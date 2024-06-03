Как правильно ухаживать за зубами детей

Анатомия детских зубов имеет свои особенности и существенно отличается от взрослых. И чаще всего родители не знают, как правильно за ними ухаживать. Корреспондент Zakon.kz получил важные советы от "зубной феи" Жанны Досовой из Алматы.

– Жанна, когда у человека начинают формироваться зубы?

– Закладка молочных зубов происходит еще в утробе матери, на ее 6-7 недели беременности. А в период с 17 по 25 неделю формируются зачатки постоянных зубов. Когда ребенок рождается у него уже есть и молочные, и постоянные зубы, просто они лежат в зачатках.

После того, как зубы заложились, начинается минерализация, то есть их укрепление. Поэтому какие-то серьезные заболевания мамы на 6-7 неделе беременности или длительные простудные заболевания ребенка на первом году жизни могут приводить к нарушению развития зубов.

Фото: из личного архива Жанны Досовой

– Бывает, что дети рождаются уже с зубами. С чем связан этот феномен?

– Да, иногда у новорожденных есть зубы. Они могут быть разного количества, но чаще 1-2. Но это не такие зубы, как мы привыкли видеть. Они называются неонатальные, то есть недоразвитые, похожие на отростки или образования.

Неонатальные зубы у новорожденного должны удаляться сразу в роддоме. Потому что у них нет развитой корневой системы, ни зубной дугой, они ничем не удерживаются. К тому же могут нарушать процесс сосания груди и травмировать десна младенца. Если они выбьются или вывихнутся, ими даже детки могут подавиться. Сам процесс удаления безболезненный и не сложный, ненужно делать никакую анестезию. Зубы просто убираются с марли.

– Когда нужно начинать чистить зубы детям и как правильно это делать?

– Ребенку необходимо чистить зубы с первого прорезавшегося. Для этого нужно использовать мягкую маленькую зубную щетку. Не салфетку, не резиновый напальчник. И первый зубик нужно чистить со всех сторон. Потом, когда прорежется второй, и его тоже нужно тщательно чистить. И так далее. Чем раньше начинается качественная чистка зубов, тем меньше вероятность развития кариеса. К тому же ребенок с младенчества будет привыкать к этой рутинной процедуре и в будущем, когда у него будет больше зубов, почистить ему качественно все зубы не составит труда.

– В чем особенность детских зубов?

– Особенность молочных зубов, которая имеет клиническое значение, в том, что у них гораздо тоньше эмаль и они сами в объеме маленькие. При этом с широкой пульповой камерой, где находится нерв. Поэтому у детей, если болят зубы, то они болят гораздо сильнее, чем у взрослых.

Молочные зубы, особенно в первые три года после прорезывания, очень слабые и быстро поражаются кариесом. Чтобы предотвратить это, важно с появления первого зуба, пройти осмотр у стоматолога. Он выявит какие риски кариеса возможны и подскажет, как предотвратить их развитие.

Молочных зубов у детей 20. Все они поменяются на постоянные и плюс к ним прорежутся еще 12 зубов. Происходит это в среднем до 6-7 лет. Период выпадения молочных зубов и прорезывания постоянных может продлиться до 10-13 лет.

– Как должны выглядеть здоровые зубы?

– Эмаль зуба должна быть ровная, белая, одинакового цвета. На них не должно быть никаких пятен, налета, сколов – это прямое показание срочно идти к стоматологу.

Важно, чтобы зубы выпадали по физиологическому возрасту. Иногда происходит раннее удаление зуба по причине острого кариеса или из-за травм. Тогда, например, если жевательный зуб вырвали в пять лет, а постоянный зуб прорежется только в 8-9 лет, то до этого времени необходимо на его место поставить удерживатель. Он будет занимать пространство для прорезывания постоянного зуба. Потому что зубы наклоняются в сторону дефекта и начинают смещаться. В итоге, когда постоянному зубу нужно будет прорезаться, то ему негде разместиться.

– Какие главные ошибки совершают родители при уходе за зубами детей?

– Прежде всего – это недостаточная гигиена полости рта. Часто на приеме мамы говорят: "Мы чистим зубы два раза в день". Но при этом чистка оказывается быстрой либо неэффективной. Еще бывает говорят, что ребенок хочет чистить зубы самостоятельно. Надеяться на качественную чистку зубов детей ненужно до момента, пока они не научатся самостоятельно завязывать шнурки. С этого возраста, а это примерно 7-8 лет, потенциально ребенок может качественно прочистить свои зубы и то под контролем родителей.

Вторая ошибка – неправильный подбор средств гигиены. Иногда зубы маленьких пациентов чистят резиновыми напальчниками или даже салфетками. Это не очень хорошая альтернатива зубной щетке. Либо используют зубную пасту, которую можно глотать, при этом она неэффективная.

