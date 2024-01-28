Гороскоп на 28 января: Овнам – вызовы, Стрельцам – новые горизонты

Астрологи выпустили гороскоп для представителей всех знаков зодиака на 28 января. Какие изменения в вашу жизнь привнесет расположение звезд, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня, каким бы опытом Овен ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Овна под свой личный контроль. А может быть, Овен почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня звезды гороскопа предлагают Тельцу задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Тельца вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Телец обнаружит, что на своем месте он уже достиг "потолка", и этот "потолок" весьма невысокий. В любом случае сегодня ему не мешает подумать над тем, как кардинально изменить ситуацию к лучшему, потому что в этот день его интеллект обещает достичь своего пика.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецам ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет их к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Близнецов попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Близнецов в какие-то дела с использованием их служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Близнецы будут жалеть. В лучшем случае они навредят работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: "Сколько людей, столько и мнений". По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Рака, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Раку уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере, в этот день.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня день потребует от Льва таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Льва только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Льва: "мне кажется" и "я думаю". Если Лев хочет, чтобы его заметили и оценили, сегодня ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня в течение дня Дева будет неравнодушна к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Дева сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Дева не найдет сегодня достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весы не будут рваться на первые роли, однако им отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Весов получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Весы сегодня должны четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для них!

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня – отличный день для того, чтобы Скорпион завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Скорпиону может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Скорпион сегодня может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня звезды гороскопа настоятельно советуют Стрельцу заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Стрельца или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Стрелец сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня у Козерога есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Козерог сегодня может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолею стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Водолей поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это сегодня – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня в каком-то вопросе от Рыб может потребоваться сделать выбор, и им будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Рыбам торопиться. Даже если ситуация подгоняет их в спину, сегодня Рыбам не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Рыбы думают, появится еще и третий вариант?

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайте 1001goroskop.