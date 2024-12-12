Чем грозит переедание мандаринов

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала о последствиях переедания мандаринов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она предупредила, что суточная доза витамина С составляет 90 миллиграммов, а один мандарин содержит около 25 миллиграммов, то есть почти треть от суточной нормы. Врач отметила, что по этой причине в день рекомендуется съедать не более трех мандаринов.

"Несмотря на то, что витамин С является мощным антиоксидантом, повышает иммунитет, участвует в синтезе коллагена, ускоряет регенерацию тканей, поддерживает здоровье зубов и десен, избыточное употребление мандаринов может привести к неприятным последствиям", – подчеркнула Мельникова.

Специалист отметила, что избыток мандаринов грозит проявлением аллергической реакции в виде крапивницы, конъюнктивита, ринита, вплоть до отека Квинке.

Кроме того, мандарины стимулируют выработку соляной кислоты желудком и поэтому провоцируют изжогу и вызывают обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвенной болезни. Большое количество клетчатки в мандаринах приводит к вздутию и метеоризму, а фруктозы – к росту уровня глюкозы крови, что неблагоприятно отражается на течение сахарного диабета, заключила врач.

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