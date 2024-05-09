Луч надежды: гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп для представителей всех знаков зодиака на четверг, 9 мая. Какие изменения могут вас ожидать, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня не лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды гороскопа не будут склонять Овна к тому, чтобы корпеть над учебниками или заниматься другими делами, требующими внимания. Зато его яркая фантазия не будет знать преград. Овну сегодня будет трудно противостоять желанию выкинуть что-нибудь экстравагантное или просто сбежать от рутины в красочный мир своих грез. Да и зачем противиться тому, что дарит столько положительных эмоций?

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Тельцу вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами. Возможно, он незаметно превысил свой бюджет, сделал не ту покупку или же существует неясность с его счетом в банке. Выясниться может что угодно, и Телец должен быть к этому готов. Но вот чего не надо делать точно, так это пытаться сегодня самостоятельно исправить ситуацию – поверьте, будет только хуже. Если же Телец не может ждать, ему придется доверить кому-то контроль над своим кошельком.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецам может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь. Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер. Однако даже если эти задумки покажутся Близнецам гениальными, звезды гороскопа советуют им умерить свой пыл: сегодня есть большая вероятность того, что Близнецы принимают желаемое за действительное. Дайте возможность своим революционным идеям вызреть или просто отложите их на потом.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: Рак просто не сможет ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Зато сегодня у Рака будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь плотные тучи.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, Льву стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Его мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал – на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты – вот то, что способно сегодня сделать Льва по-настоящему счастливым. В отличие от работы и скучных будничных дел.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве серьезнее относиться к своим снам. Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью – на удивление зыбкой. Другими словами, каким бы сегодня ни был сон – даже совсем фантастическим – звезды гороскопа советуют Деве, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть, и вовсе окажется вещим.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весы наконец-то смогут утолить свою жажду общения. День склоняет их к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом. Но под лежачий камень вода не течет, и если Весы сегодня хотят повеселиться, им следует позаботиться об этом заранее: сделать пару звонков, убедиться, что они включены в список приглашенных на вечеринку. И главное – не действовать в одиночку там, где есть возможность собрать вместе кучу друзей.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпион рискует пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то. Возможно даже, что этим "кем-то" окажется он сам. Выбить его из колеи и заставить переживать сегодня способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. Звезды гороскопа советуют Скорпиону не тратить нервные клетки на пустяки и, главное, не пытаться решать проблемы радикально. Помните, что лучшее средство от головной боли – это все-таки не гильотина, а анальгин.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрелец сумеет сполна насладиться каждой минутой. Отвлекшись от дел, он погрузится в "здесь" и "сейчас". В этот день Стрелец не настроен торопиться – он находится в гармонии с миром и сумеет сполна ощутить, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь. Даже неотложные дела вряд ли способны сегодня вывести Стрельца из созерцательного, медитативного настроя – скорее всего, он найдет способ их отложить.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог способен то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам – крупные проблемы (если вдруг они встретятся на пути) Козерог сумеет встретить стоически. Что же касается небольших накладок, то здесь Козерог способен дать волю чувствам: его реакция будет подобна стрельбе из пушки по бедным воробьям. Так что лучше сегодня Козерогу погрузиться в решение серьезных вопросов. Причем желательно тех, которые ему под силу решить в одиночку.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолей способен покорить своим обаянием всех. День наделяет его умением заражать своими эмоциями окружающих, что делает его превосходным оратором. Если Водолей планировал поделиться с кем-либо своими проектами, увлечь идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого ему не придумать. И пусть сегодня он склонен преувеличивать и фантазировать прямо на ходу – именно это и станет его волшебным ключом к сердцам окружающих.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбы способны взяться за массу важных и интересных дел. Особенно их будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. У Рыб будут буквально чесаться руки в желании что-нибудь в них поменять. Однако не успеют они взяться за реализацию одной идеи, как на смену ей придет еще и еще… За рассуждениями о том, какая из них лучше, Рыбы сегодня вряд ли сумеют довести хотя бы одну до конца.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.