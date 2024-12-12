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Какие породы кошек легче поддаются дрессировке

Какие породы кошек легче поддаются дрессировке, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:54 Фото: wikimedia
Несмотря на расхожее мнение о том, что кошки – не для дрессировки, эти домашние животные все же очень даже способны к обучению разным командам. Среди всех пород можно выделить несколько, которые наиболее легко поддаются дрессировке, сообщает Zakon.kz.

Кошки, которые мы перечислим ниже, отличаются высоким интеллектом и любопытством, что и делает их более склонными к обучению.  

Бенгальские

Какие породы кошек легче поддаются дрессировке, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:54

Фото: wikimedia

Энергичные, любознательные и сообразительные животные. Отлично справляются с обучением трюкам, таким как прыжки через обруч или открытие ящиков. 

Абиссинские

Какие породы кошек легче поддаются дрессировке, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:54

Фото: wikimedia

Очень активные и умные. Любят взаимодействовать с людьми и быстро осваивают команды. Обожают игры и легко учатся приносить предметы.

Шотландские вислоухие

Какие породы кошек легче поддаются дрессировке, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:54

Фото: wikimedia

Обладают мягким характером и любопытством. Склонны к обучению, если занятия проводятся без стресса.

Мейн-куны

Какие породы кошек легче поддаются дрессировке, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:54

Фото: wikimedia

Дружелюбные и спокойные кошки, склонны к обучению. Часто реагируют на команды, если тренировки проводятся в игровой форме.

Бирманские 

Какие породы кошек легче поддаются дрессировке, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 13:54

Фото: wikimedia

Спокойные, умные и ориентированные на человека животные. Обучение становится легким процессом благодаря их терпению.

Советы по дрессировке кошек:

  • Позитивное подкрепление: используйте лакомства, похвалу и ласку.
  • Краткие сессии: тренируйтесь по 5-10 минут, чтобы не утомлять питомца.
  • Игра: превращайте обучение в увлекательное занятие.
  • Терпение: кошки обучаются медленнее собак, поэтому важно сохранять спокойствие и не принуждать их.

Ранее ветврач рассказал, почему кошки предпочитают спать на вещах. На это есть как минимум три причины. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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