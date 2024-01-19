Косметолог развенчала мифы о полезности фейсфитнеса

Фейсбилдинг, фейсфитнес или гимнастика для лица – звучит зазывающее, многообещающе, а главное – это чудо обещает молодость и красоту бесплатно. Последний аргумент становится решающим для многих на фоне прайсов услуг косметологов и ценников на хорошие средства ухода за кожей.

В итоге женщины массово спешат подписываться в соцсетях на тренеров фейсфитнеса и четко следовать их указаниям, надеясь повернуть годы вспять. Корреспондент Zakon.kz узнал мнение косметолога - стоит ли верить чудесам фейс-тренировок и тратить на них время?

Подкачать… лицо

"Мышцы лица можно подтянуть так же, как и на всем теле" - этот крайний аргумент пропагандистов фейс-тренировок в пух и прах разбивают медики. Говорят, увы, как бы не хотелось, верить в такие чудеса не стоит. Больше того, такой самообман опасен.

Давайте разберемся, что такое фейсфитнес. Это техника работы с мышцами лица без аппаратов и подручных средств. Тренеры говорят, что женщина своими руками может проработать каждую мышцу, которая потеряла тонус. Уверяют, что, придавая таким образом тонус мышцам лица, можно предотвратить появление морщин и даже разгладить уже имеющиеся. Заманчиво. Только медицина, в частности, такая наука, как дерматология, таких методик не признает". Косметолог Ирина Геринг.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Кстати, многие доморощенные специалисты преподносят себя как косметологи. Однако косметолог – это специалист с высшим медицинским образованием. А специалист по косметическому уходу за кожей, лицом и телом, имеющий среднее профессиональное образование, называется косметичка. Также, как и сумочка для помады, теней и пудры.

Ирина Геринг поясняет, что настоящие специалисты-косметологи, которые основывают свою работу на медицинских стандартах, применяют для решения косметических проблем пациентов только те методы, которые есть в клинических рекомендациях. Тренировки мышц лица по роликам в Интернете в них отсутствуют.

"Советую прежде, чем доверчиво верить заманчивым обещаниям и подвергать свое лицо сомнительным техникам омоложения, просто открыть анатомический атлас, где описаны лицевые мышцы. Вы увидите, что мышцы на лице здесь называются мимическими. Все потому, что они отвечают за нашу мимику. С помощью мимики мы общаемся, выражаем эмоции, передаем свое настроение. Лицевые мышцы и так постоянно в тонусе. "Накачивать" их как, например, икроножные – просто нет смысла". Ирина Геринг

Химия старения

Наш эксперт подчеркивает - избавиться от морщин, пока человек жив, ему никак не удастся. Старения не избежать и изменения на лице – это всего лишь часть логических биологических процессов организма.

"Мы замечаем возрастные изменения, потому что с годами снижается количество белка в организме. Это необратимое явление. Но есть другие причины, которые решают, насколько молодым и красивым будет наше долголетие. В первую очередь, это гены. Есть счастливчики, которые обладают генами, которые обеспечивают очень позднее старение. Свою лепту в то, как меняется ваша внешность, вносит ваш образ жизни. Все эти факторы определяют главное – какими темпами возрастные изменения влияют на подкожно-жировую клетчатку, связки и лицевой скелет". Ирина Геринг

Получается, что тренировка мышц лица, какой бы она не была, не может остановить биологические процессы, которыми в принципе управляют химические процессы в нашем организме. Но надежда вернуть молодость, остановить старение, оказывается, все-таки есть.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Восстановить или повысить количества белка в коже можно с помощью ухода и ретиноидов. Это группа веществ, которые входят в группу витамина А. Разгладить морщины на лбу, в уголках глаз, между бровями, которые, как правило, больше всего раздражают женщин, можно с помощью инъекций ботокса. Этот препарат позволяет отключить передачу импульса от нерва к мышце. Мышца расслабляется и морщины разглаживаются. Работает временно, до полугода. Далее морщинка снова появится и можно повторить процедуру. У этих методов, в отличии от фейсфитнеса, есть доказательная база в медицине". Ирина Геринг

Уколы в помощь, но здоровый образ жизни никто не отменял

Практикующий косметолог говорит, что сегодня в косметологии имеется масса и более серьезных препаратов для пролонгации молодости. Практически все они основаны на иньекционном введении препаратов в различные слои кожи. По ее словам, реально работают профессиональные пилинги кожи, лазерное омоложение, фототерапия.

Подбирать эти методики следует индивидуально. Но есть и советы, которые подойдут каждой женщине:

"Здоровый образ жизни. В первую очередь это сбалансированное питание и защита от лишних ультрафиолетовых лучей. Как бы вы не любили себя с шоколадным загаром, не советую этим злоупотреблять. Алкоголь и никотин – враги красоты. А еще нужен регулярный уход за кожей. Начинать его нужно не тогда, когда вы стали не нравиться себе в зеркале, а уже с подросткового возраста. Таким образом формируется культура ухода за собой, которая остается с женщиной на всю жизнь". Ирина Геринг

Развенчивает эксперт и миф о бесплатности фейсфитнеса. Ведь чтобы самой себе совершенно бесплатно тренировать лицо, нужно научиться этому у тренера. А бесплатно, как правило, на страничках соцсетей и других интернет-площадках размещают промо-версии занятий. А дальше следует так называемая воронка продаж и лиды. Это значит, что при переходе на специальный сайт, так называемый таплинк (инструмент по развитию бизнеса в соцсетях) клиента попросят оставить свои данные и номер телефона. Далее включается отдел продаж. Специально обученные люди – продажники – звонят по оставленному номеру и начинают обработку клиента, чтобы он купил обучение, и советуют углубленное индивидуальное обучение, иногда за немаленькие деньги.