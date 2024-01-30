Многофункциональная мебель: примеры использования, плюсы и минусы

Многофункциональная мебель может стать спасением для квартиры небольшой площади. Учитывая востребованность подобных изделий, их разрабатывают и изготавливают отечественные и зарубежные производители. Причем представлены они достаточно широким ассортиментом.

Давайте же разберемся, в чем плюсы и минусы многофункциональной мебели и стоит ли ее приобретать.





Преимущества

Многофункциональной называют мебель, конструкция которой позволяет использовать ее для разных нужд. Чтобы удовлетворить запросы потребителей, постоянно разрабатываются новые модели и усовершенствуются имеющиеся. При изготовлении применяются современные материалы, которые обеспечивают улучшенные характеристики. К основным плюсам многофункциональной мебели относятся:

экономия места. Это главное достоинство таких изделий. Оно делает их наиболее востребованными для малогабаритных квартир, небольших по площади студий;

Это главное достоинство таких изделий. Оно делает их наиболее востребованными для малогабаритных квартир, небольших по площади студий; экономия средств. Один элемент обстановки сочетает функции нескольких. Следовательно, можно не приобретать дополнительную мебель;

Один элемент обстановки сочетает функции нескольких. Следовательно, можно не приобретать дополнительную мебель; функциональность. Во многих случаях в многофункциональных конструкциях предусмотрены дополнительные места для хранения.

Недостатки

Главный из них – необходимость постоянно выполнять трансформацию конструкции. Это не всегда удобно и может вызывать моральный дискомфорт. Кроме того, в случае кровати возникает вопрос с размещением постельного белья, подушек и одеял. В выдвижных моделях ножки могут повреждать напольное покрытие. Наличие многочисленных трансформирующих механизмов повышает вероятность их выхода из строя, поэтому следует приобретать только качественную продукцию. Также, несмотря на разнообразие предложений, может возникнуть проблема при подборе мебели для ряда стилей. Например, кантри или прованс.





Виды

Первые идеи создания многофункциональной мебели датируются еще XVIII столетием. Наиболее известный экспонат того времени – столик-матрешка Томаса Шератона. Конструкция включала несколько выдвигающихся элементов и позволяла с удобством хранить разные мелочи. Современная мебельная индустрия предлагает богатый выбор моделей.





Диван-стол

Это отличный вариант для установки в гостиной. При необходимости обычный с виду элемент обстановки трансформируется в функциональный стол и мягкие посадочные места. Дополнительно можно использовать пуф 5 в 1: из одного куба получается пять отдельных табуретов.



Кровати

Спальное ложе может полностью подниматься, трансформируясь в шкаф, или преобразовываться в диван. Однако недостаток таких вариантов в необходимости прикладывать физические усилия для фиксации и наличия основательной стены. Более популярны диваны с выдвижным вторым спальным местом.





Столы

Для совсем небольшой комнаты можно использовать столешницу, прикрепленную к стене. Ее раскрывают только при необходимости. Более удобны журнальные столики, которые увеличиваются не только в ширину, но и в высоту.





Мебель для детской

Для малышей и подростков разработаны разные варианты трансформеров. Например, комплект может включать спальное место, выдвижное рабочее пространство, дополнительные игровые модули и др.

Многофункциональная мебель, примеры которой приведены в статье, – это лишь небольшая часть возможных вариантов. При желании можно подобрать оригинальную и удобную обстановку, которая позволит получить эргономичное жилое пространство.