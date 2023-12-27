Как сохранить здоровье и фигуру во время праздничных застолий: несколько советов от диетолога

Британский диетолог Майкл Мосли поделился несколькими важными советами, которых придерживается сам, чтобы сохранить здоровье и фигуру во время длительных новогодних праздничных застолий, сообщает Zakon.kz.

Как поделился сам доктор Мосли, необходимо придерживаться нескольких привычек, которые помогут не набрать лишних килограммов, что, соответственно, поможет сохранить здоровье, пишет DailyMail.

Отказ от сладостей

Я так люблю сладкие лакомства, но попросил друзей и родственников не дарить мне шоколад в этом году. Вместо этого я буду перекусывать грецкими орехами или миндалем, так как они богаты белком и полезными жирами.

Минимум алкоголя

Чтобы свести к минимуму употребление алкоголя, который, как известно, несет серьезные последствия для всего организма, доктор Майкл Мосли практикует одно простое правило.

"Я выпиваю как минимум один стакан чистой воды после выпитой порции алкоголя", – делится диетолог.

Обязательная прогулка

Я обязательно отправляюсь на быструю прогулку сразу после обильного приема пищи, поскольку это помогает отвести часть жира и сахара из крови в мышцы, где их можно безопасно сжечь.

Снижение стресса

Пение и танцы хорошо снимают стресс, который поражает весь организм и влечет за собой заедание и набор веса. Поэтому доктор Мосли любит петь и танцевать в праздничные выходные.

"Я буду петь с особым энтузиазмом, поскольку исследования показывают, что пение не только повышает уровень эндоканнабиноидов (химических веществ, вызывающих хорошее самочувствие, которые вырабатывает ваш организм), но и улучшает настроение", – говорит специалист по питанию.

Полезное дыхание

Кроме того, я буду регулярно выполнять упражнения по глубокому дыханию (мое любимое, 4:2:4, вы вдыхаете через нос на счет четыре, задерживаетесь на два, затем выдыхаете через рот на счет четыре), так как пара минут этого замедлит ваше сердцебиение и вызовет чудесное чувство спокойствия.

Хороший сон

Качественный и здоровый сон – вот еще одна привычка, которая очень важна после обильного застолья, прогулки и пения. Сон восстанавливает силы и помогает мозгу правильно функционировать.

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