кому же не знаком стиль растянутых футболок и вытянутых коленок на штанах. Часто в качестве домашнего гардероба люди выбирают старые вещи, а не отдают предпочтение новым. Хотя сегодня нет проблем с выбором красивой, практичной и комфортной домашней одежды. И не всегда такая экономия оправдана, отмечает специалист.

Запасаться едой впрок

Сказать о том, что это плохая привычка нельзя. Как говорится в публикации "АиФ", иметь дома запасы еды скорее рационально. Но речь идет о разумных накоплениях, а не мешках гречки и тушенки на балконе или в подвале/погребе/гараже, которые годами лежат "про запас".

Отказывать себе в комфорте

Бесконтрольная трата денег – не лучшая привычка, однако иногда можно позволять себе сходить в ресторан, а не есть дома, поехать на такси, а не ждать общественный транспорт или просто побаловать себя новой покупкой. Психолог уточняет, что это делает жизнь более приятной и не загоняет в жесткие рамки.

Отвозить на дачу старые вещи

После того, когда уже не хватает места на балконе и антресолях старые вещи отравляются на дачу. Старые телевизоры, предметы мебели, мешки старой одежды превращает любое помещение в склад забытых вещей. Сегодня эта привычка скорее продиктована не дефицитом вещей, а их переизбытком.

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