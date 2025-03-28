Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2025 года

Согласно финансовому предсказанию астролога Андрея Харриса, в апреле, как и в марте 2025 года, часть знаков зодиака останется в плюсе. Но у других ситуация может измениться как в лучшую, так и худшую сторону. За это в первую очередь будет ответственно Солнце, сообщает Zakon.kz.

В апреле астрология особое внимание уделяет положению Солнца и Венеры, которая будет находиться в ретроградной позиции до 19 апреля. 19 апреля Солнце входит в знак Тельца, что приближает всех к очень плодотворному периоду, который почти каждому принесет деньги. Нужно работать, и труды будут хорошо оплачены у всех знаков зодиака.

"Важный аспект наступит 6 апреля, когда Солнце будет образовывать секстиль с Юпитером. Это время, когда различные покровители и сильные мира сего могут вас заметить. Любое начинание: стартап, малый бизнес и даже работа в найме будут давать рост и покровительство нужных людей", – объяснил Андрей Харрис.

Но преждевременно радоваться не стоит: примерно к середине месяца Солнце войдет в аспект с Хироном, а значит, будет подсвечивать неуверенность в себе и различные болевые точки из-за чего практически у каждого возникнут проблемы с самооценкой.

"Квадратура Солнца и Марса под конец апреля сделает сложным процесс зарабатывания денег: помешать могут различные вмешательства извне, практически неконтролируемые опасные люди и ситуации. К тому же у Солнца произойдет оппозиция с Лилит, из-за чего возникнет большое искушение зарабатывать нелегальным путем, либо же используя чувства и эмоции людей", – отметил астролог.

Поддаваться этому искушению не стоит: из-за квадратуры Солнца с Плутоном возникнут обстоятельства необратимой силы. Они заберут последнее у тех, кто не сможет устоять от влияния Лилит и затеет что-то плохое и неэтичное по отношению к другим людям.

Как действовать знакам, которых обойдут денежной милостью небесные светила, Харрис рассказал Пятому каналу.

Овен

Овны станут лидерами апреля, так как в их знаке окажутся Венера, Меркурий и Хирон. В жизнь представителей этого знака ворвутся гениальные идеи, которые возникнут буквально из ниоткуда. Их нужно воплотить, так как силы будут благоволить Овнам во всем, а деньги придут достаточно легко, без больших усилий.

Но и расслабляться не стоит, ведь фортуна – дама коварная. Поэтому лучше на всякий случай работать вдвойне – тогда и результаты преумножатся.

Телец

Тельцам также стоит готовиться к прекрасному периоду, потому что несвойственный для этого знака зодиака Уран постепенно его покинет.

Ближе к концу месяца в знак Тельца выйдет Солнце – именно тогда можно ждать достойной награды за труды. Но получить ее удастся только благодаря общественно полезным делам.

Близнецы

Юпитер постепенно движется к финалу знака Близнецов, а значит, покровительство сильных мира сего и самой судьбы для них будет постепенно ослабевать.

Уран уже норовит войти в этот знак зодиака, что сулит очень серьезные изменения в жизни. То же касается и денег: привычные способы заработка могут измениться, стать неактуальными. Но этим изменениям стоит довериться, потому что это своеобразная награда за то, что Близнецы делали раньше.

Кстати, именно у Близнецов есть метка, которую в астрологии принято называть "Метка миллионера". Любые придуманные с середины до конца месяца стартапы и начинания могут стать всемирно известными и принести большую прибыль. Поэтому Близнецам не помешает заняться мозговым штурмом.

Рак

Для Раков апрель может стать непростым месяцем, так как их начнет покидать влияние коммерческого Марса. К тому же напротив окажется Плутон, что заморозит процесс зарабатывания денег, особенно если из-за влияния Марса он происходил каким-то особенно дерзким способом.

Если же представители этого знака, наоборот, смогли преодолеть застой, то благодаря Плутону их ждет внезапная прибыль, причем довольно масштабная.

Лев

Львам необходимо действовать активно с самого начала месяца. Им стоит оседлать огненную энергию и не подвергнуться апатии и рефлексии. В этот период лучше быть публичным и активным на работе либо же в собственном деле, а также использовать возможность продвинуть и монетизировать личный бренд.

Дева

У Дев немного непонятные начало и середина месяца уравновесятся совершенно родственной им земной энергией. Поэтому любые крупные покупки, инвестиции, приток денег стоит ждать в конце месяца. В начале же лучше переждать и пожить на сбережения, либо заняться накопительством.

Но нужно быть очень осторожными: в апреле именно Дев мошенники выберут своей целью. Поэтому необходимо слушать свою интуицию – она поможет избежать лишних проблем.

Весы

У Весов кармический период в финансах в апреле наконец подойдет к концу – после 13 апреля денежный свет осветит их жизнь.

Если представители этого знака зодиака долго терпели финансовые трудности – можно смело выдохнуть. Стоит ждать только Солнца и периода, когда Венера наконец перестанет двигаться ретроградно и начнет свое прямое движение.

Скорпион

Скорпионам, чтобы заработать крупные суммы, придется использовать свой природный магнетизм и даже некоторую мистичность. Именно у этого знака есть та самая энергия, которая позволяет замечать в других людях самое сокровенное – и те это чувствуют и готовы покровительствовать Скорпионам буквально во всем.

Но использовать это слишком втемную нельзя, так как за этим последует наказание от судьбы. А вот открыто и ради денег – обязательно! Сами звезды будут благоволить в этом Скорпионам.

Стрелец

Стрельцов ждет достаточно сложный период. Наверху их не заметят, что бы они не делали, потому рассчитывать на карьерный рост или повышение зарплаты не стоит. Представителям этого знака зодиака необходимо заняться каким-то земным делом и наконец-таки материализовать и монетизировать те знания, которые они получали ранее. Главный тезис для Стрельцов в апреле: от теории к практике. И тогда все начнет получаться.

Козерог

В жизни Козерогов могут повториться события, которые ранее принесли им крупную сумму денег. Но как они при этом поступят – неизвестно.

На другой чаше весов окажется личная жизнь. Поэтому важно будет соблюсти баланс между деньгами и вопросами любви – при категоричном выборе первых можно и вовсе остаться без крупного куша.

Водолей

Водолеи в апреле могут немного потеряться. Практически весь зимний период они были в потоке, Вселенная им благоволила, а теперь в жизнь пришел строгий учитель Плутон. И тут стоит просто замереть – Водолей, наверное, единственный знак зодиака, которому это разрешено. Ведь уже прописанные в их судьбе непреодолимые обстоятельства начнут воплощаться. Будут ли они хорошими или плохими и как отразятся на финансах, не знает никто, даже астрологи. Потому рожденным под этим знаком останется только с мужеством принять происходящее.

Рыбы

Рыб в апреле тоже нельзя будет назвать суперуспешными. Однако неприятное влияние, которое давала этому знаку негативная Венера, наконец покинет его представителей.

В процессе заработка стоит отказаться от использования интуиции и различных экстрасенсорных вибраций. Рыбам нужно понемногу переходить к деловому настрою, увеличить свой доход им помогут различные активности и проявления себя, в том числе и в творческом плане.

Уникальное сочетание кармических узлов Урана и Сатурна, которое произойдет с 4 по 14 апреля, очень ярко продемонстрирует багаж денежной кармы у представителей этого знака. В этот период им стоит обратить внимание на размер своего бюджета. Если Рыбы будут испытывать какие-то трудности, то им нужно вспомнить, что Вселенная – это энергообмен, и чем больше они в нее отдадут, тем больше получат. Пусть не сейчас, но в ближайшем будущем точно.

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