Чем можно заразиться в парикмахерских и барбершопах, рассказал эксперт

Посещение парикмахерской или барбершопа может обернуться заражением грибковой инфекцией. По мнению экспертов, риск увеличивается, если не уделять выбору заведения должного внимания, сообщает Zakon.kz.

Подробнее об этом в интервью "Известиям" рассказала кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

"Особое внимание этому вопросу стоит уделить посетителям барбершопов и парикмахерских. Именно в таких заведениях, где происходит контакт с кожей и волосами множества людей, риск передачи грибка особенно высок. Стоит отметить, что в некоторых случаях заразиться Microsporum canis можно и во время маникюра или педикюра, хотя и намного реже", – сообщила она.

Эксперт пояснила, что Microsporum canis – грибок-дерматофит, который поражает кожу, волосы, бороду и усы, а в некоторых случаях и ногти. Он особенно опасен для детей, молодых женщин и людей с ослабленным иммунитетом, например, на фоне дефицита витамина D. В некоторых случаях, по словам доктора, может даже понадобиться госпитализация из-за глубокого микоза.

Станкевич подчеркнула, что симптомы инфекции часто остаются незамеченными или могут быть перепутаны с другими проблемами – зуд, шелушение и воспаление нередко принимают за обычную перхоть, в результате чего человек пытается устранить симптомы с помощью гигиенических и косметических средств.

"Игнорировать эти проявления нельзя – грибковая инфекция не проходит сама по себе, и ни один шампунь не поможет избавиться от Microsporum canis", – заявила специалист.

Однако, помимо Microsporum canis, проблему для волосяных луковиц может представлять и другой грибок – Malassezia. Им можно заразиться от домашних питомцев – кошек или собак.

"Этот грибок может оказаться не только в прическе, но и на бровях и ресницах. Если парикмахер или визажист не будет соблюдать правила гигиены при проведении косметической процедуры, возможен перенос инфекции", – отметила Станкевич.

Чтобы снизить риски, эксперт советует соблюдать гигиену, тщательно следить за состоянием кожи и волос, а также посещать только проверенные салоны, соблюдающие строгие санитарные правила. При малейших подозрениях на грибковую инфекцию, по ее словам, нужно пройти ПЦР-исследование на выявление ДНК различных грибков и обратиться за медицинской помощью.

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