Астрологи составили философский гороскоп для всех знаков зодиака на 12 января, сообщает Zakon.kz.

Овен

Почти весь день обстановка будет оставаться неустойчивой. При этом в ней будет много положительных, вдохновляющих, обнадеживающих моментов. Сегодня вас может похвалить начальство, одобрить друг или близкий человек, вы можете найти нечто общее с тем, кого плохо знаете.

Телец

Будущее в этот день рисуется в ярких или романтических красках. В это время Тельцам легко найти друзей, охотно разделяющих ваши мысли, идеи или эмоции. Это прекрасный день для проведения неформального собрания, для подведения итогов какого-либо необычного, нестандартного начинания.

Близнецы

Вы можете дать волю склонностям, которые обычно не позволяете себе проявлять открыто: например, любви к романтике, симпатии к какому-либо учению, мировоззрению, музыкальному течению, религиозному или философскому направлению. Наряду с восхищением неким человеком, сообществом, явлением, вы можете испытать разочарование или неожиданно переменить своё мнение.

Рак

У Раков это день хороших возможностей, гармоничного самопроявления. Будьте внимательнее и не разбрасывайтесь подворачивающимися шансами. Некоторые из них судьба предоставляет вам в последний раз и вновь расщедрится не скоро. Вместе с приятным и вдохновенным настроением вы можете испытывать определенную нервозность и раздражительность, обнаружить в себе склонность к перепадам настроения.

Лев

Самое время подумать о ценностях, которые находятся в вашем распоряжении, или о тех, которые вы собираетесь приобрести. Это могут быть не только деньги или вещи. В список ваших сокровищ могут входить знания (особенно в гуманитарной области), а также контакты с влиятельными и знающими людьми, которых вы считаете своими учителями.

Дева

Встречи и поездки этого дня могут носить необычный, романтический или таинственный характер, сопровождаться неожиданными впечатлениями. Это прекрасное время для романтического путешествия вдвоем или для праздничного ужина при свечах, с соответствующим ситуации продолжением. Есть шанс найти интересный источник сведений (например, любопытный интернет-ресурс).

Весы

Подходящее время для семейного ужина, вечера воспоминаний, подведения итогов домашних преобразований. Занятия обыденными вещами могут показаться Весам скучными. Обещают стать благоприятными бытовые, технические, научные, психологические эксперименты. Вы можете смело приглашать к себе в гости друзей. Родители или другие родственники охотно окажут вам услугу, помощь, выразят сочувствие в случае болезни или неудачи и будут ждать того же от вас.

Скорпион

День подходит Скорпионам для занятий искусством, музыкой, для посещения концертов, выставок, театральных спектаклей, для принятия гостей в собственном доме или праздничного визита. Любовное свидание может быть очень романтическим и вдохновляющим. Это удачный момент для выступлений на публике, для демонстрации своих талантов и способностей.

Стрелец

Это хороший день для коллективной, групповой работы или действий во имя какой-либо идеи (желательно объединяющей большое количество людей). Обыденный труд принесет Стрельцам особенное удовлетворение, если вы учите, лечите, развлекаете, вдохновляете или морально поддерживаете других. Не исключены удачные изменения в служебных отношениях.

Козерог

Если ваше партнёрство строится главным образом на сходстве полученного образования, идей, убеждений, спешите укрепить отношения – таких счастливых случаев судьба предоставляет вам все меньше. Вас и другого человека может дополнительно сплотить общая мечта, надежда, религия, мировоззрение, происхождение, а также музыкальные вкусы, схожие душевные и эстетические потребности.

Водолей

У Водолеев это неплохое время для оформления кредита, оплаты страховки, возврата долгов (включая полное и окончательное закрытие задолженности), оформления социальных выплат и пособий. В ходе путешествия, визита в крупное учреждение, в процессе учебы у вас будет возможность подключиться к богатому источнику знаний или информации. Вы можете получить безвозмездную материальную помощь, воспользоваться покровительством.

Рыбы

Хорошее время для получения разнообразных нетривиальных впечатлений. У Рыб есть шанс раздвинуть свои горизонты, завести знакомство в авторитетных кругах, приобщиться к источнику знаний. Удачное время для оригинальных новых начинаний, которые могут быть осуществлены за день-другой (лучше, если они не индивидуальные, а коллективные).

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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