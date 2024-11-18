Как победить осеннюю хандру

Российский диетолог-нутрициолог София Кованова считает, что регулярные занятия спортом в домашних условиях могут стать эффективным способом борьбы с межсезонной хандрой, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

Специалист рекомендует включить в домашние тренировки миофасциальный релиз (самомассаж с помощью ролла), суставную гимнастику, а также легкие силовые и кардиоупражнения. Кованова отмечает, что заниматься необходимо не менее трех раз в неделю. Это поможет снизить уровень стресса, устранить мышечные зажимы и отечность, а также улучшить настроение.

Кроме того, врач советует в холодное время года соблюдать дневную норму калорийности. По ее словам, сочетание умеренных физических нагрузок и контроля питания не только поддержит ментальное здоровье, но и поможет избежать набора веса или даже похудеть.

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