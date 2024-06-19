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Социальные сети: почему снятся кошмары и нарушается сон

Социальные сети: почему сняться кошмары и нарушается сон, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 17:13 Фото: pixabay
Социальные сети стали частью жизни в современном мире и начали активно влиять на людей и их психологию. Можно ли воспринимать социальные сети живым человеком, когда скроллинг лент безопасен, и как вернуть нормальный сон, – об этом в материале Zakon.kz.

Воздействие социальных сетей на человека зависит от его мотивации – чего он ждет от общения в Сети и по каким причинам засыпает под утро со смартфоном в руках. Американские ученые провели исследования, желая отследить связь качества сна и привычки к скроллингу соцсетей.

Scrolling в переводе с английского означает просматривание или прокрутку информации в интернете с телефона.

Результаты показали, что чем больше времени человек находится в социальных сетях, тем более тревожным становится у него сон, а в некоторых случаях это приводило к ночным кошмарам. Специалисты связали это с влиянием соцсетей на душевное состояние человека и возникновением стресса от негативной информации или видео. Учеными была разработана специальная шкала кошмаров, где была проведена связь между темами в соцсетях и сновидениями.

Социальные сети: почему сняться кошмары и нарушается сон, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 17:13

Фото: pixabay

По какие причинам люди увлекаются скроллингом соцсетей

Другая часть научного сообщества уточняет, что сами по себе социальные сети не приводят к появлению ночных кошмаров и не влияют на качество сна. Проблемы возникают из-за дополнительных факторов. Специалисты предлагают расценивать соцсети как площадку, которую люди используют с различными целями, имея при этом индивидуальные особенности нервной системы и психики.

Существует немалая часть пользователей, расценивающих социальные сети как психологическое убежище. Для других это возможность сформировать в представлении других людей свое ложное или идеальное "Я". Иная группа пользователей, и их немало, для которых скроллинг-ленты является неким вариантом "самолечения". Наконец, одна из самых популярных мотиваций для жизни в соцсети – заявить о себе и своей значимости, заработать деньги и т.д.

Отдельно можно выделить тех пользователей, которые используют социальные сети для того, чтобы выместить злобу, выразить накопившийся гнев и неудовлетворенность от себя и своей жизни. Они намеренно провоцируют своими комментариями агрессивное поведение других участников обсуждения в социальной сети, провоцируют конфликты, переходят на личности и оскорбления. Подобное поведение ведет к ночным кошмарам, фрагментарному сну и бессоннице.

Социальные сети: почему сняться кошмары и нарушается сон, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 17:13

Фото: pixabay

Можно ли помочь себе скроллингом лент

Специалисты говорят, что социальные сети – это еще возможность переключить внимание с работы и ежедневных проблем на нечто иное – безопасное. В этом случае пользователи предпочитают листать позитивные новости и доброе видео, а не участвовать в баталиях. Подобным образом нервная система переключается с одного вида деятельности на другой и расслабляется. По своему действию это сродни чтению книг или сказок перед сном. Объясняется это тем, что человеческой психике необходим объект, на который можно "сделать перенос".

Как человечек подсознательно воспринимает социальные сети

Эта способность психики может приводить к негативным последствиям, если начать уподоблять социальные сети человеку, с которым выстраиваются отношения. В таком случае могут возникать тревожность, паранойя, страхи или, напротив, непонятное успокоение и т.д. В какой-то момент увлекающийся социальными сетями человек начинает рассматривать соцсеть как значимого взрослого, у которого он начинает искать одобрения, похвалы (лайки) или же начинает на нее злиться и т.д. Происходит это на подсознательном уровне и сам человек не понимает того, что с ним происходит и какая мотивация на самом деле стоит.

Социальные сети: почему сняться кошмары и нарушается сон, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 17:13

Фото: pixabay

Когда обязательно нужно уходить из социальных сетей 

Специалисты не видят проблем в ситуациях, когда человек ищет в соцсетях позитивную информацию и добрый контент. Обычно подобным образом люди хотят отвлечься, отключиться от работы и бытовых проблем, скоротать время в пути до дома и т.д. Другого отношения требует ситуация, когда человек целенаправленно ищет негативно-аффективную информацию/видео, проблемно-ориентированный контент и т.д. В результате подобной увлеченности негативом возникают проблемы с качеством сна, ночными кошмарами и другими проблемами со здоровьем. Лучше отказаться от скроллинга лент и сделать перенос в реальную жизнь, посмотрев, что может быть интересным.

Другие вопросы, на которые необходимо будет честно ответить: по какой причине меня тянет к негативу в социальных сетях, в чем я испытываю информационный и эмоциональный голод, чего мне не хватает в реальной жизни. Найдя ответы, можно подобрать варианты, с помощью которых можно ощутить себя в безопасности, восполнить недостающие эмоции в офлайне, тогда и сон восстановится, и тревожность пройдет.

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