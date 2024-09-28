Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что принесет октябрь разным знакам зодиака, сообщает Zakon.kz.

В своем прогнозе она отметила, что октябрь – время подведения итогов и принятия важных решений для всех знаков зодиака.

Овнов ожидает забота о семье и вопросы обустройства жилья, но с середины месяца начнутся новые возможности и перемены. Тельцов ждут сложности на работе, но помощь придет от друзей и родственников.

Близнецы столкнутся с творческими переменами, а Раки будут заниматься жилищными вопросами и получат поддержку близких.

Львам важно уделить внимание родственникам и своим поездкам, а Девам предстоит решать финансовые вопросы. Весам нужно позаботиться о здоровье и принять решения, связанные с прошлым.

Скорпионы должны быть осторожны, избегать интриг и краж, а Стрельцам придется пережить расставания с важными людьми.

Козерогов ждут перемены на работе и возможные сложности с начальством, а Водолеям предстоят непростые поездки и важные переговоры.

Рыбам придется заниматься общественными и семейными вопросами, но они получат поддержку от детей и близких.

Ранее астрологи рассказали о том, кого из знаков зодиака ждет денежный прилив и кассовый успех.

