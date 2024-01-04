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Лайфхак от водителей: зачем "моргать" фарами зимой

Лайфхак от водителей: зачем "моргать" фарами зимой Фото: pexels
Среди водителей приобрела популярность интересная практика, известная как "моргание" фарами перед началом движения. Этот трюк особенно актуален в холодное время года, сообщает Zakon.kz.

Это помогает решить распространенную "зимнюю" проблему, связанную с автомобильным аккумулятором, сообщает Pravda.ru.

Что происходит с аккумулятором в холодное время года

При низких температурах его емкость существенно снижается, а заряд уменьшается быстрее. Кроме того, возникают проблемы с проведением необходимых химических процессов внутри устройства.

Предварительное "моргание" фарами способствует запуску этих процессов и, следовательно, помогает аккумулятору лучше функционировать. В результате улучшается его работа, и продолжительность службы увеличивается.

Ранее специалисты рассказали, как подготовить машину к зиме.

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