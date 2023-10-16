Секреты сохранения здоровья и энергии: иммунитет в осенний период

Именно в это время повышается количество простудных заболеваний. Чтобы не брать постоянно больничные и не страдать от неприятных симптомов, лучше позаботиться о повышении иммунитета. Zakon.kz поделится парой полезных советов.

Почему слабеют защитные функции организма

С приходом осени происходят существенные природные изменения, которые влияют и на организм человека. Прежде всего, уменьшается количество солнечных дней и сами они становятся короче. Это приводит к снижению выработки витамина D, который необходим для достаточной активности Т-клеток, участвующих в обнаружении патогенных микроорганизмов, продуцировании кальция и поддержании уровня фосфора в крови. Также в осеннюю пору:

холодает, и люди стараются реже выходить на улицу. Это приводит к снижению двигательной активности;

растет уровень стресса. Осенью возможно развитие сезонной хандры. Также влияет высокая загруженность на работе после возвращения из отпуска;

взаимодействие в коллективе, где может быть носитель вируса, приводит к учащению простудных заболеваний;

снижается потребление воды, что также негативно сказывается на иммунитете и состоянии организма.

Симптомы сниженного иммунитета

К основным признакам того, что иммунитет не справляется, и организму требуется поддержка, относят следующие:

быструю утомляемость. Порой она может наступать без видимых причин. Также настораживать должна постоянная сонливость, чувство усталости и общее недомогание без простудных или других клинических признаков;

частые аллергические реакции (слезотечение, зуд, кожные высыпания), простуды и другие инфекционные недуги. Это очевидные сигналы о том, что иммунная система ослаблена;

плохое заживление ран. Кожные покровы – первая линия защиты от бактерий и вирусов. Если иммунная система не справляется со своими функциями, то попадающая в рану вредоносная микрофлора начинает в ней активно размножаться. Это и обусловливает увеличение длительности заживления;

увеличение выпадения волос, ухудшение состояния ногтей и кожи. Это еще одни видимые факторы ухудшения иммунитета. Но они могут быть вызваны и различными заболеваниями;

частые беспричинные проблемы с пищеварением. Они могут проявляться тошнотой, диареей или запорами. Бактерии ЖКТ – важная составляющая иммунной системы. Они участвуют в расщеплении сложных углеводов (клетчатки и крахмала), а также других трудно перевариваемых соединений. При снижении защитных функций организма работа пищеварения может дать сбой;

развитие стоматитов. Это местное воспаление слизистых. Частой причиной возникновения таких язв становится стресс;

боли в суставах. Они могут являться одним из проявлений дисбаланса иммунной системы.

Как укрепить иммунитет и меньше болеть

Следовать правильному режиму дня. Это позволяет не переутомляться и обеспечивать организму полноценный отдых. Медики рекомендуют взрослому человеку выделять на сон от 6 до 8 часов. Причем в это время лучше исключить все возможные источники раздражения: отключить телефон, обеспечить тишину и др. Также перед сном стоит проветрить комнату. Не менее важны перерывы во время работы.

Включить в распорядок дня физические нагрузки. Важно, чтобы они отвечали общему состоянию здоровья и возрасту. Перетруждаться тоже не стоит. Подбирать занятия нужно с учетом личных предпочтений. Не менее полезны ежедневные прогулки на свежем воздухе. Умеренные физические нагрузки улучшают функционирование разных органов, нормализуют сон, высвобождают эндорфины, которые улучшают настроение и положительно воздействуют на иммунитет.

Ввести в меню овощи и фрукты. Кроме полезных микро- и макроэлементов, витаминов, они также содержат антиоксиданты, которые обеспечивают защиту от негативного воздействия окружающей среды. В осеннюю пору желательно налегать на шпинат, брокколи, красный сладкий перец. Для десертов стоит использовать апельсины, бананы, яблоки и киви.

Отказаться от вредных привычек. Постоянное употребление алкоголя влияет на уровень кортизола, который участвует в обмене белков, жиров и углеводов, а также регулирует уровень артериального давления и защищает от стресса. Не рекомендован он и перед сном, так как может привести к нарушению цикла. Курение не менее вредно, так как провоцирует ослабление иммунной системы, что приводит к большей восприимчивости организма к простудным и другим заболеваниям.

Исключить стресс. Конечно, полностью избежать его не получится, ведь неприятные ситуации возможны как в бытовой, личной жизни, так и на работе. Однако не стоит забывать, что стресс способствует выбросу кортизола, который снижает защитные функции. Чтобы его минимизировать, можно использовать разные способы: активный отдых, йогу, полноценный сон и др.

Поддерживать чистоту помещений. Воздух в помещениях содержит больше загрязнений, чем на многих городских улицах. Именно поэтому важно проводить регулярные уборки и своевременно проветривать.

Одеваться по погоде. Не забывайте, что переохлаждение, как и перегрев, негативно сказывается на организме. Правильно подобранная одежда не только подарит чувство комфорта, но и поможет уберечься от целого ряда заболеваний.

Полезные напитки

Народ с давних пор подмечал полезные свойства растений. Для укрепления иммунитета можно пить разные отвары. Например: