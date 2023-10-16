Как подготовить авто к зиме в Казахстане

Автомобиль сегодня – уже не роскошь, а средство передвижения. И чтобы ваши планы не нарушили внезапно выпавший снег или первые морозы, подготовьте его к зиме заранее. На что обратить внимание в первую очередь, в материале Zakon.kz.

Юрист Алексей Катунцев сообщил, что в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" есть понятия "шины с шипами противоскольжения" (на водительском сленге – шипованные) и зимние шины. Согласно Регламенту зимние шины – это шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированные знаками "М+S", "M&S" и "M S". Соответственно, если на шинах вашего авто нет такой маркировки, они не считаются зимними.

"Согласно пункту 5.5 Приложения 8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" ... запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Таким образом, в декабре, январе и феврале запрещена эксплуатация транспортных средств, если шины не маркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также знаками "М+S", "M&S", "M S", – сказал юрист ТОО "АвтоАдвокат" Алексей Катунцев.

Между тем, по его словам, законодательством не регламентировано, на каких шинах управлять транспортом осенью и весной.

"Если вы прямо сейчас захотите поставить на авто зимние шины или будете продолжать ездить на летних, что в ближайшее время при наличии гололеда будет очень опасно, это не будет считаться нарушением действующего законодательства. А вот после 1 декабря при управлении транспортом наличие зимних шин обязательно", – подчеркнул спикер.

Всесезонная резина может эксплуатироваться в зимние месяцы (декабрь – февраль) только в том случае, если она имеет соответствующую маркировку "М+S", "M&S" или "M S". В противном случае эксплуатация всесезонной резины в зимние месяцы не допускается.

За "не переобутую" машину, отметил Алексей Катунцев, придется заплатить штраф в размере 5 МРП согласно статье 590 часть 5 КоАП РК, что в 2023 году составляет 17 250 тенге.

Шины, технические жидкости и аккумулятор

Что касается технической стороны вопроса, то тут не все так просто. Учитывать нужно будет, как говорит и.о. начальника автотранспортной службы "Службы спасения города Алматы" Аскар Даиров, и регион эксплуатации авто, и тип двигателя, и даже какая в машине коробка передач – механическая или автоматическая.

"В Алматы меньше сил и средств надо для подготовки авто к зиме, в Астане к ней нужно подготовиться капитально. Минимальный набор – это обязательно переход на зимнюю резину: "шипованная" либо липучка. Моторное масло должно выдерживать температурный режим региона, в котором эксплуатируется авто. Например, если в Астане зимой доходит до -40, то оно должно выдерживать такую температуру. В машинах, если есть компрессоры, надо с ресивера сливать воду, потому что зимой конденсат будет перемерзать и машина будет работать неправильно", – указал он.

Руководитель автомобильной компании Маскат Мирманов говорит, что зимние шины нужно правильно хранить – в прохладном месте, с правильной влажностью в помещении, чтобы она не пересыхала. Это, говорит он, очень важный момент, так как зимняя шина должна сохранять эластичность.

"В этом ее суть: чем она эластичнее и мягче, тем у нее лучше свойства, и она лучше держится на скользком покрытии. Поэтому если резине пять-шесть лет, то нужно понимать, что за такой срок она будет в любом случае дубеть. Желательно поменять на более свежую. Это вопрос безопасного и комфортного управления", – поясняет эксперт.

Второй вопрос – это эксплуатационные жидкости.

"У нас достаточно жаркое лето, и многие производители рекомендуют лить достаточно вязкое масло на жару, чтобы оно не становилось излишне жидким при высоких температурах и обеспечивало смазывающее свойство. Поэтому тем, у кого большие пробеги и кто за год несколько раз меняет моторное масло, перед зимой желательно поменять его на более жидкое, потому что оно не так сильно замерзает в холодную погоду и не густеет. Соответственно, пуск двигателя облегчается при холоде, потому что оно элементарно не замерзает и ему легче крутиться", – советует Максат Мирманов.

