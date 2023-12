Предновогодняя хандра: как справиться с эмоциональным выгоранием перед праздниками

Чувство опустошения и грусти часто сопровождают людей в предпраздничные дни и психологи отмечают, что выйти из состояния хандры возможно. Для этого нужно выполнять нехитрые советы, сообщает Zakon.kz.

Найти праздничное настроение становится куда сложнее. Но у нас есть для вас две неплохие новости: во-первых, вы не одиноки, а во-вторых, эксперты знают, как зарядиться оптимизмом накануне 2024 года, пишет Bazaar.

Осознайте свое положение

Оглянитесь вокруг себя и постарайтесь принять ваше состояние. Не стоит злиться или пытаться насильно стать веселее – это заведомо плохое решение. Вместо этого посмотрите на ситуацию с другой стороны: вы находитесь там, где нужно быть, те чувства, что вы испытываете, должны быть прожиты вами. Посмотрите на тот путь, что вы прошли за последний год, и поблагодарите себя за стойкость и силу духа.

"Отпразднуйте" свой прогресс

Если идея подводить итоги года кажется вам неуместной (да, многие делают так в Instagram), то попробуйте сделать ее более сокровенной. Подумайте о своих достижениях (даже самых маленьких), а лучше выпишите их на листок бумаги, чтобы наглядно увидеть, сколько всего вам удалось добиться.

Определите вещи, которые не находятся под вашим контролем

Есть вещи, которые вы не можете контролировать и на исход которых не можете влиять. О них не стоит переживать так сильно. Постарайтесь отпустить эти ситуации, чтобы они не испортили вам праздники. Как пели The Beatles: Don’t carry the world upon your shoulders ("не несите мир на своих плечах").

Поставьте реалистичные цели

После того как вы проанализировали вещи, которые не поддаются вашему влиянию, пора ставить реалистичные цели. Подумайте о том, чего вам действительно хочется достичь: например, немного подкачать спину, чтобы не горбиться, или научиться рисовать батик. Разбейте каждую вашу цель на несколько маленьких и ступайте шаг за шагом, тогда в конце следующего года вам точно будет чем похвастаться.

Поблагодарите себя

Возьмите в привычку благодарить себя за три вещи ежедневно. Вы можете делать это про себя, а можете обсуждать с близкими или друзьями во время ужина. Главное – подмечать это.

Читайте поменьше новостей

В последнее время СМИ концентрируют свое внимание на негативных новостях. Постарайтесь меньше времени уделять этому и лучше возьмитесь за новую книгу – 15 минут чтения снижают уровень стресса на 67 процентов.

Общайтесь с людьми, которых вы любите

Новый год – идеальный предлог, чтобы сказать близким о своих чувствах. К тому же такая практика отлично повышает праздничное настроение. Наберите номер близких родственников и поговорите по душам. Вы сразу заметите, как вам станет немного лучше.

Поставьте себя в приоритет

Мы понимаем, что сейчас вам может быть очень сложно уделять себе достаточно времени. Но вы должны стать своим собственным приоритетом – это повлияет не только на ментальное, но и на физическое состояние.

Обратитесь за помощью

Если вы понимаете, что ничто не радует вас, то, возможно, вам потребуется помощь профессионалов. Запишитесь на консультацию к психологу, поговорите с ним откровенно. Есть вероятность, что причина вашего беспокойства и плохого настроения кроется глубоко внутри.

Ранее британский диетолог Майкл Мосли поделился несколькими важными советами, которых придерживается сам, чтобы сохранить здоровье и фигуру во время длительных новогодних праздничных застолий.