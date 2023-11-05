10 признаков токсичного друга

Токсичные люди способны буквально пожирать энергию и время тех, кто их окружает. Распознать такого человека среди друзей не всегда просто, но возможно. Как это сделать, расскажет Zakon.kz.

Психологи выделяют определенные признаки, которые указывают на то, что ваши отношения с друзьями не совсем здоровы. Мы отобрали 10 признаков того, как распознать токсичных друзей. Присмотритесь к своему окружению, может быть, и у вас в компании есть парочка таких, советует Bazaar.

Короли драмы

Что вы точно можете получать от токсичного человека, так это ураган драмы. Хаос, кажется, окружает их. Либо потому, что они постоянно с кем-то ругаются и создают проблемы, либо с ними постоянно происходят странные и невероятные вещи.

Любят только себя

Ядовитый друг никогда вас не выслушает. Он всегда будет ждать своей очереди (или перебивать, что вероятнее всего), чтобы поговорить. Или повернуть разговор обратно к нему. Токсичный человек будет считать, что вся Вселенная вращается вокруг него.

Хороший способ проверить это – поднять рандомную тему, что не имеет никакого отношения ни к одному из вас. Токсичный человек будет сверхъестественным образом вновь манипулировать разговором. Какой бы ни была тема.

Без уважения

Токсичные друзья никогда не сделают комплиментов. И никогда не порадуются вашим достижениям. На самом деле они с большей вероятностью кинут камень, если вы вдруг окажетесь в яме. Но никогда не кинут веревку, чтобы вытащить вас.

Вы поймете, что никогда на самом деле не будете счастливы или расслаблены рядом с ними, потому что они не заставляют вас чувствовать себя хорошо. Никакая дружба не должна быть коммерческой сделкой. Но если кто-то забирает всю вашу энергию, то вы должны спросить себя, получаете ли вы что-нибудь от такой дружбы вообще.

Навязчивость

Вы будете чувствовать рядом в ними, будто ваша тень ожила и без умолку с вами разговаривает. Они будут звонить и писать вам в любое время дня и ночи. Даже если вы скажете, что заняты. Они хотят занимать все ваше время. Будут постоянно писать сообщения, звонить и ждать ответа. А если не ответе, то устроят бунт и вы, впридачу, получите еще и конфликт.

Никаких границ

Токсичные люди делают невероятно неуместные вещи. Например, они могут звонить вам на домашний телефон, когда вы никогда не давали им номер. Или заявляться ночью без приглашения.

Они не будут слушать, если вы скажете, что их действия причиняют вам дискомфорт и неудобства. Вместо этого они заставят вас почувствовать себя стыдливо и глупо за то, что вы об этом заговорили. Они не уважают ваше пространство. И заставляют чувствовать, что вы бросаете их, если отталкиваете.

Соперничество

Будь то повышение на работе, романтическое свидание или крутая командировка, ваш ядовитый друг будет пытаться постоянно конкурировать с вами. Им не понравится идея, что у вас есть планы, которые не включают в себя их. И они особенно не хотят, чтобы вы преуспевали в чем-то.

"Они хотят соперничать с вами, даже если вы с ними не конкурируете. Даже если вы работаете в совершенно другой области, они хотят того же, что и вы". Перпетуа Нео, психолог и терапевт

Требуют жалости

Несмотря на то, что такое поведение неразумно, токсичные люди умеют заставлять людей жалеть их. Их поездки на поезде под названием "Чувство вины" не знают границ. Потому что они, вероятно, спрятали в рукаве кучу слезливых историй о том, как им грустно и тяжело по жизни.

Вы становитесь для них маяком. И если вдруг рухните вы, то они падут следом. Если вы решите провести время с кем-то другим, что если они сделают что-то плохое? А если вы не ответите им, что если они причинят себе вред? И как тут жить спокойно, если они такие превосходные манипуляторы!

Ложь и неправда

У токсичных людей всегда есть грустная предыстория. Они, наверное, рассказывают истории о том, как они были алкоголиками, имели проблемы с наркотиками, злоупотребляли ими в молодости. Или о том, как у них, в одночасье, все пошло наперекосяк. "Мне так плохо" – их коронная фраза.

Манипуляции

Выставлять драму на всеобщее обозрение – любимое занятие токсичного человека. Если вы давно не делали ничего очевидного по отношению к ним, они могут подставить вас и обрести на неудачу. Например, они могут сказать, что вы обещали пойти с ними в кино или в бар, а вы их "продинамили". Когда такого разговора вовсе не было.

Они могут без труда опозорить вас в публичном месте, подставить в компании общих знакомых или вогнать ложное чувство вины за свои действия.

Слошные неприятности



Человеческая интуиция практически никогда не подводит. И когда ваш мозг начинает подавать сигналы, а внутренний голос "трубит в фанфары", то стоит к ним наконец прислушаться и бежать со всех ног от токсичного человека.

Вы не можете понять, что, черт возьми, происходит! Ваш мозг в шоке от происходящего, а психическая энергия постоянно на нуле. Вы не только чувствуете чувство вины и растерянности, вы становитесь дестабилизированным рядом с ними. Ваше тело – это барометр, говорящий вам, что такие люди – это сплошные неприятности.