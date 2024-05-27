Кто из знаков зодиака не готов жить "и в богатстве, и в бедности"
К примеру, Скорпионов считают страстными любовниками и жуткими собственниками, но при этом они могут быть весьма прагматичны.
Этот властный знак зодиака всегда находится в поиске наиболее успешного кандидата на свое сердце. Конечно, они могут быть счастливы с милым и в шалаше, но если это бунгало на Мальдивах, то их счастье будет еще полнее.
Далее идут Львы. Они как никто другой любят внимание, поэтому могут долго и придирчиво выбирать себе возлюбленных. Им нравится само чувство влюбленности, а если оно сопровождается дорогими подарками и ужином в роскошном ресторане, то это для них становится наилучшим вариантом.
Земной знак Телец также желает окружить себя роскошью, жить в утонченном интерьере, посещать только самые лучшие места. В любви же они выбирают обеспеченных партнеров, потому что любят, чтобы их баловали.
В свою очередь, Стрельцам свойственен интерес ко всему новому и необычному, поэтому избранник при деньгах может обеспечить им тот уровень жизни, который они считают достойным.
Замыкает топ-5 прагматичный и практичный Козерог. Они, как отмечено в публикации издания "Пятый канал", предпочитают мечтам реальную жизнь. А там им необходима финансовая защищенность и уверенность в завтрашнем дне, так что выбор партнера без гроша за душой – это не про них.
Ранее астролог Ася Миллер заявила, что июнь 2024 года принесет с собой много легкости и свободы действий. Каждый из представителей 12 знаков зодиака будет рад научиться новому и станет более любопытным.