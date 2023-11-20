С чего начинать саморазвитие: пошаговый план для новичков

Жизнь не стоит на месте. Она все время предоставляет нам определенные шансы и подкидывает подсказки. Однако не стоит полагаться только на судьбу. Чтобы улучшить свое положение как финансовое, так и бытовое, следует самому делать определенные шаги.

Многие хотят совершенствоваться, но зачастую это так и остается в планах. У этого имеется множество причин. Давайте с ними разберемся и поймем, с чего начать саморазвитие и как не сойти с выбранного пути.

Что такое саморазвитие

Наверняка каждый из нас желает достичь в жизни успеха. Для одних он выражается в стремительном карьерном росте, для других – в успешном построении и развитии бизнеса, третьи мечтают о счастливой семье и домашнем уюте. Однако не все понимают, что для этого нужно найти собственный стимул, эффективный стартовый толчок. Важной основой для успеха станет саморазвитие личности. Это понятие включает ежедневную кропотливую работу над собой, выработку и совершенствование нужных личностных качеств. В процессе каждый находит свой стержень, полностью концентрируется на поставленных целях и желаниях, приобретает новые навыки и знания для достижения жизненного успеха. Саморазвитие – это то, что нужно людям, постоянно сталкивающимся с неприятностями и неудачами, не верящим в свои силы и достижимость мечты.

Основные составляющие

Саморазвитие – сложный и многогранный процесс. Каждый ищет свои подходы и методы. Ведь многим мужчинам легче доказывать способность преодолевать трудности самому себе, а некоторым женщинам на начальном этапе совершенствования требуется опытный наставник. Хотя у каждого человека свои предпочтения и решения. Нужно понимать, что саморазвитие включает несколько значимых составляющих. К основным из них относят:

умение управлять собой. Часто мы поддаемся собственным желаниям и эмоциям. Но, единожды поддавшись искушению, второй раз будет легче отступить от плана. Именно поэтому важной составляющей совершенствования личности является умения управлять собой;

повышение собственной осознанности. Без понимания своей значимости невозможен рост личностных качеств и достижение новых высот, решение поставленных перед собой задач;

развитие силы и воли. Эти качества нужны для достижения любой цели. Они являются основой целенаправленности и стремления реализовать задуманное, не сорваться и не сойти с дистанции на полпути.

Способы начать

Задумываясь о саморазвитии и самосовершенствовании, следует решить, как начать двигаться в нужном направлении. На первый взгляд, самый простой вариант – самостоятельно. Ведь существует множество готовых планов и пошаговых инструкций, полезных книг и мотивирующих видео. Однако в таком случае особенно важна мотивируемость и самодисциплина. Помните, что без поддержки порой очень тяжело пересилить себя, заставить двигаться по намеченному пути. Гораздо проще обратиться к специалисту, коучу, который будет хорошим наставником и помощником. Однако такие тренинги стоят денег. Еще один нюанс – поиск достойного преподавателя. Это должен быть человек с высокими стандартами, на которого хотелось бы равняться. Он должен обладать нужными для вас качествами и благами. Если у коуча ни гроша за душой, то вряд ли он приведет вас к богатству!

Что мешает саморазвитию

Зачастую решение о самосовершенствовании принимают подростки, мужчины и женщины в переломные для себя моменты, когда хочется что-то изменить, направить жизнь в другое русло. Но порыв проходит и планы на улучшения остаются нереализованными. Специалисты относят к основным причинам такого развития ситуации 5 мешающих факторов.

Отсутствие мотивации

Именно это часто мешает полноценно заняться саморазвитием. Мотивация – это психофизиологический процесс, который побуждает к действию, стимулирует человека удовлетворять свои желания. Ее отсутствие или недостаток побуждающих факторов приводят к нежеланию что-либо менять. Правильно поставленные акценты, установки помогут нацелиться на саморазвитие и достичь успеха. Они могут быть внутренними (определяются ценностями человека, способностью любую неудачу воспринимать как отправную точку к новым достижениям, возможностям) и внешними (основываются на мнении окружающих, реальных примерах успеха в жизни, отдельной ее сфере).

Лень

Следует помнить, что это лишь манипуляции вашего подсознания, его распространенная ловушка. Очень часть лень появляется вследствие нашего неосознанного нежелания преодолевать трудности, что-либо менять, совершать волевые поступки. Она может возникать вследствие пассивной жизненной позиции, желания плыть по течению или отсутствия опыта самостоятельной деятельности, недостатка трудолюбия. Чтобы избавиться от этих негативных проявлений, вредной привычки, следует правильно мотивировать себя. Только поставив четкие задачи, переборов свое подсознание, можно достичь нужного результата.

Мусор в голове

К нему прежде всего относят чужой, навязанный образ мыслей, ненужные установки и вредные привычки. Именно они негативно влияют на нашу жизнь, заставляют топтаться на месте, а иногда и откатывают ее назад. Чтобы самосовершенствоваться, нужно активно бороться с этими факторами. Хорошим вариантом для борьбы с мусором в голове может стать составление детального, поэтапного плана развития своей личности, роста в духовном, физическом и профессиональном поле.

Страх первого шага

Именно такие сомнения гложут многих и мешают достичь успеха. Они становятся определенным стоп-сигналом, требуют дополнительных размышлений. Человек вместо того, чтобы начать действовать, замыкается в себе, зацикливается на взвешивании за и против. Самокопания приводят к бездействию и отсутствию в жизни перемен. Преодоление страха – это минимальная плата за достижение успеха. Важно помнить, что никогда не настанет идеальное время, всегда на горизонте будут присутствовать "а если" и "но". Однако необходимо собрать все имеющиеся ресурсы и сделать первый шаг. После этого вряд ли какие-либо осязаемые причины смогут вас остановить.

