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Названы три знака зодиака, которые лишь хорошеют с возрастом

Красота, скульптура, очки, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 08:59 Фото: unsplash
Если в зрелом возрасте все получают ту красоту, которую заслуживают, то представители трех знаков определенно что-то делают особенно правильно, потому что с каждым прожитым годом становятся прекраснее, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, этим счастливчикам годы – лучший стилист и косметолог.

Дева

Тот самый случай, когда даже самая невзрачная "серая мышка" с возрастом может обернуться прекрасной принцессой – и тому есть несколько причин. Во-первых, большинство представителей этого знака с самой юности заботятся о своем здоровье и с возрастом получают за это достойные дивиденды. Во-вторых, чем старше становится Дева, тем проще ей осознать и принять свою красоту. Наконец, в-третьих, на помощь приходят элегантность и стремление всегда и во всем выглядеть безупречно: Девы находят свой неповторимый стиль, и он помогает им выглядеть и чувствовать себя поистине сногсшибательно.

Весы

Рожденные под знаком Весов привлекают внимание в любом возрасте: они притягивают восхищенные взгляды. И, как будто этого мало, им практически гарантированы красота и настоящая элегантность и в старшем возрасте: их чувство прекрасного позволяет Весам безошибочно создавать стиль, подчеркивающий достоинства и привлекающий внимание. Кроме того, чем старше Весы, тем более спокойными и уверенными в себе они становятся, что тоже идет на пользу их красоте.

Близнецы

Представительницы одного из самых обаятельных знаков, Близнецы в юности невероятно привлекательны, но по-настоящему раскрываются в зрелом возрасте. Возможно, немного инфантильные, они взрослеют позже многих других знаков, но, достигнув наконец зрелости, расцветают уверенной и спокойной красотой, обретя именно те качества, которых не хватало до настоящего совершенства.

Ранее Василиса Володина назвала знаки зодиака, которых ждет успех в июле.

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Аксинья Титова
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