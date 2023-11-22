Аффирмации: что это такое, как работают и как их правильно создавать

Аффирмации – сложное и немногим понятное слово. Некоторые даже не смогут сразу сказать, к чему оно относится. Однако люди часто используют этот прием "самопрограммирования" в реальной жизни. Давайте разберемся в понятии "аффирмация", что это простыми словами, как она составляется и применя

Краткая история возникновения

Аффирмации – небольшие емкие фразы, цель которых – изменить отношение к имеющейся негативной установке, настроиться на позитив или решение определенной проблемы. Чтобы установка действовала, она должна быть индивидуальной и конкретной. Только самостоятельно можно подобрать действенные, лучшие для себя слова.

Эмиль Куэ

Французский психолог считается отцом аффирмаций. Во время своей работы в аптеке он начал писать к каждому препарату небольшие положительные записки-пожелания. Он заметил, что они действуют на подсознание больных и усиливают лечебное действие. Сейчас этот феномен признан как эффект плацебо. Своими действиями Эмиль Куэ заложил надежную основу для дальнейшего развития аффирмаций как методики положительного убеждения. Его работы повлияли на профессиональную деятельность многих известных психологов ХХ века.

Луиза Хей

Она вывела определение аффирмации за пределы психологического сообщества. Ее по праву называют "женщиной, которая изменила духовный ландшафт Америки". Повороты судьбы заставили ее задуматься над вопросом, как изменить свое мышление, чтобы улучшить жизненную ситуацию. Изучая трактаты Флоренс Скавел Шинн и Эрнеста Холмса, Луиза Хей пришла к мысли, что аффирмации полезны, и начала их применять в повседневной практике. Позже она издала книгу "Исцели свою жизнь", где изложила свои взгляды. Автор утверждает, что, отказавшись от прошлого, можно изменить настоящее и будущее, психология влияет на физическое состояние организма. Одно из важнейших ее утверждений: гнев и обиды "пожирают тело", они способны провоцировать страшные недуги, включая рак. Чтобы исправить психосоматические проявления, нужны ежедневные аффирмации. Эта мысль нашла активное продолжение у многих последователей воззрений Хей.

Польза аффирмаций

Аффирмации – положительные установки, которые позволяют устранить негатив, настроиться на положительные эмоции и взгляды, изменить свою жизнь. Об этом написано множество трудов. Множество светил в сфере психологии доказывают их эффективность и активно применяют в своей профессиональной деятельности. При правильном использовании аффирмации действительно работают. При этом они:

помогают заместить ненужные, плохие мысли. Выбрав подходящие к ситуации положительные утверждения и регулярно повторяя их, вы заставляете мозг перестроиться. Он избавляется он ненужного мусора, формирует новые позитивные мысли и желания;

способствуют росту уверенности в себе. Использование аффирмаций – отличный способ повысить самооценку, изменить свои мысли, развиваться и совершенствоваться, обрести гармонию;

станут психологическим лекарством для души и тела. Человек постепенно отходит от негатива, наполняется новыми мыслями и бессознательными желаниями. Это способствует приобретению сил для достижения новых высот, поставленных перед собой задач.

Правила составления

Для получения действенного оружия на пути к самосовершенствованию, улучшению своей жизненной ситуации, решению возникших проблем важно не только использовать чужие слова и наставления. Очень важно освоить правила составления аффирмаций и пользоваться ими для формирования собственных положительных установок. Психологи рекомендуют при разработке фразы придерживаться следующих принципов:

индивидуализировать слова. Если фраза начинается с "Я", то она как бы предполагает личное участие, заинтересованность в результате. Они становятся мощным мотивирующим лозунгом, позволяющим двигаться к цели и не сворачивать с намеченного пути. Только вслушайтесь в слова: "Я общительный и легко схожусь с окружающими", "Я лидер и смело принимаю жизненные вызовы". Звучит сильно и вдохновляюще;

использовать чувства. Фраза должна быть эмоциональной и полезной именно вам. Прибавьте побольше позитива и чувств. Только такие аффирмации действительно работают. Не стоит ограничиться простым "Я худею", гораздо интереснее звучит "У меня есть шанс стать стройнее, и я им воспользуюсь";

делать их реальными и осуществимыми. Фразу следует строить так, как будто ваши мечты уже осуществляются, процесс запущен и движется в нужном направлении. "Я могу себе позволить все, что захочу. Богатство входит в мою жизнь";

делать упор на позитив. Формулировка должна быть конкретной, понятной и отстраненной от негатива. Исключите из фразы "не". Вместо "Я не ем сладости и фаст-фуд" лучше сказать: "Я ценю свое здоровье и предпочитаю правильное питание".

Тонкости применения

Чтобы правильно применять практику, важно понимать, как работают аффирмации. Для положительного результата следует воспользоваться одним из приемов. Для одних удобно начинать с позитивных слов свое утро. Умывшись и улыбнувшись себе в зеркале, следует четко и громко проговорить заветную для вас фразу. Чтобы визуализировать мысли, можно разместить карточки с аффирмациями в разных уголках квартиры или на рабочем месте. Главное, они будут у вас перед глазами. Также следует придерживаться других принципов:

эффект даст только ежедневное применение практики;

фраза должна проходить через вас, затрагивать душу. Только веря в реальность и осуществимость задуманного, можно прийти к успеху;

не забывайте о настоящем времени, формулируйте слова правильно;

подтверждайте высказываемые утверждения положительными эмоциями. Поверьте в себя и свои возможности, только так вам улыбнется вселенная и удача.

Аффирмация – действенная и простая в реализации психологическая практика. Она нацелена на позитив и достижение гармонии с собой. Чтобы улучшить свое жизненное положение, важно подобрать правильные слова, подходящие именно вам. Ежедневное их использование, внутренний настрой формируют новые желания и ведут к нужному результату. Попробуйте, и у вас точно получится! Если жизнь начнет меняться к лучшему, значит, аффирмация работает!