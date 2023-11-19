Три знака зодиака, которым улыбнется удача в любви

Сегодня, 19 ноября, звезды расположены так, что к Близнецам, Весам и Водолеям будет благосклонен Купидон, сообщает Zakon.kz.

Любовный гороскоп взят с сайта 1001goroskop.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Да, мы далеко не всегда можем получить то, к чему стремимся… Но сегодня – совсем не такой день. Звезды говорят, что в личной жизни Близнецам вполне по силам осуществить то, что они задумали. Еще чуть-чуть – и они достигнут цели. День хорош и для новых знакомств, и для развития уже существующих отношений. Показав сегодня человеку свой искренний интерес, сделав хотя бы маленький шаг к нему навстречу, Близнецы имеют все шансы добиться взаимности.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весы могут наконец-то прочувствовать на себе, что такое любовь с первого взгляда. Ну, если и не любовь, то какая-то похожая магия. Ситуация обещает столкнуть Весы с кем-то весьма обаятельным и симпатичным, причем совершенно неожиданно для них. Весам сегодня придется призвать на помощь все свое самообладание и выдержку, чтобы завязать знакомство, но при этом не выдать раньше времени свой особенный интерес.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня у Водолея появится шанс придать новое дыхание своим отношениям. Если в последнее время в них стало меньше страсти и огня, необходимо сделать что-то для того, чтобы их обновить. День склоняет Водолея к смелым экспериментам в области любви: сегодня его избранник воспримет их с восторгом. Это хороший повод для Водолея не только поделиться своими сокровенными фантазиями, но даже, возможно, какие-то из этих фантазий осуществить.