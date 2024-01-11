Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 января

В Сети появился гороскоп на 11 января для представителей всех знаков зодиака. Какие решения стоит принять в течения дня, а какие нет, читайте на Zakon.kz.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня для Овна настало время действовать. Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Овен не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал. Если так, то сегодня хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня у Тельца может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав сегодня свою неправоту в каком-то вопросе, Телец не пожалеет – он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецы могут демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить им палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Близнецы способны защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит им сегодня разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же – к вечеру Близнецы могут с удивлением обнаружить, что нажили себе несколько новых врагов или новых друзей.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом. Сегодня успешная стратегия Рака проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни – и в дружбе, и в работе, и в любви – Раку помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Сегодня четко сформулированная цель откроет перед Раком новые возможности и новые двери.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня любая мелочь в глазах Льва способна принять размеры слона. Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ему одинаково важным. В результате Лев сегодня способен хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Льву вспомнить мудрую мысль: "Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной". Немного дисциплины в мыслях и делах сегодня ему не повредит.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют ее к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Дева способна случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют сегодня Деве выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка, – там ей будет не до обличительных разговоров.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весам следует быть осторожными в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют их к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Весы способны быть критичными по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Весам сегодня в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему они все равно не смогут, а вот обострить ее – запросто.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня окружающие могут втянуть Скорпиона в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Скорпион даже почувствует, что кто-то питается его эмоциями, энергетически вампирит. Звезды гороскопа советуют ему сегодня в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею – и вы выбьете у них почву из-под ног.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня ключом к успеху в гороскопе Стрельца будет решительность. Стрелец может отважиться на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман, особенно, если речь идет о финансах. Так что если у Стрельца в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать. Хуже, если Стрелец сегодня возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть его на опрометчивый поступок.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог и деликатность будут как никогда друг от друга далеки. День наделяет его прямолинейным желанием высказывать все, что Козерог считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Козерога не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют ему направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Козерога по

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолею не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку. Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Водолей в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что сегодня риск оказаться для кого-то "крайним" для Водолея весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ему необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам приготовиться к тому, что им придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в их адрес. Между тем, сегодня Рыбам вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у них железные аргументы, звезды советуют им подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Рыб будет больше шансов на победу.