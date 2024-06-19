Известный астролог назвала знаки зодиака, которых ожидают кардинальные перемены с июля

Астролог Василиса Володина назвала три знака зодиака, чья жизнь наладится с июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Итак, вот эти знаки зодиака, у представителей которых все старые проблемы и неудачи останутся позади.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Для них июль 2024 года станет месяцем, когда все старые проблемы и неудачи останутся в прошлом. Володина предсказывает, что Овны смогут наконец-то избавиться от всего, что тянуло их назад. Они получат шанс начать новую жизнь, полную ярких событий и возможностей. Важно не упустить этот момент и смело идти вперед, не оглядываясь на прошлое, приводит слова астролога ProГород.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам нужно приготовиться к грандиозным переменам. Астролог Володина утверждает, что с июля их жизнь изменится до неузнаваемости. Все старые проблемы и неудачи останутся позади, и Раки смогут начать новую главу своей жизни. Это время будет наполнено новыми возможностями и яркими событиями, которые помогут реализовать мечты и планы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козероги тоже могут рассчитывать на значительные изменения в своей жизни. С июля начнется время, когда все усилия и трудолюбие Козерогов наконец-то принесут долгожданные результаты. Ожидайте новых проектов и возможностей, которые помогут вам достичь успеха и благополучия.

А о том, кто еще успеет поймать удачу за хвост в июне 2024 года, читайте здесь.