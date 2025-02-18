Нескольким знакам зодиака предсказали неожиданную прибыль в конце февраля

Таролог, нумеролог Ирина Листовская рассказала, что представители шести знаков зодиака могут получить неожиданную прибыль в конце февраля, сообщает Zakon.kz.

Так, Овны, Тельцы, Близнецы, Львы, Скорпионы и Водолеи во второй половине февраля могут рассчитывать на получение неожиданной прибыли.

"Овнов ожидают дополнительные финансовые поступления через бонусы или премии на работе – их упорный труд будет вознагражден", – рассказала эксперт Москве 24.

Тельцы в последние недели февраля могут получить выгодное предложение о подработке. А еще значительную прибыль им способны принести инвестиции. Близнецы же сейчас вполне могут выиграть в лотерею или внезапно получить наследство.

Водолеям надо держаться близких людей – от них в ближайшее время могут поступить какие-то выгодные финансовые предложения.

"К тому же родные сейчас как никто другой поддержат представителей этого знака эмоционально", – добавила таролог.

Что касается Львов и Скорпионов, то они вскоре могут получить выгодное предложение о сотрудничестве, которое в итоге и принесет прибыль, заключила Листовская.

А о том, как провести день 18 февраля разным знакам зодиака, можно узнать здесь.