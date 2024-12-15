Эксперты назвали необычные способы прокачивать интеллект

Специалисты уверяют, что активный образ жизни и чтение книг – не единственные способы развивать мозг. К примеру, достаточно употреблять правильную пищу и выполнять ряд, казалось бы, обычных действий, сообщает Zakon.kz.

Полезным для мозга оказалось и увлечение онлайн-играми, особенно теми, где присутствует элемент соперничества. А чтобы развить свою способность к обучению, улучшить память и ориентацию в пространстве, эксперты рекомендуют заниматься танцами и пересмотреть питание, пишет thesun.

Ешьте фасоль

Правильное питание жизненно важно для подпитки мозга и поддержания его здоровья. Доказано, что диета, богатая незаменимыми жирными кислотами Омега-3, помогает улучшить память, повысить концентрацию внимания и усилить приток крови.

"Омега-3 особенно важны для развития и функционирования серого вещества, поскольку это единственная жирная кислота, которая в значительных количествах содержится в клеточных мембранах этой области. Их много в таких видах рыбы, как лосось, скумбрия, тунец, форель и сардины, а также в грецких орехах и льняном семени", – говорят эксперты.

При этом один из самых дешевых и доступных источников Омега-3 – банка консервированной фасоли.

Играйте в онлайн-игры

Хорошая новость для геймеров заключается в том, что регулярные игры действительно могут улучшить работу мозга. При этом неважно, на чем вы играете, подойдет даже самая простая игра на телефоне.

"Ряд исследований показал, что люди, которые играли в видеоигры по пять и более часов в неделю, обладали когнитивными способностями в среднем на 13 лет моложе своего реального возраста", – говорят эксперты.

Результаты также показали, что геймеры лучше справляются с тестами на память, внимание и логическое мышление по сравнению с теми, кто не играет. При этом игра против других людей также развивает мозг, добавляя социальное взаимодействие в процесс мышления.

Идите танцевать

Эксперты сходятся во мнении, что разучивание танцевальных движений также может стать ключом к развитию интеллекта, поскольку это отличный способ улучшить работу мозга.

"Изучение движений требует сосредоточенности, концентрации и координации, которые могут повысить скорость обработки информации мозгом и улучшить память", – убеждены специалисты.

Занятия на полу также могут значительно увеличить площадь гиппокампа – области мозга, которая играет важную роль в обучении, памяти и навигации. При этом развитие двигательных навыков и концентрация на ритме синхронизируют области мозга, которые могут способствовать развитию творческих способностей.

Испеките пирог

Неожиданно, но когда вы печете пирог, вы не просто получаете вкусное угощение, но и тренируете собственный мозг. Эксперты поясняют, что в это время происходит одновременное использование всех пяти органов чувств – обоняние, осязание, вкус, зрение и слух.

Также специалисты рекомендуют иногда готовить что-то очень новое.

Измените привычный маршрут

Постоянное повторение одних и тех же действий и задач может привести к тому, что мозг перестанет работать и перейдет в режим автопилота. Чтобы разум оставался свежим, а концентрация внимания – высокой, немного разнообразьте свою деятельность.

"Небольшие отклонения от привычного распорядка могут тренировать мозг, поскольку заставляют нас концентрироваться, фокусироваться и стимулировать мышление", – говорят эксперты.

Один из простых способов сделать это – использовать другой маршрут, чтобы добираться до работы или школы с понедельника по пятницу. Или выберите другой вид транспорта, например, пешую прогулку или автобус вместо автомобиля.

Играть в бинго

Любые настольные игры – отличная тренировка для лобных долей мозга, но особенно хорошо с этим справляется бинго.

"Исследования показали, что память и когнитивные навыки, необходимые для запоминания и поиска чисел, а затем быстрой пометки своей карты, положительно влияют на то, как мозг обрабатывает информацию, помогая игрокам мыслить быстрее, сохранять бдительность, лучше концентрироваться и укреплять концентрацию", – поясняют специалисты.

При этом заядлые игроки в бинго превосходят тех, кто не играет, в тестах на скорость мышления и способность находить информацию.

Ранее ученые вычислили, как интеллект мужчины влияет на его отношения с женщинами. Результаты показали, что это напрямую связано с поведением. Интеллектуально развитые люди реже оскорбляют партнеров.