Третья ошибка – гигиена проводится в неудобном положении. Чаще всего ребенок стоит или сидит. И в полузакрытом рте родители пытаются почистить, не видя при этом, что именно чистится. При чистке зубов должен быть хороший обзор. Для малышей лучшее расположение – лежа. Таким образом рот достаточно широко открывается, зубы и их поверхности видны. Так можно лучше прочистить зубы, но следите, чтобы ребенок в таком положении не подавился.

Также лучше с определенного возраста использовать растворы или таблетки для окрашивания зубного налета. Для того, чтобы видеть зубной налет и вычистить его.

– Какие продукты могут навредить зубам?

– Дело не в конкретных продуктах, а в их количестве:

Сладкие продукты, сахаросодержащие, углеводсодержащие, не обязательно конфеты, могут быть печенья, булочки, пирожные – это все может навредить зубам. При этом если нет достаточной гигиены и, если ребенок чрезмерно это все употребляет.

Также вредные продукты для детских зубов – леденцы, потому что они долго находятся в полости рта и взаимодействуют с зубами.

Сладкие напитки, особенно газированные очень быстро разрушают эмаль зубов.

Очень часто малышей поят сладким кефиром или йогуртом на ночь, они тоже опасны для детских зубов, потому что в них много сахара.

– У ребенка болит зуб – что делать?

– Если болит зуб, нужно сразу обратиться к стоматологу. Если эта боль при надкусывании, например, ребенок жует и ему неприятно, то нужно исключить вертикальную нагрузку. Если зуб болит по вечерам – это обострение пульпита, то есть нерв воспалился. Тогда нужно дать ребенку любое обезболивающее, с которым сбивают температуру. Важно его давать в правильной дозировке из расчета на килограмм веса. Часто на лекарствах указана дозировка: возраст и сколько миллилитров полагается, однако один ребенок в этом возрасте может весить 10 кг, а другой – 16 кг. И это будут разные дозировки.

Часто бывает, что утром просыпается мама и видит, что у ребенка опухла щека, тогда нужно незамедлительно собираться и ехать в отделение челюстно-лицевой хирургии. Потому если опухло, значит есть гной.

– Как настроить ребенка на то, что ходить к стоматологу не больно?

– Самое главное, чтобы сами родители не боялись стоматолога и доверяли ему. Потому что дети тонко чувствуют такие моменты. Никогда нельзя говорить: "Не бойся, он тебе больно не сделает". Самый лучший способ адаптации, когда папа и мама говорят, что были у стоматолога, он посмотрел их зубы и подарил подарок. Им так понравилось, еще и зубы стали здоровыми и красивыми. Чтобы у ребенка через доверие родителей сформировалось личное позитивное отношение. И когда он будет готов, нужно пойти на обычный осмотр.

Если какой-то зуб заболел и нужно идти к стоматологу, а ребенок боится, то тут несколько вариантов:

Сделать, чтобы первое посещение было ознакомительное. Потому что у ребенка и так болит зуб, он в стрессе, тут еще незнакомец будет ковыряться у него в зубах. И вероятность того, что ребенок даст что-то сделать – очень маленькая. Прийти, получить рекомендации, перевести обострение хронической инфекции к хроническую форму, успокоить, может назначить антибиотики или обезболивающее. Либо найти клинику, где есть лечение под закисью азота. Она сильно расслабляет детей, успокаивает и позволяет провести сложные манипуляции. Если совсем малыш и у него все плохо, то советую найти клинику, в которой лечат под наркозом. Если таких возможностей нет, то сказать ребенку честно, что больной зуб нужно лечить, объяснить, что другого выхода нет. Здесь важны утешительные фразы, как: "Я понимаю, что тебе больно, страшно. Но ты храбрый и если пойдешь навстречу, то будешь здоровым. Иначе боль сама не пройдет".

– Как вам удается пролечить зубы ребенка без слез?

– Со всеми по-разному. В зависимости от того, как пациента настроили родители и рассказали, какой будет процесс, потому что детям важно знать, что с ними будут делать. У нас есть подарки, мультфильмы, игрушки. У каждого врача свой подход. Я стараюсь сначала детям дать пространство, чтобы они могли освоиться. Никогда сразу не сажаю в кресло. Когда к ребенку близко подходит незнакомый человек, он может закрыться и не дать ничего посмотреть. Поэтому я встречаю детей, сидя в кресле. Сажаю маму рядом на стул. Если ребенок переживает, значит мама держит его на руках. Я проговариваю: "Мы сейчас с мамой только поговорим". И мы спокойно беседуем. Обязательно спрашиваю у пациента, можно ли его посмотреть и то, что без его разрешения никто трогать не будет. Обычно после этого детям становится легче. А потом постепенно начинаю осмотр. Если он готов, то приступаю к работе. Я не лечу детей в удержании, даже если там все ужасно. У меня есть более гуманные способы, как закиси азота и наркоз.

Бывают родители, которые хотят здесь и сейчас, а ребенок боится. Тогда я обычно отказываю. Потому что за 11 лет практики я четко поняла, в каком качестве хочу работать. Моя задача пролечить качественно зубы ребенку, при этом сохранить ему нервную систему, чтобы он в будущем никогда не боялся стоматологов.