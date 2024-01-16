Секреты эффективного использования маленького пространства

Небольшое по площади жилье не такая уж и редкость в современных мегаполисах. Оно стоит сравнительно недорого и позволяет экономить на оплате коммунальных услуг. Такие варианты востребованы у молодежи, пар, которые только строят свои отношения, и семей без детей.

Чтобы получить эргономичное и комфортное жилище, важно знать, как организовать пространство в маленькой квартире.

Задачи эффективного использования площадей

Рациональная планировка и правильная организация имеющейся площади в первую очередь нацелена на создание комфортного, функционального и эргономичного пространства. Ведь всегда приятно после рабочего дня возвращаться в уютную квартиру. В современных реалиях зачастую дом становится и основным местом труда, учебы детей. Именно поэтому важными моментами являются:

правильное хранение вещей. При этом задействуется логика и практицизм. Важно понять, действительно ли нужны все имеющиеся вещи и как их расположить, чтобы не создавалось ощущения загроможденности и дискомфорта;

При этом задействуется логика и практицизм. Важно понять, действительно ли нужны все имеющиеся вещи и как их расположить, чтобы не создавалось ощущения загроможденности и дискомфорта; функциональное использование мебели. В маленькие квартиры лучше приобретать практичные изделия, которые могут трансформироваться, применяться только в нужные моменты и не отнимут много полезного пространства. К таким относятся кресла-кровати, раскладные диваны, складные столы и стулья;

В маленькие квартиры лучше приобретать практичные изделия, которые могут трансформироваться, применяться только в нужные моменты и не отнимут много полезного пространства. К таким относятся кресла-кровати, раскладные диваны, складные столы и стулья; зонирование. Позволяет визуально при помощи отделочных материалов или элементов обстановки выделить необходимые функциональные зоны: готовки и приема пищи, отдыха и работы. Лучше всего подходит диагональная или открытая планировка.

Общие принципы работы с маленьким пространством

Правильное обустройство маленькой квартиры следует начинать уже на этапе ремонта. Важно провести правильную планировку. По возможности удалить лишние стены. При этом важно помнить, что демонтажу могут подлежать только ненесущие конструкции и все работы следует согласовывать с соответствующими госорганами. Далее, решая, как использовать маленькое пространство, следует руководствоваться принципами:

светлая основа. Она позволит зрительно увеличить пространство. Хорошим решением может стать бежевый, нежно-зеленый, светло-голубой. Пол можно сделать на несколько тонов светлее. Чтобы облегчить уход, стоит выбирать материалы с грязеотталкивающими, вандалостойкими свойствами. Для визуальных акцентов применяются более темные элементы обстановки: картины, лампы, стулья и др.;

Она позволит зрительно увеличить пространство. Хорошим решением может стать бежевый, нежно-зеленый, светло-голубой. Пол можно сделать на несколько тонов светлее. Чтобы облегчить уход, стоит выбирать материалы с грязеотталкивающими, вандалостойкими свойствами. Для визуальных акцентов применяются более темные элементы обстановки: картины, лампы, стулья и др.; максимум света. Это придаст комнатам объемности. Для оформления оконного проема можно выбрать легкие римские шторы. Они практически незаметны в сложенном состоянии и позволяют просто регулировать количество пропускаемого естественного света. Хорошим помощником станут разноуровневые осветительные приборы. Также лучше использовать при оформлении комнат светопрозрачные конструкции и глянцевые фасады;

Это придаст комнатам объемности. Для оформления оконного проема можно выбрать легкие римские шторы. Они практически незаметны в сложенном состоянии и позволяют просто регулировать количество пропускаемого естественного света. Хорошим помощником станут разноуровневые осветительные приборы. Также лучше использовать при оформлении комнат светопрозрачные конструкции и глянцевые фасады; ровный пол. В условиях ограниченной площади лучше не устраивать без надобности возвышения. Для покрытия пола можно использовать ламинат или линолеум. Они создадут дополнительный отражающий эффект;

В условиях ограниченной площади лучше не устраивать без надобности возвышения. Для покрытия пола можно использовать ламинат или линолеум. Они создадут дополнительный отражающий эффект; раздвижные конструкции. Это отличная замена традиционным межкомнатным дверям. Они не требуют дополнительного места для открытия и практически незаметны в открытом состоянии. Также для зонирования, разделения пространства могут применяться складные ширмы;

Это отличная замена традиционным межкомнатным дверям. Они не требуют дополнительного места для открытия и практически незаметны в открытом состоянии. Также для зонирования, разделения пространства могут применяться складные ширмы; задействование "скрытых" резервов. К таким относят ниши, пространства вокруг окон, антресоли, выступы. Они могут стать дополнительными местами для хранения, расположения нужных вещей;

К таким относят ниши, пространства вокруг окон, антресоли, выступы. Они могут стать дополнительными местами для хранения, расположения нужных вещей; отсутствие лишних деталей. Разрабатывая дизайн-проект маленькой квартиры, стоит заранее продумать все детали, выбрать только необходимые и полезные элементы обстановки. Хорошим решением в таком случае может стать создание интерьера в стиле минимализм.

Секреты организации хранения

Продуманная и грамотная организация пространства в квартире позволяет добиться ощущения простора и всегда иметь под рукой все необходимые предметы. Прежде всего следует отсортировать имеющиеся вещи по степени использования. Все ненужное, давно неиспользуемое – выбросить. Не нужно думать, что старый чайник, который пылится на полке уже несколько лет, вдруг станет востребованным, а старые детские игрушки сильно заинтересуют внуков, особенно если они уже износились или поломались. Востребованные предметы стоит расположить в местах их использования. Для их размещения можно применять разные виды мебели и строительных конструкций.

Гардеробная

Ее можно обустроить в имеющейся нише или каморке. При правильном оснащении она позволит избавиться от громоздких шкафов и комодов. Следует заранее продумать наполнение, выделить места под сезонные вещи, постельное белье и т. д.

Шкаф

Если хочется его сохранить в квартире, то важно правильно организовать внутреннее пространство. Имеющиеся полки стоит дополнить новыми или использовать современные органайзеры, системы размещения. В высоких шкафах можно предусмотреть два яруса штанг, причем верхнюю легко сделать опускающейся. Также внутри можно предусмотреть полки-сетки для обуви, контейнеры для хранения мелочей, корзины для носков и других небольших предметов гардероба.

Стеллажи

Они не только подходят для размещения нужных вещей, но и отлично справляются с зонирующей функцией. Стеллажи применяются для расположения разных предметов. Часть ячеек можно заполнить декоративными коробками, в которых легко хранить мелочи, рукоделье и т. д.

Полки

Позволяют задействовать пространство стен. В продаже предлагаются разнообразные модели из древесины, пластика, металла и стекла. Они сочетают практичность и декоративность, станут функциональным украшением интерьера.

Кровать

В маленьких спальнях можно использовать модель с выдвижными ящиками. В них удобно хранить дополнительные одеяла, подушки и постельное белье. Если разделить пространство на секторы, то в глубине можно разместить часть сезонных вещей или другие редко используемые вещи. Для небольших студий можно рассмотреть вариант подъемной кровати. В продаже предлагаются модели, где ложе поднимается горизонтально вверх или прячется в стену. Если позволяет высота потолков, то можно выбрать двухуровневую кровать-чердак. В таком изделии сверху располагается спальное место, а внизу – рабочая или игровая зона.

Столешница

Такая конструкция будет уместна не только в кухне, но и, например, в детской. Фигурную или ровную модель можно расположить вдоль всей стены. Она отлично подойдет для создания рабочего пространства. Под ней легко создать шкафчики, полки для хранения.