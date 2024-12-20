Астрологи подготовили любовный гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Берегите себя. Сегодня эти два слова – главное правило вашего дня. Ваш любимый человек может вам помочь в этом благородном занятии, но лучше для него – просто отойти и не мешать. Сегодня не стоит рисковать со всякими самопожертвованиями и подвигами во имя чьего-то счастья. Разве что во имя своего.

Телец

Вам надоело однообразие в ваших отношениях? Не расстраивайтесь, оно скоро прервется, причем не самым благоприятным образом. Возможно, это будет ссора или общая проблема, которая застанет вас встряхнуться и мобилизовать все душевные силы на ее решение.

Близнецы

Сегодня для вас очень важно расставить для себя все приоритеты и включить в построенную иерархию вашего любимого человека. На каком бы месте он ни находился, важно, чтобы эту его позицию не смогли изменить никакие обстоятельства. Надежность и стабильность превыше всего.

Рак

В этот день вашему любимому человеку захочется немного побыть одному. Уважайте это его решение, оно не так часто у него появляется. Главное, чтобы он знал: мысленно вы всегда рядом и в случае надобности всегда сможете прийти на помощь. А вот физическое присутствие вовсе не обязательно.

Лев

Не стоит предъявлять вашей половинке столь жестких требований касательно её поведения, стиля одеваться, разговаривать или жить. В конце концов, раз уж вы любите этого человека, значит вы любите его целиком, со всеми достоинствами и недостатками. В противном случае стоит задуматься о правомерности слова "люблю".

Дева

Наилучшее занятие для Дев в этот день – поехать с семьей за город и взять с собой своих и его (ее) родителей – на кого еще можно оставить сегодня детей, как не на них, родных? Вам же с партнером небесные светила советуют, взявшись за руки, пойти в ближайший лес и насобирать хвороста для костра на пару дней вперед!

Весы

Сегодня семья и работа будут бороться за право встать на первое место в списке ваших приоритетов. Борьба пойдет не на жизнь, а на смерть. Возможны жертвы. Но от выбора будут зависеть и ваша карьера, и ваша личная жизнь, поэтому отнеситесь к происходящему максимально серьезно.

Скорпион

Сегодня ваш любимый человек не будет ожидать такого количества внимания с вашей стороны, поэтому будет смущен и удивлен. Впрочем, это позитивные ощущения, которые стоит удерживать и всячески поощрять, поэтому звезды рекомендуют повторить сегодняшние действия еще не раз и не два.

Стрелец

Сегодня вашему любимому человеку не захочется вас отпускать от себя ни на минуту. Поэтому ваше прощание может затянуться настолько, что плавно перетечет в ночные посиделки, а потом и совместный завтрак. Что ж, постарайтесь извлечь из ситуации максимум приятного и полезного.

Козерог

Сегодня вашему любимому человеку придется общаться с очень многими людьми в течение дня, поэтому на вас может не остаться ни времени, ни сил, ни желания. Постарайтесь отнестись к этому неприятному явлению стоически и с пониманием. В конце концов, любое другое ваше поведение не будет воспринято никак.

Водолей

Сегодня вам не стоит гнаться за чем-то недосягаемым и нереальным. Вспомните о синице в руках и забудьте о журавле: в этот день он явно не будет вашей птицей. Впрочем, маленький шанс его поймать все же появится, но для этого необходимо быть абсолютно уверенным в своих силах.

Рыбы

Нынче будет важно узнать хоть что-нибудь о том, что о вас думает тот, кто вам так небезразличен. Если стесняетесь спросить лично, что было бы лучшим вариантом, нагрузите этой задачей друга. Заодно выясните – настоящий ли он.

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