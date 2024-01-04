Лайфхак от водителей: зачем "моргать" фарами зимой

Фото: pexels

Среди водителей приобрела популярность интересная практика, известная как "моргание" фарами перед началом движения. Этот трюк особенно актуален в холодное время года, сообщает Zakon.kz.

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