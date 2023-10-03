Как помочь ребенку улучшить концентрацию внимания

Способность концентрировать внимание крайне важна в процессе обучения, усвоения новой информации. Однако не много детей могут похвастаться таким умением. Zakon.kz рассказывает, как родителям помочь чаду его развить.

Признаки низкой концентрации

Детские психологи выделяют ряд признаков, которые могут свидетельствовать о недостаточной концентрации внимания у малыша. К основным из них относят:

неспособность усидеть на месте;

неорганизованность и склонность забывать, терять свои игрушки, вещи;

проблемы с двигательными навыками;

агрессия или постоянные капризы;

склонность к "витанию в облаках";

трудности с запоминанием, обучением.

Причины плохой концентрации

Плохой сон. Чтобы детский организм полностью восстановил силы, требуется не менее 8–10 часов (в зависимости от возраста) полноценного ночного отдыха. Важно создать своему чаду умиротворяющую обстановку, которая будет обеспечивать быстрое засыпание и спокойный сон до утра. Если малыш привык ложиться вместе с мамой и папой очень поздно, стоит задуматься о смене распорядка дня.



Стресс. Его причиной могут быть проблемы в семье (напряженные отношения между родителями, раздоры с другими родственниками), личные страхи и переживания (начало посещения садика или школы, смена места жительства) и др. Для эмоционального комфорта ребенка важно окружить вниманием и заботой, по возможности избегать неприятных, конфликтных ситуаций.

Неправильное питание. К снижению концентрации может привести неправильно составленное меню. Из рациона ребенка следует исключить продукты с высоким содержанием жиров и сахара. Отказаться таже стоит от фастфуда и кофе. А вот рыба, куриное мясо, молоко, яйца и цельнозерновой хлеб, наоборот, придутся кстати.

Сложные задачи. Задание должно соответствовать возрасту, особенно, когда путь к знаниям только начинается.

Способы улучшения концентрации и внимания

Как уже было сказано выше, всей семье советуют придерживаться режима дня: чем больше событий предсказуемы, тем защищеннее чувствует себя маленький человек. Например, распорядок на неделю с четко обозначенным временем занятий и отдыха подскажет дочкам-сыночкам, когда они могут посвятить заветные часы шалостям, а когда пора отложить игрушки и сесть за книги. С таким подходом детям проще успокоиться и сосредоточиться на серьезных вещах.

Хотите добиться видимого эффекта от занятий? Придется отказаться - и вам тоже - от включенного телевизора на фоне или смартфона в руках. Во-первых, это мешает дитю грызть гранит наук. Во-вторых, чтобы мотивировать кого-то на учебу, придется самому стать примером для подражания. Предпочтите соцсетям книги.

Желательно "подготовить почву" заранее, еще до всевозможных "развивашек" и школы. Совсем кроху стоит приучить убирать за собой игрушки, когда подрастет - расширить список обязанностей. Главное - ставить конкретные задачи и контролировать их выполнение. Дисциплина и ответственность не возьмутся из ниоткуда, когда чадо сядет за парту.

Не забывайте хвалить и поощрять юного исследователя, иначе он не прочувствует значимость своих трудов. Ругать за несделанное и не замечать сделанного - плохая стратегия. С другой стороны, не переборщите с похвалой, особенно в ее материальном выражении, ведь тогда именно награда станет для ребенка самоцелью.

Старайтесь разделять одно большое задание на несколько маленьких. Объясним - требование "убрать в комнате" звучит куда более обременяюще, чем просьба "вытереть пыль, полить цветы, собрать игрушки и пропылесосить ковер". А конечный результат при этом будет один и тот же.

Игры и упражнения на внимание

"Сознательная прогулка". Простой поход в парк или на детскую площадку можно превратить в настоящий квест. Предложите своему чаду представить себя супергероем с улучшенным слухом и зрением. Пусть во время прогулки он запоминает как можно больше деталей, вы делайте то же самое. Придя домой, поделитесь впечатлениями и сравните, кто больше запомнил.

"Оглянись вокруг". Это задание тренирует способность быстро ориентироваться в пространстве, выделять и подмечать детали. Оно достаточно простое, но эффективное. В комнате выберите предмет и опишите малышу его характеристики: цвет, форму, размер и др. Задача – определить, что вы загадали. Постепенно усложняйте игру.

"Музыкальное путешествие". Предложите ребенку удобно сесть или лечь и закрыть глаза. Важно, чтобы ему было действительно комфортно. В это время включите приятную музыку. Не стоит выбирать сложные, классические произведения, которые могут утомить. Попросите описывать ощущения, которые вызывает композиция. Это упражнение развивает усидчивость, хороший вкус и творческое мышление.

"Найди слово". Если дите уже хорошо читает, эта игра не вызовет затруднений. Нужно в предложенном тексте найти и подчеркнуть определенное слово. В зависимости от величины печатного листа на выполнение может уходить до 3–5 минут. Следите, чтобы текст был четким и буквы не слишком мелкими. Можно усложнить задачу и предложить найти все заданные (если их на странице несколько) слова.

"Не сбейся". Предложите ребенку посчитать, например, от 0 до 30, не называя числа с 2 или заканчивающиеся на 4. Более сложный вариант задания – счет в обратном порядке.