Боязнь перемен

Это необъяснимый и иррациональный страх, который мешает стремиться к лучшему, заняться саморазвитием. Особенно он присущ девушкам и женщинам, которые более склонны к многократному взвешиванию и обдумыванию. Боязнь перемен в первую очередь обусловливается нежеланием выходить из зоны комфорта, "раковины", в которой уютно. Но без этого невозможно кардинально поменять жизнь. Только взяв на себя ответственность, открыто столкнувшись с реальными или выдуманными трудностями, можно повысить свою самооценку, улучшить моральное и материальное положение.

Пошаговый план

Чтобы не остановиться на полпути и достичь поставленной цели, важно составить понятный и достижимый план. Так отвлекающие факторы меньше будут мешать саморазвитию. Предлагаем создать собственную пошаговую инструкцию самосовершенствования с учетом необходимых составляющих.

Разобраться с собой

Стремление к любым переменам следует начинать с анализа имеющегося. Чтобы начать свой путь к совершенствованию, нужно определиться с достоинствами и недостатками, четко выделить, что может помочь или затормозить процесс развития. Необходимо осознание того, какие изменения необходимы, от каких привычек следует отказаться и приносит ли полное удовлетворение текущая жизнь. У каждого будут свои ответы. Ведь одних не устраивает финансовое положение, другим не травится работа, а третьи испытывают стресс от обыденности и нереализованности. Однако только ответственный и правдивый самоанализ позволит создать эффективный и результативный план будущих перемен.

Поставить цели

Это не должны быть абстрактные понятия. Важна продуманность и взвешенность. Так, чтобы начать саморазвитие, мужчине или женщине недостаточно написать, что хочется счастья и богатства. Важны реальные, четкие цели. Их следует записать на бумажном носителе. Так они будут более четкими и материальными. Еще одно значимое условие конкретизации цели – сроки. Следует четко взвесить свои возможности и установить время достижения поставленной задачи. Например, через 5 или 6 лет поменять свою маленькую однокомнатную квартиру на более просторную двухкомнатную. Или за три года занять пост начальника отдела. Четкий план и достижимость цели – отличная основа для саморазвития. Причем желательно одну большую задачу разбить на несколько меньших. Так можно последовательно делать небольшие шажочки и стремиться к заветной мечте.

Побороть свои страхи

Как уже отмечалось, разные опасения не позволяют нам сдвинуться с отправной точки. Важно научиться отделять рациональные и прагматичные мысли от навязчивых и ненужных идей. Только полное осознание значимости одного и мелочности другого позволит усовершенствоваться и продвигаться к поставленной цели. Конечно, все взвесить нужно, но не стоит поддаваться на провокации своего подсознания, необходимо отбросить все сомнения и начать движение, действия по плану. Ведь только идущий осилит дорогу.

Интеллектуально развиваться

Независимо от поставленной цели, для саморазвития важно повышать свой интеллектуальный уровень. Специалисты рекомендуют ежедневно читать. На специализированных сайтах можно найти много информации на тему, с каких книг начать саморазвитие. Кроме мотивирующей литературы, хорошо подойдет научно-популярная и биографии успешных людей. Тренировка ума значима для любых сфер деятельности и поддержания общего здоровья.

Развивать навыки

Еще на стадии планирования следует выделить необходимые для достижения цели качества. Если сразу понять, что важно для личностного роста, продвижения по карьерной лестнице, и уделить этим способностям особое внимание, то и процесс пойдет интенсивнее, поставленная задача будет решаться быстрее и эффективнее.

Отказаться от вредных привычек

Почему-то к ним в первую очередь относят употребление алкоголя и курение. Но это далеко не все наши плохие привычки, от которых следует избавиться. К таким следует отнести и чрезмерное сидение в интернете, социальных сетях, мессенджерах. На это уходит много времени, а пользы – минимум. Не менее вредно неумение общаться, правильно строить отношения, относиться к окружающим с долей надменности.

Поддерживать физическую форму

Как бы это ни казалось банально, но в здоровом теле – здоровый дух. Забота о физической форме поспособствует нормализации психоэмоционального состояния. Выберите себе занятия по душе. Оптимальные нагрузки обеспечивают плавание, танцы, активная ходьба, поездки на велосипеде и др. Вместе с этим не забывайте о правильном, здоровом питании. Оно обеспечит организм энергией, комплексом необходимых элементов и витаминов.

Позаботиться о группе поддержки

Зачастую для достижения цели в стремлении саморазвития недостаточно начать читать умные и полезные книги либо слушать наставления, просматривать мотивирующие видео. Многим для уверенности в своих силах, поддержания мотивации требуется участие близких. Если родные и друзья солидарны с вами, то и путь к цели не кажется таким уж тяжелым. Хорошими помощниками могут стать и профессионалы. Опытный коуч сможет найти нужные слова и поддержать в минуты, когда кажется, что задание непосильно и невыполнимо.

Следить за своим прогрессом

Саморазвитие – постоянный и непрерывный процесс. Но очень важно отмечать даже маленькие победы на этом пути. Следует взять за привычку хотя бы раз в месяц сверяться со своим планом по самоусовершенствованию. Это позволит подчеркнуть, отпраздновать достижения и выявить промахи, проанализировать ситуацию и при необходимости внести коррективы.

Саморазвитие необходимо для достижения разных задач. Нужные качества можно развивать, чтобы реализоваться в профессиональной и личностной сфере. Причем важно правильно подобрать мотивации, поставить перед собой задачи и постепенно, пошагово двигаться в нужном направлении. Сделать это можно самостоятельно или при помощи знающего наставника. Главное – верить в себя и реальность своих желаний, не сходить с пути и не опускать руки.