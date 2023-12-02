Модный гороскоп на декабрь

Звезды рассказали о том, как пройдет начавшийся первый месяц зимы для каждого знака зодиака, а также дали совет из мира моды, который поможет сделать месяц наиболее удачным и приятным, сообщает Zakon.kz.

В преддверии праздников важно доделать все неотложные дела, выбрать подарки, подумать об угощениях, но также необходимо соблюсти хрупкий баланс и не забыть уделить время себе. Одним из таких занятий может стать шопинг, тем более что модный гороскоп обещает каждому знаку отличные приобретения в последний месяц уходящего года, пишет Bazaar.

По сравнению с ноябрем декабрь пройдет для Овнов ровно и легко. Постарайтесь раздать долги и обратить внимание на должностные обязанности. Мы уверены, что ваши усилия не останутся незамеченными и, возможно, скоро вас будет ждать повышение. А как же вступать в новую должность без лаконичной вместительной сумки, которая скажет все за вас?

Тельцы, вы будете все чаще задумываться о своих отношениях: настолько ли они хороши, как вам бы хотелось, или что нужно сделать, чтобы вам обоим не стало скучно? Обсудить все вопросы можно на свидании, тем более что вы давно искали повод надеть свое новое платье.

Последний месяц года обещает Близнецам неожиданные финансовые поступления. И это прекрасный повод подумать об инвестициях. С акциями все понятно, а что насчет лаконичных часов, которые всегда будут напоминать вам о прекрасном времени?

Ракам звезды советуют провести время в компании близких друзей или родственников. Соберите всех вместе, поезжайте за город и проведите weekend за теплыми разговорами. Не замерзнуть вам поможет теплый и уютный костюм, который весной вы сможете надевать на тренировки.

Львы, не бойтесь браться за новое, открывать неизведанное и знакомиться с теми, к кому раньше стеснялись подойти. Новый год – время чудес во всех смыслах. Возможно, вам захочется не только исполнить новую "роль", но и на время стать другим человеком. Попробуйте творческий, непредсказуемый образ. Главное – чтобы вам нравилось.

Те, у кого нет пары, в декабре захотят заняться ее поисками, а семейные Девы – больше времени уделять детям (или их планированию). Мы не знаем, как в этом вам может помочь безупречное пальто, но в нем вы точно будете выглядеть уверенно и стильно. А это, мы предполагаем, половина успеха.

Модный гороскоп с осторожностью рекомендует Весам не делать в этом месяце необдуманных покупок, скорее всего, вы будете позже жалеть о них. Но порадовать себя, безусловно, нужно: сделайте ставку на вневременной дизайн кардигана или свитера. Тогда вы точно не ошибетесь с выбором.

Магнетизм, сексуальность и притягательность будут сопровождать Скорпионов весь месяц. Поэтому не стоит скромничать, когда будете выбирать идеальное платье для корпоратива. Вы ведь так любите получать искрение комплименты.

Стрельцам очень важно в декабре проявить себя. Поэтому старайтесь быть ярче. Но не переусердствуйте, иначе ситуация обернется против вас. Придерживайтесь беспроигрышной "тихой роскоши", но позвольте некоторым деталям сделать своего свое громкое заявление.

Месяц принесет Козерогам много приятного, хоть и утомительного общения. Ретроградный Меркурий, без сомнений, внесет в ваши планы свои коррективы, но вам важно оставаться спокойными и сделать все, чтобы чувствовать себя комфортно. Например, в уютной толстовке.

Водолеи впервые за долгое время смогут выдохнуть и отвлечься от суеты. Хотите забраться под одеяло и читать интересную книгу или провести время в лесном домике? Вам точно не обойтись без удобного домашнего костюма.

В этом месяце Рыбы много времени будут уделять работе, но все-таки постарайтесь отдохнуть перед праздниками. Отправьтесь с партнером или мамой на горный курорт, поплавайте в бассейне на открытом воздухе, сходите в баню и на массаж. Помните, вы хотели купить элегантный купальник? Модный гороскоп говорит, что сейчас самое время.

Ранее знаменитый астролог Тамара Глоба рассказала о финансовых успехах для трех представителей зодиакального круга, которых ждут денежные успехи в наступающем декабре.

