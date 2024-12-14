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Почему Скорпионы, Козероги и Львы завидуют чужому успеху

Почему Скорпионы, Козероги и Львы завидуют чужому успеху, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 15:59 Фото: pexels
Среди нас есть те, кто зеленеет от зависти, если приятелю повезло. Астролог Марианна Басс заявляет, что среди представителей зодиакального круга есть три особых завистника: Скорпионы, Козероги и Львы, сообщает Zakon.kz.

Скорпион

Скорпионы известны своей глубокой эмоциональностью и страстью, но именно эти качества часто становятся причиной зависти. Они склонны сравнивать себя с другими, особенно если считают, что кто-то несправедливо получил больше, чем они заслуживают. Зависть у Скорпиона часто проявляется в виде ревности или стремления отомстить тем, кто, по их мнению, "обошел" их.

Козерог

Козероги – трудоголики и перфекционисты, что делает их уязвимыми к зависти. Они часто завидуют успехам тех, кто, по их мнению, достиг высот с меньшими усилиями. Это чувство, как отмечено в публикации издания Рамблер, может подогревать их амбиции, но также приводить к самокритике и излишней сосредоточенности на материальных ценностях. Козерогам важно признание их труда и достижений.

Лев

Львы обожают быть в центре внимания и получать признание за свои достижения. Когда кто-то другой получает больше аплодисментов или любви, Львы могут почувствовать зависть. Это чувство порой маскируется под показное равнодушие, но внутри они могут глубоко переживать. Львы стремятся к одобрению и обожанию, и если они видят, что их заслуги остаются незамеченными, это ранит их эго.

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Согласно Восточному (китайскому) гороскопу, 2025 год, проходящий под знаком Змеи, станет годом прорывов, достижений и счастья для четырех представителей китайского зодиака. Особенно повезет тем, кто родился в год Дракона, Змеи, Обезьяны и Петуха.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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