Также, по его словам, нужно проверить все жидкости, связанные с системой охлаждения. Потому что если у кто-то вытекал антифриз летом и водитель постоянно доливал, то концентрация воды становится очень высокой в охлаждающей системе. Опасность этой ситуации в том, что она просто замерзнет при минусовой температуре воздуха. Чтобы избежать этого, нужно залить новый тосол и антифриз.

То же самое касается тормозной жидкости – если она сильно жидкая, изношенная, потеряла все свои свойства, ее нужно поменять.

"При подготовке к зиме я также рекомендую всегда проверить щетки стеклоочистителя ветрового и заднего стекла. Ведь за лето они могут износиться, а когда начинаются дожди и снег, качество вытирания стекла падает и водитель начинает испытывать дискомфорт. Было бы неплохо поменять фильтр салона, потому что зимой отопление салона будет использоваться максимально интенсивно, а если фильтры будут забиты, то у вас будет плохая проводимость воздуха через него, и, соответственно, вы будете очень медленно салон прогревать, оттаивать стекла будут медленно – это опять-таки будет доставлять определенный дискомфорт", – отмечает спикер.

Еще один совет от эксперта – смазать различные узлы и агрегаты, в том числе кардан, привод. Нужно проверить также сохранность и целостность всех резиновых уплотнителей, замки, если открываете ключами, побрызгать незамерзающими материалами. Просиликонить рекомендуется резинки дверных уплотнителей, чтобы после моек они не прилипали и не замерзали, а далее, чтобы не обрывались и не трескались.

Аскар Даиров в дополнение советует проверить аккумулятор.

"Аккумулятор должен быть хорошей плотности. Если обслуживаемый аккумулятор, есть мастера, к ним можно отвезти, и они выставят зимнюю плотность, зарядят. Такой аккумулятор зимой не должен подвести. Основная причина того, что зимой машина не заводится, – либо аккумулятор разряжается, либо масло перемерзает в двигателе, и силы стартера недостаточно уже для того, чтобы провернуть, либо даже если проворачивается, тратит огромную энергию аккумулятора, что дальше не хватает для заводки", – говорит он.

Спикер также советует заменить масло в механической коробке передач, потому что при потере температурных свойств она также начнет замерзать, что усложнит запуск авто.

Не забываем про тип двигателя авто

Если у вас газовый двигатель, то, по словам Аскара Даирова, можно сказать, что вам повезло, так как такие машины особо никак не готовятся к зиме. Но у них одно существенное ограничение – зимой нельзя заполнять полный бак газа.

"Это связано с законами физики – случае потепления на улице газ начнет расширяться и за счет расширения он может взорваться, если не сработает клапан высокого давления, а зимой он может не сработать по причине, что может образоваться конденсат. Ведь газобаллонное оборудование находится внутри авто, в багажном отсеке, и там теплее, чем на улице. По этой же причине категорически запрещается заезжать в паркинги авто с ГБО из-за расширения газа и угрозы взрыва, либо утечки газа через клапан сброса, что тоже не менее опасно", – пояснил спикер.

Сложнее, если двигатель дизельный. Но и тут не обошлось без полезных советов.

"Надо заправлять зимний дизель. Но он дорогой. Если нет средств купить зимнюю солярку, водители используют присадки – антигель, что я не рекомендую, потому что весной после ее использования нужно будет полностью ремонтировать топливную систему. Есть лайфхак – добавляют 92-й бензин к солярке: 10% бензина от общего количества залитого топлива. Конечно, это не спасет при сильных морозах, но в разы повышает температуру замерзания", – отметил Аскар Даирова.

Еще один совет – установить систему подогрева топливной системы, то есть самого бака, теплопровода и инжектора. Это, говорит Аскар Даиров, "влетит в копеечку", но для зимы, особенно астанинской, это будет лучшим решением.