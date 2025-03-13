Индексирование: как поисковики видят ваш сайт и что делать, чтобы ускорить процесс

Поисковая оптимизация невозможна без индексации – если страницы не проиндексированы, их не существует для поиска. Индексация – это процесс, при котором поисковые роботы находят, анализируют и добавляют страницы в поисковую базу.

Но не все страницы проходят этот процесс. Чтобы важные страницы попадали в индекс быстрее, а ненужные не засоряли выдачу, владельцам сайтов нужно правильно управлять индексацией.

Разберем ключевые моменты индексации, ошибки, которые мешают сайту попадать в поисковую базу, и методы ускорения индексации.

Как работает индексация?

Прежде чем страница появится в поиске, она проходит несколько этапов:

Поисковый робот обнаруживает страницу – это может происходить через ссылки, файл Sitemap, протокол IndexNow или Яндекс.Метрику. Сканирует ее содержимое – анализирует текст, изображения, код, структуру. Оценивает качество – определяет, полезна ли страница и стоит ли добавлять ее в базу. Добавляет в индекс, если страница соответствует требованиям.

Поисковый робот – это не просто программа, которая "ходит" по сайтам. Он представляет собой сложную систему, работающую в несколько этапов. У поисковика всегда ограниченные ресурсы на сканирование и индексирование, поэтому его задача – распределить их максимально эффективно.

Поисковые системы не индексируют все подряд. Они отдают приоритет страницам, которые:

Часто посещаются пользователями.

Содержат полезную и уникальную информацию.

Быстро загружаются и правильно структурированы.

Не являются дубликатами или страницами с техническим контентом.

Интересный факт: разные страницы индексируются с разной частотой. Например, новостные порталы обновляются поисковыми системами несколько раз в день, тогда как маленький интернет-магазин может получать обход робота раз в неделю или даже реже.

Какие страницы важны для индексации?

Это страницы, которые несут информационную, коммерческую или контактную ценность. Они должны гарантированно индексироваться, так как приносят трафик и полезны пользователям.

Примеры:

Страницы услуг (например, "Доставка еды в Алматы").

Каталог товаров интернет-магазина (например, "Купить Айфон 15 Про Макс розовый 256 Гб в Астане").

Контактные страницы компаний.

Блог с полезными статьями (например, "Лучшие горнолыжные курорты в Казахстане").

Если такие страницы не проиндексированы, пользователи просто не смогут найти ваш бизнес в поиске.

Как проверить, какие страницы важны для индексации?

Если страницы нет в поиске, то не будет и трафика. Чтобы проверить его, используйте инструменты:

Яндекс.Вебмастер: позволяет узнать, какие страницы сайта проиндексированы системой, а какие еще не попали в индекс, что помогает контролировать видимость сайта в поисковых результатах.

позволяет узнать, какие страницы сайта проиндексированы системой, а какие еще не попали в индекс, что помогает контролировать видимость сайта в поисковых результатах. Яндекс Метрика: предоставляет данные о том, какие страницы сайта получают наибольшее количество посещений, что позволяет анализировать поведение пользователей и оптимизировать контент для увеличения трафика.

Пример: Если в отчетах видно, что важная страница (каталог товаров) не в индексе, это повод разобраться в проблеме.

Возможно, она случайно закрыта в robots.txt.

Или же робот просто ее еще не нашел.

Ошибки, которые мешают индексации

Поисковые системы строго следят за качеством контента и техническими параметрами сайта. Если возникают ошибки, они могут замедлить индексацию.

1. Изображения вместо текста

Одна из распространенных проблем – когда ключевая информация размещена не в виде текста, а в виде изображений.

Пример: Компания из Алматы разместила на главной странице меню ресторана в виде изображения. В результате поисковик не индексирует названия блюд, а значит, люди не могут найти их через поиск (например, "где купить бешбармак в Алматы").

2. Код 200 для отсутствующих страниц

Некоторые сайты неправильно обрабатывают несуществующие страницы и вместо ошибки 404 или 410 возвращают код 200 (успешный ответ).

Пример: В интернет-магазине Казахстана был обнаружен баг: при вводе случайных символов в строку URL сайт создавал новые страницы с кодом 200. В итоге поисковик начал индексировать тысячи ненужных страниц, что замедлило индексацию реальных товаров.

3. Индексирование дублей сайта

Часто при редизайне или тестировании новой версии сайта ее размещают на поддомене или подкаталоге, но забывают закрыть от поисковиков.

Пример: Компания запускала обновление сайта на поддомене new.site.kz, но не закрыла его от поисковиков. В итоге обе версии попали в индекс, и пользователи начали попадать на тестовую версию вместо основной.

Как ускорить индексацию новых страниц?

Используйте четыре метода, чтобы ускорить попадание в поисковую базу:

1. IndexNow:

Позволяет мгновенно сообщать поисковикам об обновлениях на сайте.

Подходит даже для сайтов с низким трафиком.

Есть плагины для CMS (WordPress, Bitrix).

2. Яндекс.Метрика:

Передает поисковику информацию о наиболее посещаемых страницах.

Полезно для сайтов с активной аудиторией.

3. Яндекс.Вебмастер → Переобход страниц:

Можно вручную отправить страницу на индексацию.

Работает для ключевых страниц, но не подходит для массового добавления.

4. Файл Sitemap:

Упрощает работу поисковых роботов, указывая на важные страницы.

Как работать с дублями страниц?

Если на сайте есть одинаковые страницы, они конкурируют между собой, и поисковик может выбрать не ту, что нужна.

Как исправить?

● 301-редирект → из дубля перенаправляем на новую.

● rel=canonical → указываем, какая страница главная.

● Clean-param в Вебмастере → помогает склеить страницы с UTM-метками.

Как следить за индексированием?

● Яндекс.Вебмастер → Индексирование → Проверка страниц

Показывает, проиндексирована ли страница и какой контент попал в поисковую базу. Также можно увидеть страницы, которые были просканированы роботом, но не попали в индекс.

● Яндекс.Вебмастер → Индексирование → Индексируемые страницы в поиске

Позволяет проверить, какие страницы видит поисковый робот и какие из них проиндексированы. В сервисе можно отследить URL, которые были скачаны, известны, но не попали в поисковую базу.

● Яндекс.Вебмастер → Индексирование и мониторинг важных страниц

Инструмент для контроля ключевых страниц: можно добавить важные URL и отслеживать их статус во времени. Доступен точечный мониторинг с подпиской на изменения, чтобы оперативно реагировать.

● Яндекс.Метрика → Популярные страницы

Позволяет понять, какие страницы востребованы у пользователей и на какие стоит обратить особое внимание при работе с индексированием.

Заключение

Индексация – это основа SEO. Без нее страницы не попадут в поиск. Поисковые системы стараются не индексировать дубли и бесполезный контент.

Чтобы ускорить индексацию, используйте IndexNow, Sitemap, Яндекс.Метрику. Следите за состоянием индексации в Яндекс.Вебмастере.

Если важные страницы правильно настроены, ваш сайт быстрее попадет в поисковую базу и займет высокие позиции в выдаче.