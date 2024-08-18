Звезды знают: воскресный гороскоп на 18 августа

Астрологи составили гороскоп на 18 августа 2024 года. Они рассказали, какие перемены сегодня ждут представителей всех знаков, сообщает Zakon.kz.

Овен

По данным специалистов Астрору, Овны вряд ли сегодня успеют сделать все, что запланировали. Старайтесь не слишком переживать из-за этого; чуть позже станет очевидно, что все сложилось наилучшим образом.

Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. В это время можно делать покупки и заключать сделки, они будут удачными.

Телец

Тельцы сегодня трудятся и не жалеют сил. Именно так вы сможете получить то, к чему давно стремились. Будьте готовы в одиночку принимать решения, от которых будет зависеть не только ваше будущее, но и благополучное завершение работы над важными проектами.

Серьезный подход к делам позволит Тельцам избежать ошибок. Во второй половине дня полезно будет сделать небольшую паузу для отдыха.

Близнецы

Отличный день, приносящий Близнецам массу блестящих идей. Сегодня вам во многом помогают знакомые и друзья, их поддержка вдохновляет.

Единственное, что может огорчать – финансовые трудности. К счастью, они носят временный характер. Во второй половине дня станет ясно, что денежные поступления не за горами.

Рак

Этот день идеально подходит Ракам для того, чтобы заниматься несколькими делами сразу. Именно к вам обращаются за советом люди, оказавшиеся в сложной ситуации, и вы всегда подсказываете им, как лучше поступить. День дает шанс исправить старые ошибки или завершить дела, которым было отдано много сил.

Будет возможность укрепить семейные связи, положить конец разногласиям между родственниками.

Лев

Сегодня Львы вряд ли вовремя получат помощь и поддержку от окружающих в делах. Зато полезными станут знания, полученные раньше.

Любые поездки требуют тщательного планирования, и не важно, отправляетесь ли вы куда-то далеко или на соседнюю улицу. Львам не стоит торопиться с покупками: вероятны пустые траты.

Дева

Подходящий день для начала новых дел, необычных и интересных. Вы по-настоящему увлекаетесь всем, за что беретесь, быстро учитесь тому, что может оказаться полезным.

Вероятны удачные совпадения, необычные открытия, удивительные события, которые запомнятся надолго. Вторая половина дня – отличное время для встречи и разговора с человеком, с которым прежде не удавалось поладить.

Весы

У Весов будет возможность урегулировать старые конфликты, восстановить отношения, которыми вы когда-то дорожили. Осторожность нужна там, где дело касается финансов.

Возможны напрасные расходы, неудачные покупки и сделки. Стоит прислушаться к советам людей, опыту которых вы доверяете.

Скорпион

Спокойный благоприятный день, подходящий Скорпионам для обсуждения многих деловых вопросов.

Сегодня вас радуют простые привычные дела. Сегодня вы подходите к ним творчески, наслаждаетесь не только результатом, но и процессом. Некоторые представители знака вспомнят о своих давних хобби и вновь получат от них удовольствие.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов будет возможность укрепить существующие деловые связи и обзавестись новыми.

Вам могут вернуть старые долги или заплатить за работу, проделанную давным-давно. Не спешите тратить полученное: чуть позже эти средства могут пригодиться для чего-то важного.

Козерог

Сегодня вам едва ли потребуется поддержка: с решением любых задач вы можете справиться самостоятельно.

У Козерогов будет возможность поддержать близких, помочь старому другу, оказавшемуся в сложной ситуации. Вы тактичны и деликатны, поэтому даже самым ранимым и чувствительным людям приятно иметь с вами дело.

Водолей

Сегодня некоторые Водолеи смогут реализовать давние планы, воплотить в жизнь старые идеи.

Это потребует усилий, но результат вас точно не разочарует. Легко будет найти союзников, если они потребуются. Вторая половина дня благоприятна для общения.

Рыбы

Сегодня Рыбам добиться успеха в делах будет проще, чем обычно. Многие вопросы решаются быстро. Возможны удачные переговоры, не исключено начало сотрудничества, которое откроет перед вами новые горизонты. Заметно влияние позитивных тенденций и в личных отношениях.

У Рыб будет возможность порадовать близких, и вы ее не упустите.

Ранее российский астролог Павел Глоба спрогнозировал двум знакам зодиака тяжелые испытания в конце августа 2024.

