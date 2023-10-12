Чем опасно пассивное курение вейпов

Врач-онколог Снежанна Генинг предупредила о том, что курение вейпов представляет опасность не только для самого курильщика, но и для окружающих его людей, сообщает Zakon.kz.

Как отметила эксперт, бытует мнение, что вейпы безопасны для окружающих, однако этот миф был развенчан научным сообществом.

"В ходе недавнего исследования было доказано, что использование электронных сигарет увеличивает концентрацию токсинов PM2.5 в воздухе в 22 раза. Из-за малых размеров при вдыхании они легко проникают в легкие и затем – в кровоток. К тому же эти токсины имеют свойство накапливаться в организме и могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, такие как рак, ряд сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивать риск развития осложнений у беременных", – рассказала в разговоре с "Известиями" Генинг.

Также она отметила, что в жидкости для вейпов содержится множество веществ с доказанной канцерогенной активностью.

"В состав жидкости обычно входит пропилен гликоль с добавлением различных ароматизаторов и красителей. Среди них встречаются такие токсичные соединения, как акролеин, формальдегид, ацетальдегид, диэтилен гликоль, тяжелые металлы, витамина Е ацетат, диацетил и его производное – ацетил пропионил", – рассказала специалист.

По ее словам, именно ароматизатор диацетил вызвал волну опасений в отношении попкорновой болезни, или облитерирующего бронхиолита, – тяжелого поражения легких с закупоркой мелких воздушных ходов.

"Даже если жидкость не содержит химических соединений из списка выше, в процессе парения человек вдыхает в высокой концентрации углекислый газ и взвешенные частицы – загрязнители воздуха, провоцирующие развитие хронических болезней и рака легких", – предупредила онколог.

Врач добавила, что с недавнего времени врачи выделяют особое заболевание – вейп-ассоциированное повреждение легких (vape associated lung injury, VALI), которое возникает вследствие курения вейпа и характеризуется сходством с пневмонией по симптоматике и проявлениям.

Ранее Минздрав Казахстана заявил о более 5 тыс. фактов пневмонии с неустановленной этиологией. Медики связывают это с употреблением вейпов.